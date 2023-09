Dette mener klubbene selv om sine egne overgangsvinduer: – Har vært hektisk

Vålerenga

---

Inn:

Martin Kreuzriegler (Widzew Lodz, Polen)

Elias K. Hagen (IFK Gøteborg, Sverige)

Andrej Ilić (Rīgas FS, Latvia)

Eneo Bitri (Banik Ostrava, Tsjekkia)

Ut:

Odin Thiago Holm (Celtic, Skottland)

Henrik Heggheim (tilbake til Brøndby, Danmark etter lån)

Amor Layouni (Häcken, Sverige)

Mathias Johnsrud Emilsen (Ranheim)

Jones El-Abdellaoui (lån til KFUM Oslo ut sesongen)

Seedy Jatta (Sturm Graz, Østerrike)

Leonard Zuta (Brommapojkarna, Sverige)

---

– Det har vært veldig, veldig hektisk de siste ukene for å få på plass de siste brikkene vi ønsket. Vi hadde bestemt oss for å forsterke sentrallinjen, og kunne kanskje ønsket oss å ha spillere enda tidligere på plass, men nå gikk det ikke sånn. Det er mange som ønsker å forynge stallen, men vi ønsket det motsatte, da vi hadde altfor ung stall. Derfor ønsket vi å få inn karakterspillere som tåler 90 minutter og har fysikken til det, sa sportssjef Joacim Jonsson til podkasten «Den 69. Mann» tidligere denne uken.

– Noen vil si det er gambling når du henter inn en spiller fra tsjekkisk fotball, en albansk stopper og en serbisk spiss fra latvisk fotball, men hvis du ikke er villig til å feile kommer du heller aldri til å lykkes. Derfor har vi stor tro på det vi har gjort, og de spillerne vi har hentet, la Jonsson til.

KFUM Oslo

---

Inn:

Sondre Spieler Halvorsen (Follo)

Jones El-Abdellaoui (lån fra Vålerenga ut sesongen)

Mohammed Hopsdal Abbas (Nordstrand)

Adnan Hadzic (Sønderjyske, Danmark)

Ut:

Petter Nosakhare Dahl (tilbake til Bodø/Glimt etter lån)

Thomas Klemetsen Jacobsen (Moss)

Håkon Stavrum (lagt opp)

Dadi Dodou Gaye (Tromsø)

---

– Det har faktisk vært et nokså rolig overgangsvindu, der det ikke har vært så mange henvendelser på våre spillere. Overgangen til Dodou (Gaye) kom i stand veldig raskt, noe som frigjorde litt ekstra midler som gjorde at vi kunne hente inn Adnan (Hadzic), forteller KFUM Oslos sportssjef Daniel Fredheim Holm til Dagsavisen og fortsetter:

– Med Dodou var det flere elementer som gjorde at vi måtte agere. Han har vært i Kåffa veldig lenge, og har gjort mye for klubben, så når den forespørselen kom fra Tromsø kom vi raskt til enighet. Samtidig hadde han også bare tre måneder igjen av kontrakta, og sånn sett måtte vi også tenke på klubben og hva vi kunne få inn for Dodou.

– Vi mener vi har fått inn riktig type spillere, og spillere som alle har lyst til å ta det neste steget. Med den erfaring flere av spillerne har med å kjempe i toppen, og den troppen vi har fått på plass nå, håper vi selvsagt det skal hjelpe oss med å ta det siste steget og sikre et opprykk til Eliteserien, forteller Fredheim Holm.

Skeid

---

Inn:

Tage Johansen (lån fra Fredrikstad ut sesongen)

Simen Kvia-Egeskog (lån fra Viking ut sesongen)

Syver Aas (lån fra Odd ut sesongen)

Ousmane Diallo Toure (tilbake fra Træff etter lån)

Noa Williams (lån fra Fredrikstad ut sesongen)

Ole Sebastian Sundgot (Ull/Kisa)

Ut:

Kristoffer Hoven (Varberg, Sverige)

Anders Johan Johansen (kontrakt terminert)

Erik Nordengen (Fram Larvik)

Florind Lokaj (lån til Kvik Halden ut sesongen)

Henrik Hagen (Kvik Halden)

---

– Vinduet er vi egentlig fornøyd med. Det er heller poengfangsten i samme periode som skaper problemer for oss. Laget og troppen sånn sett er sterkere nå enn før serien startet, men det kladder fortsatt på banen, sier daglig leder Daniel Holmeide Strand om Skeids overgangsvindu.

Lyn

---

Inn :

Rasmus Isegran (Sprint/Jeløy)

Henrik Kristiansen (Ranheim, lån ut sesongen)

Isac Emmanuel Barnett (fra egen junioravdeling)

Ut:

Henrik Lehne Olsen (Heming)

Martin Bakken (Dayton Flyers, USA)

---

– Vi er fornøyde slik vi endte opp etter sommerens overgangsvindu. Hvis vi ikke hadde vært det, ville vi gjort noe mer. Vi vurderte lenge om vi skulle gjøre noe med en kantspiller inn, med tanke på Ole Breistøl og studier i København, men har funnet en god løsning med Ole slik at han nå kommer hjem hver uke og får med seg de siste treningene før hver kamp, forteller sportssjef Glenn Hartmann i Lyn til Dagsavisen.

Kjelsås

---

Inn:

Markus Solvang Ottesen (Follo)

Nikolai Knezevic (Nybergsund)

Jonathan Weiberg Sture (Lillestrøm)

Victor Emmanuel Halvorsen (Sarpsborg, lån ut sesongen)

Ut:

Pakow Bonful (Nordstrand)

Filip Larsen Gripsgård (Pors)

Rasmus Eggen Vinge (Stabæk)

Victor Emmanuel Halvorsen (Sarpsborg)

---

– Det var vel et fint overgangsvindu for oss det. Vi har fått inn noen spennende spillere både for nåtiden, men også for fremtiden. Det er jo litt sånn vi ønsker å gjøre det, så da må vi være fornøyde med det, sier Kjelsås-trener Eivind Kampen til Dagsavisen og fortsetter:

– Så bra Rasmus presterte var det vel naturlig at vi kom til å miste han, selv om det selvfølgelig er dumt for oss på kort sikt. Da var det desto viktigere at vi klarte å beholde Victor ut sesongen, for hvis begge hadde forsvunnet hadde det blitt vanskelig, sier Kampen som håper på litt saktere salgstempo i fremtiden.

– Det er klart at det er en utfordring for oss når vi har mistet så mange sentrale og gode spillere på en gang. Når det er så mye interesse for våre spillere og flere av dem får tilbud fra Eliteserien, sier det seg selv at de er viktige for oss. Det er jo litt slitsomt å miste så gode spillere såpass hyppig, samtidig som det også gir mye energi og inspirasjon til gruppa vår da de ser at det er mulig å nå toppen i norsk fotball gjennom å spille i Kjelsås, forteller Kampen.

Grorud

---

Inn:

Trygve Løberg (Raufoss)

Musa Joof Dubois (Fram)

Thierry Dabove (Gamle Oslo)

Mathias Øfsti Bråten (CD Almuñécar, Spania)

Ole Nikolai Rye (Ullern)

Fredrik Finnøy (fra egen junioravdeling)

Ut:

Vetle Skåttun (Ellingsrud)

Magnus Lundal (Bærum)

Fredrik Carson Pedersen (Sandefjord)

Berger Kisaruko (uten klubb)

Jørgen Sveinhaug (Lillestrøm)

---

– Vi er veldig fornøyd med overgangsvinduet, og jeg vil gi det karakter 9 av 10. Vi har fått inn fem Oslo-gutter som alle kommer til å bidra godt både på og utenfor banen. Vi har fått inn kvalitet i alle posisjoner som vi trengte å forsterke, noe som gir økt konkurranse i treningshverdagen, som har vært viktig for oss. Dette gjør at vi har nesten full tropp på kontrakt når vi går inn mot 2024-sesongen, og det er viktig med tanke på kontinuiteten, sier Grorud-trener Andreas Alrek til Dagsavisen og fortsetter:

– Vi har også stått på vårt i lønnsforhandlinger, der vi har blitt matchet av klubber i 3. divisjon. På den måten får vi bare spillere som virkelig ønsker seg til Grorud, og som ønsker å ta steg som fotballspillere. Det er essensielt for prosjektet vårt.

Ullern

---

Inn:

Fitim Azemi (klubbløs)

Ut:

Even Lundefaret (uten klubb)

Ole Nikolai Rye (Grorud)

Edonis Mulaj (Follo)

---

– Vi gjorde som faren min alltid gjorde på nyttårsaften i alle år. Vi droppet masse småplukk, og kjøpte kun én stor rakett som skulle være den største i nabolaget. Den raketten som glinsa og sprakte mest, og derfor ble det Fitim Azemi inn på spissplass for Ullern, sier trener Anders Lübeck til Dagsavisen og gliser.

– Ellers har det vært en haug med låneforespørsler som har blitt avslått, en spiller som har gitt seg og stortalentet vårt Ole Nikolai Rye gikk til Grorud i en sjokkovergang. Det er veldig synd, da vi kunne ha solgt han til Eliteserien innen 2025. Så god blir han, men nå blir det i stedet et kjedelig mellomsteg hos sparegrisen Grorud, legger Lübeck til.

