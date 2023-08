Nervøs dag for Lyn: – En bananskallkamp

BISLETT STADION (Dagsavisen): Etter at Egersund lørdag avga poeng mot Arendal hadde Lyn muligheten til å innta tabelltoppen med seier over bunnlaget Brattvåg. Den tok de, men ikke uten motstand. Det ble en av de mer sjansefattige og nervøse kampene Bislett har sett i år, men Lyn skapte akkurat nok til å sikre det viktigste: tre poeng.

– Det er en bananskallkamp. Vi har akkurat slått Egersund, Kjelsås og VIF, og så kommer bunnlaget hit på en matte hvor det er tydelig at det har vært festival. Heldigvis gikk det i dag også. Nå er vi serieleder, men det gjelder å holde det gående. Det er lenge igjen, sier Andreas Hellum til Dagsavisen.

Han ble felt tre meter fra dødlinja og det ga Lyn muligheten på straffe. Etter å ha sparket løs gress fra knottene tok Hellum stilling på ellevemetersmerke og holdt seg på beina. Han sendte også keeper feil vei og ballen i nettet.

– Jeg kan ikke være nervøs for å bomme. Noen må jo ta den, og bommer så bommer jeg, sier matchvinneren til Dagsavisen.

Storfornøyd trener

Som Jan Halvor Halvorsen påpeker, alle forventet at Lyn kom til å vinne denne kampen komfortabelt. Ett mål holdt til slutt, men Brattvåg skapte sjanser til å utligne på slutten. Seiersrekken er nå på ti kamper, og akkurat denne smaker ekstra godt for veterantreneren.

– Brattvåg har underprestert. Vi visste dette kom til å bli mye tøffere enn folk forventet. Det er den tiende strake seieren, og jeg mener dette er sesongens mest imponerende, nettopp fordi det er en «tricky» kamp, hjemme mot bunnlaget. Vi scorer som regel i hver kamp, og i dag holdt vi i tillegg nullen, så jeg er veldig fornøyd, sier Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

[ 3. divisjon: Elleve mål i Skeid-rekruttenes målfest ]

Slet med å skape sjanser

Jan Halvor Halvorsen fortsatte med det samme laget som slo Vålerenga-rekruttene på mandag. Henrik Elvevold spilte indreløper og Ole Breistøl flankerte ute til venstre, i hans siste kamp før studenttilværelsen i Danmark. Men kanten er ikke ferdigspilt i Lyn, han skal pendle og fortsette å være en del av laget. – Det er bare en time å reise, vet du, sier Jan Halvor Halvorsen.

Det var ingen grunn til å endre et vinnende lag, men de som forventet en overkjøring av bunnlaget fra start til slutt ble skuffet. Lyn slet med å finne rytmen i angrepsspillet, på en gressmatte som hadde fått seg noen trøkker, etter mye regnvær og Findings-festivalen forrige helg.

Brattvåg kom naturligvis for å forsvare seg, og det gjorde de godt. Lyns beste sjanser før pause kom fra innleggssituasjoner, både faste og fra åpent spill, men duellene inne i boksen ble vunnet av forsvarsspillerne. Et bortskjemt hjemmepublikum fikk overraskende lite å engasjere seg over og en liten summing lå over stadion da dommer Johan William Grundt blåste av til pause.

– Det er en førsteomgang der vi dominerer, men sliter med å skape det helt store, sier Jan Halvor Halvorsen.

Jan Halvor Halvorsen var storfornøyd etter at laget dro i land den tiende strake seieren. (Håvard Sollie)

[ Lyns marerittrekke mot Brann fortsetter: – Vi tar mer og mer innpå ]

Brattvåg nærme ledelse

Det var solskinn før pause og det ble vannet i pausen, men det var unødvendig for det manglet ikke på regn etter sidebyttet. Gressmatta så etter hvert tyngre og tyngre ut, i tillegg begynte enkelte spillere å slite med fotfestet. Det trengtes endringer i Lyn og ved drøye timen spilt kom tidligere Ranheim-spiller Henrik Loholt Kristiansen inn til sin hjemmedebut.

For det var faktisk Brattvåg som var nærmest ledelse i andreomgangens første fase. Først gikk et skudd som endret retning like utenfor. Noen minutter senere føyk et langskudd rett over krysset til Alexander Pedersen, som bare har sluppet inn tre mål på hjemmebane denne sesongen.

[ Tøff kamp for Grorud: – Det er krig ]

Tok straffen selv

Innbytter Henrik Loholt Kristiansen bidro med presisjon og tempo i angrepsspillet, og det var akkurat det Lyn trengte. I kombinasjon med et slitent bortelag åpnet rommene seg, og da ble presisjonen viktig. Med kombinasjoner på små flater ble Julius Skaug sendt helt alene igjennom, han rundet keeper, men kom for skrått og langt vekk fra mål at muligheten rant ut i ingenting.

Men den forspilte sjansen ble raskt glemt da Andreas Hellum ble spilt opp i feltet litt senere. Med en mann i ryggen vendte han opp og ble felt samtidig. Dommer pekte rett på straffemerket og Bastionen fikk endelig noe å juble for. Etter å ha støtt seg til stolpen og sparket vekk løsgress fra skoa fikk Hellum ballen fra Anders Bjørntvedt Olsen. Straffen var sikker og god, og både laget og Bastionen følte nok på en stor lettelse.

[ VIF-talentet om Kåffa-lånet: – Sunt å være i en vinnergruppe ]

Stang inn

– Vi malte på utover i andreomgang og skaper akkurat nok til å vinne kampen. Det er litt heldig at vi får den straffen. Og så ble det nervøst på slutten, men vi drar det i land, igjen, sier Andreas Hellum inne imellom alle avbrytelsene fra barn som ønsket bilde og autograf.

Brattvåg maktet å sette inn sporadiske minutter med press og var uhyre nærme en utligning to minutter før full tid, men Alexander Pedersen vartet opp med en stor redning. Med solskinnet også tilbake ved full tid endte det med en ny solskinnshistorie på Bislett, men denne gangen var Lyn litt heldige. Det er viktig å ha litt stang inn også.

Ole Breistøl er klar for å pendle mellom Danmark og Norge for å hjelpe Lyn til opprykk. (Håvard Sollie)

[ På VIF-benken: – Han har en del å jobbe med ]

---

Kampfakta

2. divisjon avdeling 1, runde 17 søndag

Lyn – Brattvåg 1–0 (0–0)

Bislett Stadion

Dommer: Johan William Grundt, Eidskog Fotball

Mål: 1–0 Andreas Hellum (70, straffe)

Gule kort:

Lyn:

Alexander Pedersen – Håvard Meinseth, Daniel Schneider, William Sell, Herman Solberg Nilsen – Julius Skaug (Rasmus Isegran fra 87.), Even Bydal, Henrik Elvevold (Henrik Loholt Kristiansen fra 57.) – Anders Bjørntvedt Olsen, Andreas Hellum (Ibba Laajab fra 79.), Ole Breistøl (Brage Hylen fra 79.)

---