VIF-kapteinen i villrede: – Jeg forstår det ikke

VALLE (Dagsavisen): Strandberg og VIF er Eliteseriens svakeste hjemmelag med sju tap, to uavgjorte og kun én seier. Søndag så det lenge lyst ut, men til slutt endte oppgjøret 2-2.

– Det var veldig surt. Vi startet dårlig, og Odd fikk et tidlig mål. Men så tok vi over resten av førsteomgangen. Da var vi klart best og ledet fortjent til pause, sier Strandberg til Dagsavisen.

– Så er det helt uforståelig, det som skjedde i andreomgangen. Vi hadde vel maks to-tre trekk i laget en lang periode, og ble liggende lavt lenge før vi tok over igjen. Vi hadde nesten ikke ballen før Odd utlignet. Da lå det liksom litt i luften. De spilte og spilte, mens vi tok imot. Det er det samme som har skjedd i mange kamper i år. Det er veldig merkelig at det blir sånn, fortsetter han.

Les alt om Vålerenga her!

Frustrert kaptein

33-åringen er oppgitt over at Vålerenga ikke klarer å knekke koden.

– Det er noe vi har slitt med i hele år, som vi ikke klarer å løse. Det er at når vi blir lave, så blir vi veldig lave. Og når vi vinner ballen, så klarer vi ikke holde på den. Så blir det et vedvarende trykk. Mange norske lag, som Odd, har noen gode føtter og gode kombinasjonsspillere. De har en spiss på to meter (Ole-Erik Midtskogen). Da er det ofte at lag klarer å skape sjanser og score på oss. Det har vært ganske gjentakende.

Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg (t.h.) i VIFs 2-2-kamp mot Odd søndag. (Frederik Ringnes/NTB)

Strandberg legger ikke skjul på at man påvirkes når det skjer gang på gang.

– Det er ekstremt frustrerende, selvfølgelig, for det er jo ting vi jobber med og ser på. Men det skjer gang etter gang.

[ VIF-nykommerens sjokk: – Veldig stor forskjell (+) ]

Uovervinnelig VIF-følelse for 13 år siden

– Det har vært mye snakk om «hjemmeproblemet» til VIF. Er det noe som sniker seg inn i bakhodet på spillerne? Og hva tror du er årsaken til at laget ikke har gjort det bedre hjemme?

– Vet ikke. Men jeg husker sesongen jeg hadde her i 2010. Da hadde vi 13 seire og to uavgjorte hjemme. Da var det litt sånn at du følte deg uovervinnelig. Hver eneste hjemmekamp, uansett hvordan man kom i gang, så visste man at «dette kommer til å gå veien». Det var bare å holde hjulene i gang, svarer VIF-kapteinen og fortsetter:

– Mens her og nå er det veldig merkelig. At vi kan svinge så mye over 90 minutter ... Det er det jeg ikke forstår. At vi kan gå fra perioden i slutten av førsteomgang mot Odd til å spille god fotball, til å plutselig falle helt ut av det. Det er ekstreme svingninger, og det er det som er så uforklarlig, sier Strandberg engasjert.

Å finne nøkkelen til problemene er enklere sagt enn gjort.

– Hadde man hatt en hel 90-minutter som var dårlig, ville det vært enklere å forklare. Da kunne man kanskje sagt at det var en «dårlig dag» eller «vi fikk det ikke til å funke». Men når det er så store svingninger underveis i kampene … Det er vanskelig, da.

[ Dette svarer VIF-lederen på Fagermos Trøim-utspill (+) ]

Bitri-ros

– Er det da desto vanskeligere å ta tak i?

– Vi har jo et analyseteam som ser ekstremt mange timer på video. Og vi spillere ser jo og diskuterer ting også. Men det er klart, nå har vi spilt 10-11 hjemmekamper og fortsatt ikke klart å løse det. Det er et problem som vi har slitt med. Det eneste vi kan gjøre nå er å fortsette å grave i det, og se om vi finner en løsning, sier Strandberg.

Kanskje kan nykommerne være en del av løsningen. Elias Hagen, Andrej Ilici, Martin Kreuzriegler og Eneo Bitri har alle kommet inn portene på Valle i sommer. Bitri debuterte med scoring mot Odd.

– Bitri er en klassisk østeuropeisk stopper, som er ekstremt tøff i duellspillet. Han er litt uvøren i stilen. Men klart, han har kun vært her i to dager. Nå må han bli bedre kjent med oss og styrkene våre. Men mot Odd, til bare å ha vært her i to dager, gjorde han en imponerende kamp, roser landslagsstopper Strandberg.

[ Kampkommentar: VIF-forbannelsen som ikke slipper taket (+) ]

[ VIF-talentet om Kåffa-lånet: – Sunt å være i en vinnergruppe (+) ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!