Henter hjem midtbanespiller fra Danmark: – Noe trigget meg med Kåffa

Det har ikke manglet på aktivitet på spillerlogistikksiden på Ekeberg denne sommeren. Tirsdag ble det klart at Dodou Gaye gjorde som de fleste andre fotballspillere i Oslo det siste året, og flytter til Tromsø. Før det hadde Gaye allerede blitt erstattet av Nordstrand-spiller Mohamed Abbas.

Tidligere i vinduet har Sondre Spieler Halvorsen ankommet fra Follo, mens Jones El-Abdellaoui ble lånt inn fra Vålerenga. Remi-André Svindland og Emil Ødegaard har signert nye kontrakter, mens Thomas Klemetsen Jakobsen har dratt til Moss, Petter «Nosa» Dahl til Bodø og Håkon Stavrum har lagt opp.

Torsdag ble siste mann i sommerens kabal presentert, og Kåffas nyeste tilskudd er 24 år gamle Adnan Hadzic. Midtbanemannen gikk fra Fredrikstad til SønderjyskE i fjor sommer, men vender nå altså hjem til Norge og spill i Obosligaen for Kåffa.

– Det er noe som trigger meg med å spille for KFUM. Jeg har rett og slett lyst til å være med på det her. Trenerteamet og klubb er riktig for meg, og jeg har hørt så mye positivt. Det er et lag som jeg alltid har synes det har vært brutalt å spille mot, og et morsomt lag å se spille. Kåffa har mange morsomme fotballspillere og masse x-faktor i laget, sier Hadzic.

Opprykksspesialist i Norge

Allerede torsdag er han på plass for sin første formiddagsøkt med gjengen på Ekeberg, og søndag kan spilleren som har signert på en kontrakt ut 2025-sesongen få sin debut i kampen mot Jerv.

– I meg får KFUM en spiller med en god venstrefot. Jeg er en terrier på midtbanen som kriger for laget, og ønsker å være en spillende fotballspiller som er våken i begge bokser, sier han om sine egne ferdigheter.

Hadzic spilte i Ørn-Horten, Sandnes Ulf, Start og Fredrikstad før overgangen til danske SønderjyskE. Planen der var å gjøre som han har gjort to ganger allerede i Obosligaen, å rykke opp. Det gikk ikke, og etter et trenerskifte følte 24-åringen tiden var inne for å flytte hjem igjen til Norge for å være med på sitt tredje opprykk til Eliteserien med Kåffa.

– Det er jo det vi satser på, sier Hadzic som forøvrig var med på den spinnville playoffkampen mot Fredrikstad for et par sesonger til i snøføyka på Fredrikstad stadion.

– Den kampen der var helt kokos. Noe av det rareste jeg har vært med på, sier han.

Spilte med Haaland: – Veldig spesielt

Han fikk sin debut i Eliteserien tilbake i 2019 i Start, og har spilt aldersbestemte landskamper G18, G19 og U20-landslaget. 24-åringen var sågar med i mesterskapet der Erling Braut Haaland scoret ni mål mot Honduras.

– Det var selvsagt veldig spesielt. Både at vi vant 12-0 og at Haaland scoret ni. Den gang var det umulig å si at han skulle bli så stor som han har blitt, men vi så jo glimtene, og han jobbet alltid knallhardt og var tvers gjennom profesjonell, sier Hadzic som nå altså tar steget hjem til Norge og Kåffa.

Det er KFUM Oslo-trener Johannes Moesgaard veldig godt fornøyd med. Han har fulgt med på 24-åringens karriere i lang tid allerede.

– Adnan er en spiller jeg har vært klar over siden han var en av banens beste spillere da vi holdt på å bli slått av Ørn-Horten i cupen med Vålerenga tilbake i 2017. Siden det har han fått seg mye erfaring, og er en midtbanespiller med masse energi og trøkk i seg, sier Kåffa-treneren om sitt nyeste tilskudd.

