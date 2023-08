Tøff kamp for Grorud: – Det er krig

GRORUD (Dagsavisen): Under en regntung himmel på Grorud, der det for dagen var gratis inngang, ble det ikke den mest publikumsvennlige kampen i år. Her handlet det om å vinne duellene og treffe med sklitaklingene. En sjansefattig førsteomgang ble fulgt opp av en dødballrik andreomgang, men begge lagene vant sine dueller i egen boks. Uavgjort er et rettferdig resultat.

– Ja, det er nok et rettferdig resultat. Vi hadde ønsket å underholde publikum litt mer, men dette er 2. divisjon. Det er krig, sier Grorud-trener Andreas Alrek til Dagsavisen.

Peder Meen Johansen var god på midtbanen da Notoddens press avtok. (Håvard Sollie)

Det er nå en god stund siden Grorud tapte sist. To måneder har det gått siden Træff dro hjem med 1-0. Grorud har blitt mye vanskeligere å slå utover i sesongen, de mange ettmålstapene er i ferd med å vippes andre veier.

– Dette hadde vi nok tapt tidligere i sesongen. Jeg er veldig fornøyd med at vi er vanskeligere å slå nå. Duellspillet og fysikken har vi jobbet knallhardt med og der er det ikke mange som tar oss. Det er kollektivet vi alltid snakker om her og det er sterkt nå. Selv om noen har en dårlig dag kan du regne med at alle løper sokkene av seg, sier Alrek.

To venstrebacker ut

Etter at Berger Kisaruko ble fristilt og Fredrik Carson Pedersen solgt til Sandefjord er plutselig Grorud tynne på venstrebackplass. Ola Nikolai Rye er hentet inn fra Ullern, men den høyreiste backen startet på benken i dag. Saadiq Elmi, som sonet karantene i forrige runde, vikarierte som venstreback i en fembackslinje som fikk kjørt seg mot et høytpressende og aggressivt Notodden.

– Vi solgte ligaens beste back og har et par spillere i uvante posisjoner. Saadiq er en høyrebeint venstreback for eksempel. Det preger oss og vi finner ikke rytmen helt, sier Alrek.

Men noe av det første som skjedde var det som ble Groruds beste sjanse gjennom hele kampen. Nettopp Saadiq Elmi har plutselig begynt å score mål denne sesongen og det sto ikke mer enn ett minutt på klokka da han burde notert seg for en ny scoring, men volleyforsøket fra to meter gikk til innkast.

Tøffe dueller

Det ble et kampbilde med mange dueller, lange baller og faste situasjoner. Elias Aarflot hadde mye plass da han møtte i mellomrommet, men unggutten var ikke venn med ballen og ble tatt av ved pause. Didrik Sereba erstattet han. Peder Meen Johansen herjet på midtbanen i forrige seier mot Brattvåg, men i dag ble det verre arbeidsforhold sentralt. Gjestene stengte dette rommet i tillegg til at hjemmelaget slet med presisjonen i pasningsspillet.

– Det ble ikke helt kampen for meg. Det var tøft i dag med mange dueller, men jeg synes Hassan løser det bra på midtbanen. Han løper og sliter hele kampen. Det er viktig at vi håndterer også den delen av spillet, sier Peder Meen Johansen.

Notodden kom til de fleste sjansene før pause, et langskudd var spesielt nærme, men det luktet ikke scoring noen av veiene. Det motsatte oppgjøret i sommer endte 0-0 og denne kampen hadde flere likheter. Vi fikk ikke mange sjanser, men til gjengjeld mange sklitaklinger.

Mathias Øfsti Bråten kom inn til sin hjemmedebut da Saadiq Elmi hadde løpt seg tom. Han var ikke den eneste til å gjøre det. De mange duellene, bråe balltapene og returløpene krever sitt. Samtlige spillere hadde minst en tur i horisontalen nede på gresset.

Byttene satte preg

Med tjue minutter igjen satt Notodden inn Elias Årsvoll, en spiss på lån fra Bryne. Han har gjort sakene sine bra i 2. divisjon og bød på trøbbel for Grorud-forsvaret i avslutningen. Men det er lite å utsette på William Bjeglerud, Mats Andersen og Sebastian Sørlie Henriksen i dag. Duellspillet i boks var viktig med de mange hjørnesparkene og korridorfrisparkene. Defensivt hadde de stålkontroll, det ble også noen muligheter offensivt. Spesielt Bjeglerud fikk en god sjanse på corner.

Ettersom tempoet gikk ned fikk Peder Meen Johansen bedre spillerom på midten og med det fikk han vist fram overblikket og pasningsfoten. Ballene ble strødd ut på kantene for så å legges inn, men Notodden-keeper Maciej Raniowski plukket det meste.

– Det ble litt bedre utover i kampen, men vi klarer ikke å utnytte situasjonene. Nei, jeg er ikke veldig fornøyd i dag, men føler jeg er en del av et godt prosjekt her, sier Meen Johansen.

Drama på overtid

Med tre minutter igjen på klokka kom endelig Tollef Kvello Etholm inn, etter en lengre tid med skadeavbrekk. Han rakk å regissere det som kunne blitt en god mulighet, men Trygve Løbergs medtak sviktet. Det var muligheten Grorud fikk, men Notodden skulle også få en. De satt ballen i mål to minutter på overtid etter et korridorfrispark, det så ut til å være seiersmålet, men jubelen deres fikk en brå slutt da scoringen ble annullert for offside. Da ble det heller jubel og lettelse på Grorud-benken. Det er vanskelig å forsvare en korrekt offside-avgjørelse etter en kikk på TV-bildene, men Grorud slapp med skrekken.

– Vi leverer en ok minus fotballkamp. Vi var gode mot dem på bortebane og jeg hadde forventet at vi var bedre, men det er en formasjon og et lag som preger oss. Vi er tøffe og solide og blir bedre for hver uke synes jeg, sier Andreas Alrek.

Dermed endte det 0-0 og nå er det over to måneder siden Grorud tapte sist. Nå venter to Oslo-oppgjør på rad, først er det Vålerenga 2 på Intility Arena neste mandag, før Lyn kommer til Grorud etter landslagspausen.

Les alt om Grorud IL her!

---

Kampfakta

2. divisjon avdeling 1, runde 17 lørdag

Grorud – Notodden 0-0 (0-0)

Grorud Idrettspark, 448 tilskuere

Dommer: Herman Holthe, Bækkelagets SK

Gule kort: Nikolai Hristov, Grorud. Tobias Bjørnstad, Notodden.

Grorud:

Vegard Storsve - Trygve Kvalbein Løberg, Sebastian Sørlie Henriksen, Mats Andersen, William Bjeglerud, Saadiq Elmi (Mathias Øfsti Bråten fra 69.) - Hassan Yusuf, Peder Meen Johansen, Rino Falk Larsen (Tollef Kvello Etholm fra 87.) - Nikolai Hristov (Elias Nahiry fra 82.), Elias Aarflot (Didrik Sereba fra 46.)

---