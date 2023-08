Azemi-scoring til ingen nytte da Ullern tapte skjebnekamp mot tabellnabo

Ullern hadde en skrekkelig start på sesong, og sto kun med to poeng etter halvspilt sesong. Det førte til trenerskifte, da Stian Børven ble skiftet ut med Anders Lübeck. Han fikk den tilsynelatende umulige oppgaven med å berge Ullern, men med signeringen av Fitim Azemi og årets første seier mot Bærum i første kamp etter ferien var det positivitet å spore i Ullern-leiren.

Etter tre kamper uten tap, gikk Ullern mandag kveld på sitt femte strake tap da tabellnabo Strømsgodset 2 ble for sterke på eget gress på Marienlyst. Godset-rekruttene lå før dagens kamp på plassen over Ullern, med tre poeng mer. Det var den første av en rekke skjebnekamper Ullern måtte vinne for å gjennomføre sin «great escape» fra tabellbunnen.

Den rekken med kamper, som inkluderer alle de fire lagene over dem på tabellen, startet på verst tenkelige måte. Både med tap for Godset-rekruttene, men også i selve kampen, da Strømsgodset 2 tok ledelsen allerede etter to minutters spill. Vertenes Samuel Silalahi fikk ballen inne i Ullern-boksen etter at en av gjestenes spillere skled, snudde seg om og hamret ballen i det lengste hjørnet.

Godset-rekruttene herjet før pause

Et kvarter senere doblet Godset-rekruttene til 2-0 etter et dårlig oppspill fra Ullern, som ble brutt. Godset-rekruttenes Andreas Randen plukket opp ballen på midten og sendte den umiddelbart til Marko Farji på kanten av 16-meteren. Han tok et par steg inn i Ullern-boksen og la ballen inn på motsatt side, der Dilawar Ahmedzay fikk spasere inn 2-0-målet etter at Ullern-keeper Christoffer Bugge akkurat ikke rakk innlegget.

Flere mål ble det ikke i den første omgangen, til tross for flere store sjanser for vertene. Strømsgodset 2 hadde blant annet to skudd i tverrliggeren, og tvang Ullern til å redde en ball på streken. I tillegg reddet Christoffer Bugge da en av hjemmelagets spillere ble spilt på blank, så det kunne absolutt ha vært verre.

Etter et åpningskvarter av den andre omgangen der det ikke skjedde for mye, gikk så ting fra vondt til verre for Ullern da Strømsgodset 2 økte til 3-0. Hjemmelaget vendte spillet flott ut til Andreas Skjold, som spilte ballen inn i 16-meteren til Silalahi som la inn foran mål. Bugge måtte gi retur, som Farji satte opp i nettaket.

Syltynt håp for Ullern

20 minutter før slutt skapte Ullern og Fitim Azemi litt spenning i kampen, da sistnevnte scoret et vidunderlig vakkert mål. Innbytter Dreni Ademaj brøt ballen midt inne på Godsets banehalvdel, avanserte noen meter og la et strålende innlegg bak vertenes forsvarslinje. Der ventet Azemi, som hælflikket inn reduseringen på utsøkt vis.

Det skapte et lite håp for Ullern, men gjestene kom aldri nærmere enn den ene reduseringen. I stedet var det vertenes Andreas Skjold som fikk æren av å punktere kampen med et nydelig langskudd i krysset på overtid. Enda dypere inn i overtiden fastsatte Fredrik Ardraa sluttresultatet til 5-1.

Dermed er Ullern fortsatt sist, med sine 7 poeng på de første 17 kampene. Opp til Godset-rekruttene på plassen over er det nå seks poeng, og til Brann 2 på trygg plass hele ti poeng. Ullern møter nå både Brann 2, men også Gjøvik-Lyn og Stjørdals-Blink i de neste rundene, men selv med seier i alle de kampene mot lagene rundt seg vil faktisk ikke laget klatre opp på trygg grunn.

Det ser med andre ord veldig tungt ut for Ullern, som først har Stjørdals/Blink hjemme førstkommende lørdag kl. 15.00.

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 2 – runde 17

Strømsgodset 2 – Ullern 5-1 (2-0)

Marienlyst, 100 tilskuere

Mål: 1-0 Samuel Silalahi (3.), 2-0 Dilawar Ahmadzay (18.), 3-0 Marko Farji (63.), 3-1 Fitim Azemi (70.), 4-1 Andreas Skjold (90.), 5-1 Fredrik Ardraa (90.)

Gule kort: Andreas Skjold, Yves Vaage, Fabian Holst-Larsen, Strømsgodset 2.

Dommer: Sebastian Vegstein Mikalsen (Rygge IL)

Ullern (3-4-3): Christoffer Bugge – Magnus Fosen (Peder Jorsett Udnæs fra 69.), Ismar Dizdar, Espen Lindøe – Christoffer Skårn (Thomas Støfring fra 87.), Lars Jensen Austnes, Jonas Holthe (Simen Nygaard fra 69.), Jonas Jorde (Dreni Ademaj fra 36.) – Emil Jaf, Fitim Azemi, Bendik Foss Evensen (Lars Følstad fra 36.)

---