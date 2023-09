Skeid fikk nådestøtet. Men det er lov å klamre seg til teori

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): For lagets store problem er like synlig som det er opplagt: De vinner ikke fotballkamper. To seire etter 22 serierunder er ensbetydende med nedrykk til 2. divisjon. Men det er fortsatt lov å tro på mirakler i fotball.

Det skilte ni poeng mellom lagene før avspark, og ettersom Åsane lå nærmest Skeid på tabellen, sett nedenfra, skjønner man betydningen. Avstanden opp kunne bli seks eller tolv poeng. Det ble tolv.

– En kamp vi opplagt må vinne, sa Arne Erlandsen før avspark.

Det skjedde ikke. Da Åsane scoret sitt tredje mål, rett før slutt, senket mørket seg. Men Skeid-supporterne sang høyere enn noen gang tidligere i kampen.

Ble liggende bakpå

Skeid ble liggende veldig lavt fra start og trener Arne Erlandsen brukte mye energi på å få laget framover. Men slik er det antakelig med lag nederst på tabellen uten seier på de ti siste kampene.

Det tok jo over 20 minutter før laget kom seg i angrep i denne prekære bunnkampen i solnedgangen på Nordre Åsen.

Og typisk nok for slike lag kom det første baklengsmålet på Åsanes første målsjanse i kampen. Fire minutter var spilt da ballen lå i nettet, signert Erling Myklebust. Han scoret fra kloss hold mot et passivt Skeid-forsvar.

Straffespark bare en vei

Da skjønte Skeid at de måtte i angrep, og det første reale forsøket ga full uttelling. Men vi måtte nesten halvveis i omgangen før kombinasjonene satt og Johnny Buduson leverte en hard markkryper av en pasning inn til en helt umarkert Noa Williams som scoret sitt første mål i blå og røde tekstiler.

Men baksmellen kom kjapt. Ballen ble rullende på armen til Tage Johansen inne i feltet og da er verden slik at noen dommere blåser, andre ikke. Dommer Martin Berg blåste og Åsanes ferske signering, tidligere Brann-profil Kristoffer Barmen satte ballen hardt i mål.

Da Skeids Sulayman Bojang gikk over ende i feltet litt senere, ropte alle i Skeid på straffespark. Men dommertrioen lytter ikke.

Og da trener Arne Erlandsen ba dommeren begynne å dømme begge veier, fikk han sitt første gule kort i Skeid-trøya.

Enda en debutant

Skeid kom høyere i banen etter pause da det opplagt var tema i pausen. Men store sjanser uteble.

Etter en times spill fikk nysigneringen Ole Sebastian Sundgot (på lån fra Ull/Kisa) sin debut. Han kommer fra en velkjent fotballfamilie med samme etternavn.

Åsane svarte med å sette inn sin ferskeste signering fra Eliteserien, Steffen Skålevik, som har vendt tilbake til Bergen etter å ha vært i Sarpsborg de siste sesongene.

Men det var Sundgot som fikk omgangens første store sjanse da han ble flott frispilt til høyre i feltet. Avslutningen var god, men Åsanes keeper (tidligere Skeid) Idar Nordby Lysgård leverte en matchvinner-redning.

Fem minutter gjensto da Mame Mor Ndiaye skled inn Åsanes tredje mål, og seieren som bringer Åsane på trygg grunn, var i boks. For Skeid er det nå elleve poeng opp til Mjøndalen på kvalikplass. Hødd ligger ni foran, men begge de lagene kan skaffe seg flere poeng i helgen.

Nå får Skeid lang tid til å nullstille seg. Landslaget overtar dagsorden og lagets neste kamp spilles ikke før 17. september borte mot Moss. Nå er det snart så enkelt som at de må vinne resten av kampene. Åtte av dem gjenstår. 24 poeng i potten. Nå står de med elleve. I folks øyne har de rykket ned. Da er det bare å slippe ned skuldrene og slå seg løs.

---

FAKTA

1. divisjon menn fredag, 22. serierunde:

Skeid – Åsane 1–3 (1–2)

Nordre Åsen: Ca. 300 tilskuere.

Mål: 0–1 Erling Myklebust (4), 1–1 Noa Williams (23), 1–2 Kristoffer Barmen (straffe 26), 1–3 Mame Mor Ndiaye (85).

Dommer: Martin Berg, Hunstad FK.

Skeid: Simen Vidtun Nilsen – Fredrik Flo (Hayder Altai fra 66), Per-Magnus Steiring, Tage Johansen, David Hickson – Sulayman Bojang, Marcus Melchior (Ole Sebastian Sundgot fra 60), Simen Kvia-Egeskog, Noa Williams – Bendik Rise, Johnny Buduson.

---