Alrek vil plukke opp arven etter Kjønø: – Vi har mista oss selv litt

GRORUD (Dagsavisen): Andreas Alrek har vært i Grorud i ti år, og fulgt klubben tett. Både som analytiker, trener, og supporter. Med sine 27 år er han akkurat like gammel som det Eirik Kjønø var, da han ledet Grorud i sin første offisielle kamp. Alrek er klar på at Grorud mista noe veldig viktig den dagen Kjønø dro fra klubben, og det handler ikke først og fremst om teoretikeren, eller fagmannen.

– Eirik var sjefen på A-laget. Han var litt frampå, og bjeffa litt. Han kunne være litt aggressiv, og sånne ting. Og så har det vært litt mer rolige typer etter han. I tillegg har det alltid vært teoretikere under der. Så du har kanskje mista litt den gærne typen på huset, den aggressive som heller sparker ned en dør og prøver å gjøre noe, og som heller unnskylder seg etterpå. Det har kanskje blitt … ikke bakoverlent, men du har hatt litt mange like typer da, sier Alrek til Dagsavisen da vi møter han i klubbhuset til Grorud.

Les flere saker om Grorud her

Vil plukke opp arven

Laget forbereder seg nå til siste halvdel av sesongen. Klubben har slitt med å få resultatene de ønsker seg. 17 poeng på 14 kamper, gjør at laget ligger på en niendeplass på tabellen. Som et resultat av dette mistet Jonas Rygg jobben som A-lagstrener i juni. Rygg var den tredje treneren på to år, etter at Kjønø forlot klubben. Alrek er den fjerde, og han mener Grorud nå trenger en sjef som ligner mer på suksessmannen fra Kristiansand. Med andre ord; ham selv.

– Jeg er litt mer den typen som klinker til, som er frempå, og tør å by på meg selv. Jeg vil gjøre ting, og heller si sorry etterpå. Det har jeg sagt til ledelsen, og styremedlemmer også. Med meg vet du hva du får, jeg er alltid ærlig. Kanskje bommer jeg litt på veien, men jeg tar det som læring, og tar imot tilbakemeldinger fra folk rundt meg, sier Alrek.

Det er mye som minner om Eirik Kjønø i Andreas Alrek. Ikke minst tenker de mye fotball, og deler velvillig bort til alle som vil prate. Å få i gang fotballpraten i gangene, og engasjementet både i, og rundt klubben er viktig for den unge sjefen.

– Det har skjedd mye for klubben de siste åra. Vi rykka opp til OBOS-ligaen, og plutselig var vi en «toppklubb». Med anførselstegn der, det er veldig viktig, men vi tilhørte tross alt det gode selskap. Det ble veldig mye for veldig mange, og så mista vi kanskje det som var vår styrke. At samholdet var veldig sterkt, og at alle som jobba eller var frivillige her, følte seg veldig knytta til prosjektet, forteller Alrek.

[ Kjelsås selger nytt talent til Eliteserien – Lyn og Grorud forsterker ]

– Det skal ikke være hyggelig å komme hit

Dette gikk ofte igjen under tida til Kjønø også. «Eierskap til prosjektet», sa han ofte. Alrek mener at dette også er et viktig poeng, samtidig som han påpeker at de kanskje har blitt litt for snille på Grorud.

– Vi må være litt mer fremoverlente, og modige som typer. Det har vært veldig mye forståelse. Generelt har vi forstått for mye, og godtatt litt for mye. Vi trenger en tøffere spillergruppe, og tøffere trenere. Det er vi på vei til å få nå, mener Alrek, og fortsetter:

– Det skal ikke være så hyggelig å komme opp her. Jeg er hyggelig med trenerne på det andre laget, og sånn, men jeg vil ikke at spillerne, publikum, og alle skal være så kosete og hyggelige. Da Christian Johnsen var i Raufoss uttalte han jo at Grorud er det verste stedet han dro fordi det bare var drittsekker der, sier Alrek og ler.

[ Aarflot klar for å slå tilbake etter året i Tromsø: – Fortsatt sulten ]

Kulturendring

Den nye Grorud-treneren har latt seg inspirere av både Jürgen Klopps Liverpool, og Diego Simeones Atlético Madrid. Han kan fortelle at det har godt hardt for seg på treningene etter at han tok over, og det liker han. Kulturen var det første han tok tak i.

– Alle må være innforstått med at det er de som leverer best på trening, som får spille. Sånn mener jeg at det må være, og det er den kulturen jeg holder på å bygge nå. Ingen får noe gratis. Man har tatt alle kampene som har oppstått, og vi har tatt samtaler og vært brutalt ærlige med hverandre, ansikt til ansikt. Spillerne får beskjed om hva som kreves for å få spilletid, lik det eller ei. Det har de respondert bra på. Det er en snill spillergruppe, som egentlig er litt for snill. Det har jeg sagt til dem også, og det har blitt mer bjeffing nå etter at vi starta opp igjen, forteller Alrek.

– Du kan ikke være en engel og bli en djevel, men du kan tøffe deg litt mer opp, og sette tøffere krav og få fram en litt annen side. Du kan ikke forandre deg, men du kan bli tøffere, legger han til.

[ Alrek får fortsette som Grorud-trener ]

Saken fortsetter under bildet.

– Der er den ja. Den har jeg leita etter, sa Andreas Alrek da han fant boka til Carlo Ancelotti. Den unge Grorud-treneren lar seg inspirere av flere av de største trenerne i verden. (Haakon Thon)

Grorud-ball, med Alrek-vri

Arven etter Kjønø handler imidlertid ikke bare om å bli drittsekker, og samle klubben mot resten av Fotball-Norge. Arven handler selvsagt vel så mye om fotballen som spilles, og her har Alrek også klare meninger om hva som må jobbes med.

– Det starta jo med Rolf (Teigen), som lærte opp Eirik. Eirik var bare en litt annen type enn Rolf, derfor er det enklere for meg å sammenligne meg og Eirik som ledertyper. Jeg har alltid jobba etter den måten Grorud skal være på som Rolf og Eirik sto for. Så har kanskje A-laget rota seg litt bort, og kanskje hatt litt andre styrker i spillertroppen, som har gjort at man må spille på en annen måte. Det har vært forskjellige årsaker til at det har blitt sånn, men Grorud var likt under Rolf og Eirik, og mange sier at det er Grorud-måten å spille fotball på, forteller Alrek.

Og det er de fotsporene han vil følge, og utvikle.

– Noe jeg egentlig sa mot slutten av Eirik sin periode var at vi må bli bedre på å komme til sjanser bredt i banen. Etter et halvt år i OBOS-ligaen gjorde alle lag det samme. La seg lavt, og komprimerte laget sitt fordi de visste at Grorud ville inn sentralt. Vi hadde ingen plan B. Da ble det balltap i midten, som er det siste stedet du ønsker å miste ballen, sier han, og legger til:

– Det har egentlig ligget i bakhodet mitt i mange år nå. Hvordan vi skal bli gode til å angripe bredt. Det har vi egentlig vært siden jeg tok over A-laget. Jeg vil utvikle Grorud-måten å spille på videre, men man må også spille på de styrkene spillerne har, og derfor er spillerlogistikken veldig viktig. Vi er tydelige på hvilke typer vi vil ha, og hva vi mener er godt nok. Det tror jeg er bedre nå enn det har vært på lenge, sier Alrek som gyver løs på høstsesongen med hjemmekamp mot Fram, lørdag 15.00.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!