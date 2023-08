Scoret endelig sitt første mål for Kjelsås, vant på overtid

Mot et ungt Aalesund 2 havnet Kjelsås under på hjørnespark, men et historisk mål av Philip Halvorsen sørget for utligning med 20 minutter igjen. Det var hans første for A-laget i klubben han har vokst opp i. Målet ga Kjelsås nye krefter i kampens sluttfase og på overtid sikret Jens Bonde Aslaksrud tre poeng som en måltyv verdig.

De tre poengene kunne gått begge veier, for dette var en kamp med mange avslutninger. Men det endte godt for Kjelsås som med dette resultatet klatrer til 28 poeng, og noterer seg for hele seks (!) bortemål i år. Tre seire med seks mål totalt på bortebane er noe spesielt.

Mange skudd

Sigurd Martinussen var tilbake i startoppstillingen, som den eneste forandringen fra det målløse oppgjøret mot Vard Haugesund. Mot et ungt Aalesund-rekruttlag måtte Kjelsås-forsvaret flytte beina raskt for å demme opp for kombinasjonsspill utenfor boksen, og det håndterte de. I en intens førsteomgang var det ikke mange store sjanser, men likevel en god del skuddforsøk, fra begge lag. Hjemmelaget var nærmest med et skudd i tverrliggeren kort tid før pause.

Jens Bonde Aslaksrud, Leo Bech Hermansen og Eivind Willumsen kom alle til brukbare skuddforsøk, men traff ikke mellom stengene. Med litt bedre presisjon på siste tredel ville også Kjelsås spilt seg til enda flere sjanser.

Slapp inn på corner

Fem minutter etter hvilen var nettopp presisjonen på plass, i hvert fall i innlegget. Bech Hermansen slo presist inn der Eivind Willumsen løp seg helt fri. Headingen fra fem meter gikk rett på keeper. Det så ut som Kjelsås ville tilrive seg initiativet i kampen, men etter Willumsen-sjansen var det Aalesund som plutselig kom til flere gode muligheter med kort tid imellom. På den tredje scoret de, fra hjørnespark, helt sikkert til stor skuffelse for Eivind Kampen, for i luftrommet i egen boks burde Kjelsås være helt overlegne.

Aalesund fortsatte å ha et godt tak om kampen i nesten femten minutter etter scoringen, men så kom Nikolai Knezevic på banen for Kjelsås, og det bidro til å vippe pendelen andre vei.

Scoret sitt første

Kjelsås begynte å vinne dueller offensivt i banen, da fikk de laget høyere og kjempet seg til nye muligheter. Mange skudd ble blokkert, men så smalt det fra uventet hold.

Kjelsås-gutten Philip Halvorsen har vært i klubben hele livet, og ble en del av A-troppen denne sesongen. Midtstopperen har scoret et par for rekruttlaget, men i dag kom det første i 2. divisjon. Fra returrommet strakk han ut vrista og ballen suste ned i hjørnet.

Utligningen ga en åpen og fartsfylt avslutning på kampen. Aalesund er i desperat jakt på poeng, både med A-laget og rekruttlaget, mens Kjelsås er interessert i å bite seg fast bak Notodden og Arendal. Jo nærmere overtiden kom, jo mer trykket Kjelsås på.

Altfor mange skudd gikk over og utenfor, men så traff de mellom stengene, og da lyktes de brått. Victor Halvorsen skjøt rett på keeper, men det var hardt, og tvang fram en retur. Den var selvfølgelig Jens Bonde Aslaksrud først på, måltyven ble dermed matchvinner med sitt tiende for sesongen, det femte i seriespill. Scoringer på overtid har han god greie på. Det har han vist i cupen.

Kjelsås neste kamp er hjemme mot Fløy-Flekkerøy på Grefsen stadion kommende lørdag.

---

FAKTA

2. divisjon menn, avdeling 1, runde 17 mandag:

Aalesund 2.lag – Kjelsås 1–2 (0–0)

Ratvika: ca. 100 tilskuere.

Dommer: Mathias Smehus Kringstad, Valder IL

Mål: 1–0 Alexander Juel Andersen (56.), 1–1 Philip Halvorsen (69.), 1–2 Jens Bonde Aslaksrud (90.)

Kjelsås: William Da Rocha – Markus Olsvik Welinder (Markus Solvang Ottesen fra 72.), Sigurd Martinussen, Philip Halvorsen, Ola Bjørnland – Ahmad Abbas (Nikolai Knezevic fra 62.), Jacob Blixt Flaten, Victor Halvorsen, Eivind Willumsen (Arman Nouri fra 87.) – Leo Bech Hermansen, Jens Bonde Aslaksrud.

Senere kampstart: Ørn Horten – Vålerenga 2. lag

Spilt søndag: Lyn – Brattvåg 1-0, Træff – Fløy 0–3.

Spilt lørdag: Arendal – Egersund 1-1, Grorud – Notodden 0-0, Vard Haugesund – Fram 2–1.

---