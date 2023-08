Når VIF rydder opp: Hets og sjikane

Etter at Tor Olav Trøim overtok etter John Fredriksen som Vålerengas økonomiske livbøye, har klubben knapt oppnådd sportslige resultater, med unntak av seriebronse i 2020. Når vi går inn i september 2023 er Vålerengas A-lag tredje sist i Eliteserien og rekruttlaget ligger på nedrykksposisjon i 2. divisjon.

Hovedtrener Dag-Eilev Fagermo ble kastet ut i juni, markedssjef Mehran Amundsen-Ansari sa opp i august og nå er daglig leder Erik Espeseth ifølge VG i forhandlinger om sluttpakke. De siste månedene har det vært en vedvarende kampanje blant supporterne (ut med SPZ) for å få ham ut. Alle skjønner hva det gjør med motivasjonen.

Å jobbe i fotballindustrien (som det dessverre er blitt) handler ganske rått om resultater og lite annet. Supporterne har, og skal ha makt. Budskapet kan de fronte på arenaen hver helg. Ytringene blir synlige og blir lagt merke til. Supporteropprører mot VAR er eksempelvis en pådriver for at NFF og Norsk Toppfotball jobber på spreng med forbedringer. Vi ser hvilken kraft engelske supportere har brukt mot eierne i diverse klubber i Premier League.

Ytringene mot daglig leder Erik Espeseth har glidd over i ren hets, men Klanen har offisielt aldri krevd hans avgang. Det gjør noe med en når man møtes med vulgære plakater på sin egen arbeidsplass. Da sier det seg selv at man vurderer å skifte miljø. Å jobbe i Vålerenga er ikke som å jobbe i Ringnes. VIF lever av lidenskap, håp og tro.

At klubben har lyktes på mange områder, som Norges største inkluderende klubb, som foregangsklubb i arbeidet mot rasisme med aktivt samfunnsansvar, drukner når A-laget ikke vinner fotballkamper. Damelaget er for tiden Norges beste. Men flaggskipet er lekk. Da er det krise. Så banalt, så enkelt.

Vålerenga, som kaller seg arbeiderklubb, selv om den var en borgerlig klubb i startfasen, er tuftet på rå kapitalisme. Duoen John Fredriksen og Tor Olav Trøim har reddet klubben fra konkurs år etter år. I fjor gikk klubben med 42 millioner i minus i et såkalt planlagt underskudd. Trøim garanterte for minustallene. Siden har man solgt spillere som har utjevnet tallene.

Dag-Eilev Fagermo sa på TV2 sist helg at Vålerenga bør bli en medlemsstyrt klubb. Det har han rett i, men det har jo vært meningen lenge. I fjor startet man en kampanje for å øke medlemstallet og både Tor Olav Trøim og klubben har annonsert at målet er å stå på egne bein økonomisk. Det er gjennom selskapet Magni Sport Trøim styrer Vålerenga og det er i dette selskapet Erik Espeseth formelt er ansatt. Samarbeidsavtalen går ut i 2028.

Kjetil Siem er på vei inn som ny styreleder i Vålerenga Fotball A/S, men han er formelt ikke valgt ennå. Det er opplagt at han som var daglig leder i Vålerengas siste gullalder tidlig på 2000-tallet vil ha stor innflytelse. Den gang var dagens nye hovedtrener, Geir Bakke, i VIFs trenerapparat.

Denne høsten handler om å redde klubben fra nedrykk. Neste kamp er alltid viktigst. Hele neste arbeidsuke preges av resultatet i siste kamp. Så banalt, så enkelt. Men det er helt frivillig å jobbe under slike omstendigheter.

