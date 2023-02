Her er det nye VIF-gullet: – Har den indre driven som skal til

Se de seks VIF-talentene presentere seg selv i video lenger ned i saken.

MARBELLA (Dagsavisen): Nytt år, ny sesong, nye Vålerenga-juveler på treningsleir. Omar Bully (20), Aleksander Hammer Kjelsen (17), Max Bjurstrøm (17), Magnus Stær-Jensen (17), Stian Sjøvold Thorstensen (16) og Filip Thorvaldsen (16) har kommet seg gjennom det første nåløyet – alle er med Dag-Eilev Fagermos A-lag i Marbella.

Trond Fredriksen, spillerutvikler i Vålerenga, gir Dagsavisen sin vurdering av de seks talentene i vinduet under.

Fra Grorud og Rosenborg til Vålerenga

VIF-nyervervelse og eks-Grorud-profil Omar Bully er den eldste og mest profilerte av sekstetten, og en spiller det knytter seg store forventninger til allerede i 2023.

– Omar er jo en gutt vi har fulgt en stund. Det er en spiller med ekstremt potensial, men han er uferdig. En uslepen diamant, som man sier på fotballspråket, for det er jo dét han er. Han har sine utfordringer før han blir en diamant, og det er noe vi og han selv må jobbe med. Men det er en gutt jeg tror vil imponere våre ihuga supportere, sier Fredriksen.

Omar Bully har ikke lagt skjul på sine store ambisjoner. Du kan høre Trikkeligaen-episoden der Vålerenga-nykommeren er gjest helt i bunnen av denne saken. (Jørn H. Skjærpe)

I fjor presenterte vi VIF-kometer som Jacob Dicko Eng, Jones El-Abdellaoui, Magnus Bech Riisnæs og Magnus Sjøeng i Algarve. Den saken kan du lese her.

Den unge trønderen Stian Sjøvold Thorstensen valgte, som Odin Thiago Holm også gjorde i sin tid, Vålerenga over Rosenborg. VIF-sportssjef Joacim Jonsson har kalt midtbanemannen et av de største talentene i sitt alderstrinn.

– Stian er litt annerledes enn Odin. Han er en pasningssterk, fotballsmart unggutt som er flink til å finne de riktige og gode løsningene gjennom ledd. Han er fremoverrettet i spillet sitt, og flink til å sette opp indreløpere, kantspillere og spisser. Bare på det lille halvåret han har vært her, har han vokst veldig, både litt i høyden og fått på seg en del muskler, noe som er ganske avgjørende for at han skal bli så god som han kan bli, sier Fredriksen og fortsetter:

– Han er mer en playmaker-type. Stian har en veldig sterk fotballforståelse for sin unge alder, noe jeg synes er veldig spennende.

Her er det nye VIF-gullet Også i år har Vålerenga med seg sine mest talentfulle ungutter på tur. Disse banker på døra den kommende sesongen.

– Kan Thorstensen få spilletid i Eliteserien allerede i år?

– Ja, absolutt. Det er det fine med Vålerenga, vi har en hovedtrener som ikke er redd for å slippe til og bruke unggutta når de fortjener det. Det er fullt mulig at Stian kommer til å fortjene det etter hvert, svarer spillerutvikleren.

Stian Sjøvold Thorstensen vraket Rosenborg og Lerkendal for Valle og VIF. Her på feltet i Spania. (Jørn H. Skjærpe)

Ving- og backkometer

Vingen Filip Thorvaldsen er også en veldig spennende type, sier Fredriksen.

– Filip er litt lik Stian på veldig mange måter, bortsett fra at han er ikke den pasningsspilleren som Stian er. Men Filip har den «fotballsmartnessen» i det å være kantspiller. Han er, sin unge alder til tross, veldig god til å ta riktige valg. Da tenker jeg på ting som når skal man skal drible, når man skal skyte og når man skal spille ballen. Og så har han en koordinasjon og ballkontroll svært få andre har i den alderen.

– Fysikken hans ikke tipp topp per dags dato, men når han får på plass den vil han bli virkelig god, spår Fredriksen.

Vålerenga-talentet Filip Erik Thorvaldsen på treningsfeltet i Marbella. (Jørn H. Skjærpe)

Spillerutvikleren har også mye til overs for Max Bjurstrøm.

– Max er omskolert fra ving til back. Han har stor fart, og er veldig tøff i trynet. Han tør å gå på, tør å utfordre seg selv. Så går det litt på det å ta riktige valg, som kommer når han får mer erfaring som back. Men han er en spennende, moderne backtype som er god offensivt. Max har også utviklet en veldig god innleggsfot på kort tid. Han har i tillegg den indre driven som skal til.

– Bjurstrøm har bra «motor» også, siden han kun ble slått av Henrik Bjørdal på den fysiske testen i januar?

– Han er godt trent, ja, noe som gjør at han orker å komme i offensive situasjoner ofte. Det er en spennende spiller, svarer Fredriksen.

Vålerengas Max Bjurstrøm etter treningskampen mot Malmö FF fredag. Til venstre står spillerutvikler Trond Fredriksen. (Jørn H. Skjærpe)

– Vil gå gjennom en vegg for å bli god

Aleksander Hammer Kjelsen er en spiller mange i VIF-systemet har sterk tro på. Spillerutvikleren er intet unntak.

– «Aleks» har egentlig allerede vært et ordentlig år i A-lagsfotballen, og har spilt en del treningskamper. I år håper jeg virkelig han blir å se i Eliteserien. Det er en veldig, veldig spennende spiller gjennom at han har fart, er god én mot én og er en ordentlig tøffing i duellspillet, sier Fredriksen og fortsetter:

– Så er det litt som med Max. Han har ikke måttet forsvare voldsomt mange innlegg i barne- og ungdomsfotballen. Så det å få enda mer erfaring i det å forsvare egen boks, selv om han er ganske god allerede, er det viktig å få på plass. Det får jo Aleks nå, i og med at han for eksempel fikk spilletid mot Malmö FF. Det er verdifull erfaring, noe som kan gjøre ham enda bedre om han er dyktig på å seg selv på video og evaluere det han opplever.

Aleksander Hammer Kjelsen og Magnus Sjøeng i aksjon for Vålerenga mot Malmö FF i Marbella. (Jørn H. Skjærpe)

Fredriksen påpeker at det egentlig er keepertrener Gjermund Østby som bør snakke om VIF-nykommer Magnus Stær-Jensen. Men han gir ros likevel.

– Ut fra det lille inntrykket jeg har – vi hentet ham jo kun for kort tid siden – så virker Magnus som en gutt som har lyst til å gå gjennom veggen for å bli god. Det er en god forutsetning for å lykkes. Det er en keeper med bra fysikk, sier Fredriksen.

Keeper Magnus Stær-Jensen ble nylig hentet til VIF fra Grorud. (Jørn H. Skjærpe)

– I fjor presenterte vi spillere som allerede har fått sjansen på A-laget, som Jacob Dicko Eng, Magnus Bech Riisnæs og så videre. Hva tror du om dem fremover?

– Dicko viste jo i fjor høst at han har tatt steg, og at han kan være med å prege Eliteserien. Riisnæs fikk også spille mot Malmö, og etter min mening var han en av dem som var virkelig positiv der. For dem er disse treningskampene mot god motstand viktig, for det gir dem nye referanser å jobbe med, svarer Fredriksen.

– Jones El-Abdellaoui er også spennende, han er en litt mer direkte type med kraft, fart og gode avslutninger. Han må jobbe litt mer med å utvikle basisferdighetene og nærteknikken. Da vil han også garantert få spilletid i Eliteserien i år, fortsetter spillerutvikleren.

Han ser prov på en lys framtid med talentene klubben har å ta av.

– Vi er så utrolig heldige i Vålerenga, med veldig mange spennende unggutter som virkelig banker på døren. Også yngre gutter, som ikke skal spille eliteserie helt ennå, men som gjennom året kan bli gode nok, sier Trond Fredriksen.

