VIFs Omar Bully: – Er i Premier League om fem år

Akkurat nå er de siste års Grorud-spiller på Vålerengas treningsleir i Marbella, men før avreise rakk han en gjesteopptreden i Dagsavisens podkast Trikkeligaen.

Der snakker han om det lange og nære vennskapet med Osame Sahraoui og hans egne ambisjoner som fotballspiller.

– Hvor er du om fem år, spør programleder Aslak Borgersrud.

– Da er jeg i Premier League, svarer Bully ganske kontant. For det er den ligaen han drømmer omå komme til.

Og favorittlaget er Chelsea …

Men først må 20-åringen markere seg i Vålerenga og der trenger han tid. Trener Dag-Eilev Fagermo er ganske klar på at han foreløpig ikke har fysikk til 90 minutters spill ennå.

– Det er riktig, jeg må trene opp løpsstyrken og utholdenheten. Men det kommer. Styrken har jeg, sier han til det.

– Du går fra ganske rolige og nøkterne trenere på Grorud til en langt merr hissig Fagermo i VIF?

– Og det er akkurat det jeg trenger. Jeg må ha noen som pusher meg og det gjør Dag-Eilev på en perfekt måte, sier han.

