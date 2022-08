Vålerenga opplyser om overgangen på sine nettsider.

Thorstensen har signert en treårskontrakt med Oslo-klubben.

– Stian er et av de største talentene i sitt alderstrinn, og for Vålerenga er dette en signering som igjen viser at klubben er svært attraktiv blant unge spillere, sier Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson.

Midtbanespiller er for øyeblikket på samling med U16-landslaget til Norge.

