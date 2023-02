Eksperten tviler på VIF-suksess: – De har mistet brikker det kan bli umulig å erstatte

MARBELLA (Dagsavisen): Mathisen, Erik Thorstvedt og resten av kanalens ekspertkorps rundt norsk fotball er på plass for å følge oppkjøringen til Vålerenga og flere andre lag i spanske Marbella. Mathisen er ikke vond å be da Dagsavisen ber ham felle dom over Vålerengas 2023-sjanser.

– Jeg er veldig usikker på Vålerenga denne sesongen. De skuffet meg i fjor. Jeg hadde større forventninger til Dag-Eilev Fagermos mannskap da, og trodde VIF skulle være nærmere toppen, innleder Mathisen.

– De har solgt viktige brikker, men fått inn bra med penger. Jeg er spent på å se hvordan de bruker de pengene fram mot seriestart, fortsetter han.

Slik tror Jesper Mathisen det går med VIF i år

En fan av Vålerenga-treneren

Mathisen peker på viktigheten av at lagets erfarne spillere leverer varene, og at de holder seg friske.

– Det vil jo komme inn flere spillere, så per nå er det ganske usikkert per hvordan laget vil se ut. Men Vålerenga har mye talent i laget sitt, i tillegg til at de har noen rutinerte ringrever i hver sin ende av banen, som Torgeir Børven og Stefan Strandberg. Hvordan kommer de to til å levere i år? Og hvor mange kamper kommer de til å spille? undrer Mathisen.

Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg (bildet) blir en nøkkel for lagets suksess, sier Jesper Mathisen. (Jørn H. Skjærpe)

Fotballeksperten er en selverklært Fagermo-fan, og håper Vålerenga vil levere.

– Jeg har alltid hatt sansen for Fagermo. Jeg har troen på ham, og håper virkelig at Vålerenga kommer til å kjempe høyere opp på tabellen i år. Det vil være viktig for norsk fotball, sier Mathisen.

– Og for TV 2, smiler han, vel vitende om at kanalen igjen har TV-rettighetene.

Ingen VIF-medalje

Men spesielt én brikke vil bli savnet av Fagermo, skal man tro Mathisen.

– Spesielt Osame Sahraoui var fenomenal for VIF i mange kamper, og han sørget for en frykt hos alle lag VIF møtte. Så du får ikke erstattet ham direkte, men du kan erstatte ham med andre kvaliteter. Vålerenga har som sagt penger på bok.

– Vålerenga er en klubb som folk gjerne vil spille for, i kraft av at de ligger i Oslo, er en stor klubb og har en sterk supporterskare. Gjør man det bra i VIF, kan neste mulighet bli veldig spennende, legger han til.

TV 2s fotballeksperter Jesper Mathisen (t.h.) og Erik Thorstvedt (t.v.) er på plass i Marbella. (Jørn H. Skjærpe)

Men edelt metall på Valle? Niks, sier Mathisen.

– Jeg tror VIF kommer til å kjempe på øvre halvdel. Men at de tar medalje, tviler jeg på. Molde og Bodø/Glimt ser ekstremt sterke ut, og så blir det knalltøft å ta plassen bak der igjen.

– La oss håpe at VIFs unge spillere fortsetter å utvikle seg. Da kan VIF selge dem, men først vil vi se dem herje i Eliteserien. Fagermo elsker offensiv fotball, det har vært hans kjennetegn, og han sier jo selv at man ikke kan forsvare seg til seriegull eller medalje. Da må man opp og fram. Vålerenga har vist at de har offensive kvaliteter, men så må de bli mer solide defensivt. For der var de fryktelig svake i mange kamper i fjor, påpeker TV 2s ekspert.

Profiler har forsvunnet

– Hva bør VIF prioritere på overgangsmarkedet?

– Det kommer an på hva som er tilgjengelig der ute. Det defensive var som sagt en stor skuffelse i 2022. Hvis Torgeir Børven er i form og er så god som han en gang var for Fagermo i Odd, har du en klassespiller der på topp. Men jeg er usikker på VIF, siden det har forsvunnet viktige brikker som kanskje er umulig å erstatte, sier Mathisen.

Dag-Eilev Fagermo på Vålerengas treningsfelt i Marbella torsdag. (Jørn H. Skjærpe)

Osame Sahraoui, Amor Layouni, Jonatan Tollås Nation og Tobias Christensen er alle spillere som har forsvunnet.

– Så Vålerenga må de treffe ekstremt bra på det som hentes inn på markedet. Og der er VIF nå, at de må lete på en annen hylle enn en del andre lag i Eliteserien. Glimt og Molde har akkurat nå en overfylt bankkonto. Det har ikke VIF, selv om de har fått inn bra med cash. Men det kommer til å skje saker og ting i Vålerenga også. Jeg håper de treffer bra, sier Mathisen.

Et gap fra Molde og Bodø/Glimt?

– Molde, Bodø/Glimt og Rosenborg har fått inn store penger gjennom spillersalg. Danner det seg et gap fra de tre og ned til resten av klubbene i Eliteserien?

– I hvert fall fra Molde og Glimt. Rosenborg har jo nå også penger de kan bruke, men hvor godt klarer de å treffe på spillerne som kommer inn? Casper Tengstedt var Eliteseriens beste spiller da han var i RBK. Han bar det Rosenborg-laget på sine skuldre. Men de kommer til å forsterke, og flere klubber vil prøve å hente inn forsterkninger, sier Mathisen.

Men to lag blir det umulig å gjøre noe med, tror han.

– Glimt og Molde har så solide ellevere, at det ser vanskelig ut å konkurrere med dem. Men bak de to lagene vil det være veldig, veldig åpent.

– Får vi et tabelltips på Vålerenga fra deg, slik du ser det per i dag?

– Det pleier jo å være rundt midten. Men siden Fagermo var i godt humør i dag, og det ser greit ut på treningsfeltet, så kan vi vippe dem opp på en femteplass. Men da må de treffe på signeringene som kommer inn framover, sier en smilende Jesper Mathisen.

