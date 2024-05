Gaza-protester utfordrer Biden: – Forsterker oppfatningen av kaos

– Kaoset passer perfekt for Trump som lov-og-orden-kandidaten som skal komme inn og rydde opp.

Det sier Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet.

Den voksende motstanden mot Israels krigføring i Gaza har spredd seg til stadig flere universiteter over hele USA. Siden 18. april har studenter satt opp leirer på ulike campuser og demonstrert både mot krigen på Gaza, og USAs håndtering av den. Til nå skal 2100 personer være pågrepet, skriver NTB. Det er meldt om flere sammenstøt mellom demonstranter og motdemonstranter, og også politi.

Det er under 200 dager til presidentvalget i USA, og president Joe Biden har kommet under kraftig press. Da han tidligere i år besøkte Detroit i delstaten Michigan, ble Biden møtt av propalestinske demonstranter som kalte ham «Genocide Joe», eller Folkemord-Joe.

Bakteppet var kritikk av at USA fortsatt holdt en beskyttende hånd over sin nære allierte Israel, samtidig som dødstallene fortsatte å stige i Gaza. Også innad i Det demokratiske partiet har presidenten fått motbør. Fra den mer liberale fløyen i Demokratene har Biden blant annet fått kritikk for at USA fortsetter å sende våpen til Israel, skriver The Washington Post.

Ulike forventninger

Mange av demonstrantene Biden møter på, er unge velgere fra demokratenes liberale base.

Under forrige måneds primærvalg for Demokratene i Michigan, en stat med stor arabisk-amerikansk befolkning, stemte flere enn 100.000 velgere blankt. Dette var for å vise misnøye med Bidens håndtering av krigen i Gaza.

Hva har dette å si for Bidens posisjon nå før presidentvalget?

– Det forsterker oppfatningen av kaos, og at Biden har mistet kontrollen. Sosial uro rammer alltid sittende president, sier Mjelde.

Hilmar Mjelde er professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet. (Mari-Louise Uldbæk Stephan)

– På den ene siden regner ikke Demokratene med høy valgdeltakelse blant unge, fordi unge stemmer mindre. På den andre siden har Biden ikke råd til å miste de unge velgerne som faktisk stemmer.

Samtidig mener Biden at å slå ned på demonstrasjonene på campus også er noe som forventes av deler av velgermassen hans.

– Det ville være mye mer skadelig om han gjør ingenting. En presidents jobb er å sørge for ro og orden. Folk forventer at Biden nå tar grep og gjenoppretter orden på campus. Vi må skille mellom det som skjer på campus: Folk støtter ytringsfrihet, men ikke at studentene tar kontrollen over universitetene.

President Biden selv har fått spørsmål om protestene har fått ham til å revurdere sin politikk i Midtøsten. Til det svarte han med et kort og konsist «nei», skriver NTB. Det var også svaret han ga da han ble spurt om det nasjonalgarden bør gripe inn mot protestene.

– Kan ødelegge for Biden

Jennifer Leigh Bailey, professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU, sier at stater som Michigan blir viktige for Biden å vinne ved valget. Michigan er en såkalt vippestat.

---

Vippestat

En delstat i USA hvor det er usikkert hvilken kandidat og hvilket politisk parti som vil få flertall ved et valg.

Eksempler er Michigan, Arizona og Pennsylvania.

Kilde: Store norske leksikon

---

– Men, et større problem for Biden er at saken deler den skjøre koalisjonen som er anti-Trump, sier Bailey.

Hun forteller at mange svarte og jødiske personer i USA har stått i en ideologisk koalisjon mot Trump.

– Det var en gang ansett som progressivt å støtte Israel, men tvilen har nå økt betydelig blant Demokratene de senere årene. Det er uheldig for Demokratene at dette har skjedd nå, i et valgår. Jeg tviler på at mange av de som presser Biden nå kommer til å stemme på Trump, men dersom de sitter hjemme eller stemmer på en tredjepartskandidat, kan det være nok til å ødelegge for Biden.

Hun ser ikke bort ifra at krigen i Gaza kan bli det Biden huskes for.

– Saken har potensial til å ødelegge for Biden. Biden er fra generasjonen som har ansett det som progressivt å støtte Israel, som gjør det vanskelig for ham nå. Og problemet er større enn Biden: mange amerikanere støtter Israel. At det skjer nå, såpass seint i hans periode, kan bety at det er dette han blir husket for.

Progressivt brukes typisk i amerikansk politikk for å omtale mer liberal eller venstreorientert politikk.

Politisk nøtt

Også Hilde Eliassen Restad, USA-ekspert og førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole ser at den økende misnøyen med Bidens håndtering av Gaza-krigen er en politisk nøtt for presidenten.

Hilde Eliassen Restad, USA-ekspert og førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole. (Oslo Nye Høyskole)

– Demokratene har gjort det veldig bra i 2018, 2020 og 2022 fordi partiet har klart å stå samlet mot Trump. Det er klart at dersom deler av venstresiden forlater Biden over Gaza så gjør dette det mye vanskeligere for han i november, for eksempel i vippestater som Michigan.

Presidentvalget i USA avholdes den 5. november i år. Det er 538 såkalte valgmannsstemmer det kjempes om, og det er disse som til slutt foretar det formelle valget. Det magiske tallet presidentkandidatene kjemper om, er 270, og alle valgmenn i hver enkelt delstat går til kandidaten som får flest stemmer i den.

NTB skriver at man ved å se på valghistorikken kan regne de fleste delstater som enten trygt demokratiske, eller trygt republikanske. Det er derfor de såkalte vippestatene det knyttes mest spenning til: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania og Wisconsin.

Disse svinger såpass mye at Biden tok alle disse statene i 2020, mens Trump fikk alle utenom Nevada da han vant i 2016.

Må få til noe ingen før har klart

Statsviter Bailey sier Bidens taktikk fremover, for å vinne valget og sikre sitt eget ettermæle, er å legge press på Israel.

Jennifer Leigh Bailey, professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. (privat)

– Biden og utenriksminister Anthony Blinken prøver nå å formidle våpenhvile og lignende, men problemet er at ingen kommer til å være fornøyde med det. Jeg tror det beste valget han kan ta nå er at han og administrasjonen tydelig og åpent presser Israel til å stoppe angrepene, og slippe inn forsyninger og annen hjelp, sier hun, og fortsetter:

– Og han må være forberedt til å like tydelig og åpent straffe Israel dersom de ikke gjør dette. De må anse dette for å være Netanyahus skyld, og dette må skje fort.

Biden har gjentatt at USA er forpliktet til Israels sikkerhet, men han har samtidig sagt at Israels statsminister Benjamin Netanyahus Gaza-politikk er «feil». Han har også oppfordret Israel til å be om våpenhvile.

Dersom den siste tids hendelser gjør at unge velgere snur ryggen til Biden, peker både Mjelde og Restad på Jill Stein, De grønnes kandidat, som et alternativ.

Men Hilmar Mjelde har ikke tro på at det blir noen velgerflukt.

– Vi vet at Gaza-krigen ikke er toppsak for unge velgere. Jeg har ikke tro på noen velgerflukt som følge av dette. Unge velgere har både Cornell West og Jill Stein som mulige alternativer, sier han, og legger til:

– Tredjekandidater kan bli tungen på vektskålen i Midtvesten-statene.

På spørsmål om Bidens ettermæle kan tåle hans håndtering av elevprotestene, svarer Hilde Restad slik:

– Jeg til tro ettermælet hans til dels avhenger av hva som kommer etter krigen – klarer han å få til en varig, rettferdig løsning på Israel-Palestinakonflikten kan han jo komme relativt godt ut av det. Men det er det ingen før ham som har klart.

