Vålerenga-kapteinen etter Malmö-tapet: – Kan ikke gjøre samme feil gang på gang

MARBELLA (Dagsavisen): Malmö FF-kaptein Anders Christiansen scoret alle tre målene da Vålerenga tapte 0-3 i treningskampen mot svenskene i spanske Marbella fredag.

– Førsteomgangen var ganske jevn, og sjansemessig var det vel helt likt da. Men du så at Malmö er et mer voksent fotballag enn oss. Snittalderen deres er en del høyere enn hos oss. MFF-spillerne har en del flere kamper på baken, og opptrer voksent. Så har de i tillegg litt mer kvalitet i siste pasning og i avslutningsfasen, sier midtstopper og kaptein Stefan Strandberg til Dagsavisen.

– Hva må dere jobbe med framover?

– Det er masse å jobbe med. En ting er at vi må sette sjansene når vi får såpass mange som vi gjør. Og så har vi en del muligheter der vi går for avslutning, men der vi kan spille andre til bedre muligheter. Vi må være litt mindre egoistiske på siste tredel, og heller spille hverandre i gode situasjoner, svarer Vålerenga-profilen.

Stefan Strandberg og Vålerenga fant ikke veien til nettmaskene mot MFF. (Jørn H. Skjærpe)

Vålerenga-trenerens vurdering

Han håper kamper som mot svenskene vil gi verdifull læring for A-lagets talenter.

– Vi har mange unge gutter som vil ta læring av å gjøre feil. Men det er viktig å nettopp lære av det. Man kan ikke fortsette å gjøre samme feil gang på gang. Da kan man ikke spille mot så gode lag som Malmö, påpeker Strandberg.

VIF-trener Dag-Eilev Fagermo er enig med Strandberg i at svenskene har et mer voksent lag.

– Det er sant, det. Malmö har en gjennomsnittsalder på rundt 30 år. Men de første 60 minuttene i denne kampen er jeg egentlig ganske fornøyd med, da sto det 4-4 i målsjanser. Men de scorer tre, og vi ingen. Det er noe med det. Og den feilen Odin Thiago Holm gjør på det ene målet, er en altfor stor feil. En juniorfeil, sier Fagermo til Dagsavisen.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo på sidelinjen mot Malmö FF. (Jørn H. Skjærpe)

Tok smartere valg enn VIF

Men midtbanetalentet var ikke alene om å gjøre feil, understreker treneren.

– Det kom like store feil framme der, da vi valgte å skyte i stedet for å spille til siden. Det gjorde ikke Malmö, de var smartere i valgene sine der vi ikke var det. Da ble det 3-0, i stedet for kanskje 2-2, sier Vålerenga-treneren.

– Hva tar du med deg fra dette oppgjøret?

– At det var mye bra de første 60, selv om det sto 0-3. I en obligatorisk kamp er 0-3 mye, men det var ikke 0-3-forskjell på lagene, for spillemessig var det en helt jevn kamp. Men vi omsatte ikke sjansene våre.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo var aktiv på sidelinjen i kampen mot Malmö FF i Marbella. (Jørn H. Skjærpe)

Fagermo jakter fortsatt forsterkninger

Fredagens match bar preg av sterk vind underveis.

– Det har ikke noe å si. Det var en fin match, det er bra å møte slik motstand. Det er det vi trenger for å strekke oss, spesielt de yngre spillerne. De ser feilene de gjør. Det er enklere å bli avkledd mot gode lag som dette.

– Fikk du noen nye svar mot Malmö, med tanke på hvilke forsterkninger laget trenger?

– Egentlig ikke. Vi vet hvilke utfordringer vi har. Det er jo sentralt i banen, der mangler vi litt fysikk og erfaring. Og vi mangler noe mer målfarlighet framover. Når vi produserer sånne sjanser som mot Malmö, må vi score minst et par mål, svarer Fagermo.

