2023 skal bli VIF-talentets år: – Mer enn klar nok for Eliteserien

MARBELLA (Dagsavisen): Flere av lagkameratene spådde i fjor om 18-åringen at gjennombruddet på Vålerengas A-lag ville komme allerede i 2022-sesongen, men tross en rekke innhopp fikk han ingen seriekamper fra start.

– Forhåpentlig blir det mer spilletid enn i fjor. Jeg føler meg mer enn klar nok for å spille fast i Eliteserien. Jeg fikk 90 minutter i treningskampen mot Malmö FF, et godt lag, og mener jeg gjorde en relativt god figur der, sier Riisnæs til Dagsavisen.

Han mener det er relativt enkelt å skjønne hvorfor gjennombruddet lot vente på seg i fjor.

– VIF er ikke det enkleste laget å spille seg innpå, siden det er veldig mange gode midtbanespillere her. Så det er tøff konkurranse. Men jeg skal gjøre mitt beste for å spille mest mulig i 2023.

Vil bidra til at Vålerenga får flere mål fra midten

– Før 2022-oppkjøringen fikk du ros fra trener Dag-Eilev Fagermo for at du hadde lagt på deg flere kilo muskler i juleferien. Har du gjort noen lignende grep i år?

– Det har vært å finpusse litt. Vi har et treningsprogram som jeg følger, der jeg bygger eksplosivitet og hurtighet. Så kan man kjenne at man kan dominere litt fysisk også, etter hvert, sier han.

Magnus Bech Riisnæs på Vålerenga-trening i Marbella. Kaptein Stefan Strandberg ses til høyre. (Jørn H. Skjærpe)

Fagermo fortalte Dagsavisen i høst om sin store tro på Riisnæs i 2023, blant annet grunnet midtbanemannens målfarlighet.

– Riisnæs har en kompetanse der som vi absolutt trenger, så han skal satses på. Han bør spille mange treningskamper til vinteren, sa VIF-treneren.

18-åringen har blinket seg ut flere ting han kan ta steg på i år.

– Jeg tro jeg har stort potensial i boksen. Jeg kan score en del mål. Så kan jeg i tillegg jobbe litt med forflytning. Petter Strand, som kanskje løp mest i Eliteserien, er sterk der. Det er absolutt et område jeg kan ta steg på.

Utelukker ikke utlån

– Fagermo og sportssjef Joacim Jonsson har sagt at de ønsker å forsterke sentrallinja. Kan det få betydning for deg?

– Ja, selvfølgelig. Forsterker vi, blir det vanskeligere å få spille. Slik er det i toppklubber. Konkurranse er bare sunt, det må man regne med. Da gjelder det å vise på treningsfeltet og i kamp at man fortjener å spille, poengterer han.

Men Riisnæs er klar på at han har nivået inne.

– Som sagt, jeg føler meg mer enn klar nok til å spille fast. Det er det eneste målet mitt. Jeg føler jeg er litt forbi 2. divisjon og VIF 2 nå. I år er det spill i Eliteserien som gjelder.

Magnus Bech Riisnæs vet at han har mange sterke konkurrenter på midten i VIF. Her i aksjon mot Malmö FF. (Jørn H. Skjærpe)

– Hvis situasjonen viser seg å bli den samme som i fjor, vil du da vurdere å gå på lån?

– Det kan jo være noe som faller naturlig hvis jeg ikke får mulighetene jeg ønsker. Men slik det ser ut nå, konsentrerer jeg meg fullt og helt om Vålerenga.

Har tro på ung VIF-stopper

– Hva sier Fagermo i samtalene dere har?

– Jeg tror han har like tanker som meg. Han ønsker å bruke meg. Mye er opp til meg selv også, selvfølgelig.

Magnus Bech Riisnæs roser Vålerengas øvrige talenter. (Jørn H. Skjærpe)

– Det er mange talenter med VIF i Marbella i år. Har du tanker om hvilke andre som kan få et skikkelig gjennombrudd i år?

– Vi har veldig mange gode, unge spillere. Jeg tror Aleksander Hammer Kjelsen vil gjøre det veldig bra i år. Han er en lovende midtstopper, og gjorde det kjempebra i 2. divisjon i fjor. Så har du Jones El-Abdellaoui, Max Bjurstrøm, Stian Thorstensen … Det er en rekke gode, unge talenter. Man må se opp for alle, sier Riisnæs.

I 2023 mener han A-laget bør sikte høyt i Eliteserien.

– Jeg mener det har vært for mange år med femte- og sjetteplasser i Vålerenga. Nå skal vi tilbake i toppen. Medalje er et fint mål for sesongen, tenker jeg. Det er absolutt innen rekkevidde, sier Magnus Bech Riisnæs.

