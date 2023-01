Bjørdal om Vålerenga-framtiden: – Det er en litt skummel greie

Mandag er Bjørdal og lagkameratene på plass i spanske Marbella for årets første treningsleir. Før helgen måtte spillerne gjennom en knalltøff utholdenhetstest i Vallhall. Der viste Bjørdal seg som en evighetsmaskin. Han vant testen foran unggutten Max Bjurstrøm (16) og midtbanekollega Fredrik Oldrup Jensen (29).

– Det var deilig, men det gikk seigt. Jeg var forberedt på en litt kortere variant. Vi sprang jo nesten over 40 minutter med 50 sekunder per runde, så det ble en tålmodighetsprøve, sier Bjørdal til Dagsavisen.

– Jeg hadde veldig lyst til å slå Oldrup, spesielt. Jeg hadde lyst å gi meg på et tidspunkt, for jeg var så lei, men jeg fikk ny energi da Oldrup ga seg, legger han glisende til.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Ros fra Vålerenga-treneren

– For de veldig interesserte: Hva kaller man denne testen? For det var verken bip-test eller jojo-test?

– Godt spørsmål. Det var «Moa» (Mohammad Dajani, fysisk trener) sin egen variant. Så jeg har ingen navn å by på. Men det var i hvert fall en skikkelig utholdenhetstest, svarer sunnmøringen.

– Hvor mye får man ut av en slik test? Får du noen viktige svar om formen?

– Det er vanskelig når man ikke har hatt denne testen før. Men jeg har trent godt i ferien. Samtidig vet jeg at det er lenge til seriestart, det er ikke om å gjøre å være best trent 1. januar. Men jeg har i hvert fall skaffet meg et godt utgangspunkt. Så får jeg kontrollere det godt fram til seriestart, så jeg ikke «peaker» i februar, poengterer Bjørdal.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo var fornøyd med Bjørdals seier i testen.

– Det er moro. Henrik har slitt litt med løpskapasiteten, så han har virkelig stått på i ferien. Han har gjort en jobb. Det er veldig gledelig, sier Fagermo til Dagsavisen.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo på fredagens økt på Vallhall. (Jørn H. Skjærpe)

[ Christensen til ungarsk fotball ]

Åpen for å bli med videre i VIF

Bjørdal går nå inn i sitt foreløpig siste kontraktsår med VIF.

– Det er noe jeg har vært klar over en stund, at det er siste året mitt nå. Det er helt klart aktuelt å bli med videre i Vålerenga. Vi har så vidt begynt å snakke litt om ny kontrakt. Ingenting er konkret ennå, men jeg er i hvert fall åpen for det. Men dette er ikke noe jeg eller klubben stresser med. Vi vet hvor vi har hverandre. Vi får bare se hva det blir til, sier midtbanemannen.

– Hva ønsker du selv, hvis du kan velge fritt?

– Man vil jo alltid komme så langt som mulig. Men jeg har vært i utlandet tidligere, og VIF er mye bedre enn mye annet. Jeg er litt ferdig med å dra ut bare for å dra ut. Her får jeg bo i Oslo, spille foran Klanen og forhåpentlig kjempe i toppen av norsk fotball. Jeg er veldig revansjlysten i tillegg. Jeg startet med tredjeplass, så har det egentlig bare gått nedover etter det. Det er ingenting jeg heller vil enn å gi fansen gull, og å oppleve det her, sier Bjørdal.

Henrik Bjørdal er sulten på Vålerenga-gull foran Klanen. (Jørn H. Skjærpe)

[ Osame Sahraoui utelukker ikke å bli værende i VIF: – Alt kan skje (+) ]

Verdt pengene

– Hvordan skal du slå tilbake i år? Målpoeng er vel et stikkord?

– Ja. Jeg må prøve å komme mer i boks, og å være farlig i boksen. Det er jeg helt klart opptatt av, svarer Bjørdal, som scoret fire seriemål i fjor.

– Hvordan er følelsen rundt å ha ett kontraktsår igjen, forresten – tenker du at det er enklere å bli hentet utenlands ved å gå gratis, men også at det kan være en stressfaktor?

– Det er en blanding. Du kan ha en kjempesesong og gå gratis etter sesongen, og da kan det komme mange klubber på banen. I den andre enden kan du risikere å bli skadet, og da har du ikke kontrakt. Så det er liksom en litt skummel greie. Men jeg tenker jo at den dagen jeg eventuelt er god nok for en god klubb i utlandet, så er de villige til å legge litt penger på bordet for å hente meg uansett, sier 25-åringen.

VIF bekrefter til Dagsavisen at det er dialog rundt Bjørdals kontraktssituasjon, men at det ikke er noen hast for partene ennå.

[ Bullys nye Vålerenga-liv: – Vi må ikke «drepe» ham med for tøff trening (+) ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!