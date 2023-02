Nå skal Vålerenga-stopperen slå tilbake: – Jeg møtte veggen

MARBELLA (Dagsavisen): Den 23 år gamle midtstopperen kom til Vålerenga fra italienske Lecce før 2022-sesongen, og hadde en meget lovende oppkjøring. Men svake prestasjoner på vårparten gjorde at han mistet plassen i laget. Mot slutten av sesongen var islendingen tilbake i varmen, og spilte de tre siste seriekampene fra start.

– Jeg og alle rundt meg ventet mye av meg i fjor. Jeg, mest av alle, er skuffet over hvordan sesongen ble for egen del, sier Bjarnason til Dagsavisen.

– Etter mai måned var jeg inne i en veldig tøff periode. Blant annet fikk jeg korona, og var langt nede mentalt. Men de siste kampene i 2022-sesongen var bra, og det var veldig positivt for meg å avslutte sesongen på en sånn måte, fortsetter han.

Se vårt intervju med Bjarnason i vinduet under.

Brynjar Bjarnason møtte veggen: – En veldig tøff tid Brynjar Bjarnason mistet plassen på både Vålerenga og landslaget i fjor, samtidig som han fikk korona. Det var en mentalt veldig tung tid for islendingen.

Les alt om Vålerenga i Marbella her!

Brukte Vålerenga 2 til å kjempe seg tilbake

– Hva var det vanskeligste for deg da den tunge perioden kom?

– At jeg hadde så høye forventninger til meg selv. Det var som å møte veggen. Det påvirket selvtilliten min veldig, den ble veldig lav. Jeg mistet i tillegg plassen på det islandske landslaget. Så perioden i midten av sesongen var veldig tung for meg, sier han ærlig.

– Hva gjorde du for å snu det?

– Jeg trente veldig hardt, og prøvde å bli i enda bedre fysisk form. Jeg tok kampene med rekruttlaget i 2. divisjon veldig seriøst. Jeg «pushet på» til jeg fikk muligheten på A-laget igjen, og var bestemt på å ta vare på sjansen da den kom.

Brynjar Bjarnason mistet plassen på det islandske landslaget etter den tunge perioden i Vålerenga i fjor. I år skal han vise seg fra sin beste side. (Jørn H. Skjærpe)

– Hvordan kan du bruke fjoråret for å bli bedre i år?

– Det var som sagt veldig bra for selvtilliten å få de kampene mot slutten av sesongen. Da beviste jeg overfor meg selv at jeg kan spille i denne ligaen, og det er det jeg ønsker. Jeg skal bygge videre på det, og da vil selvtilliten også være høy, forklarer Bjarnason.

[ Vålerengas Omar Bully: – Er i Premier League om fem år (+) ]

VIF-kapteinen inspirerer

Islendingen er klar på at han gleder seg til å lære av Vålerengas kaptein.

– Jeg skal ta til meg alt Stefan Strandberg sier til meg, for han har opplevd «alt». Så skal jeg i tillegg fortsette å jobbe hardt og ha en positiv tankegang inn mot sesongstarten, forklarer 23-åringen.

Han føler det har snudd for ham etter en positiv slutt på 2022.

– Jeg føler starten på årets sesongoppkjøring har fortsatt i det sporet, noe som har vært veldig positivt for min del. Jeg er har ikke klart å vise hva jeg kan her ennå, men er bestemt på at jeg skal klare det i år. Jeg bør, og vil, fortsette den gode utviklingen fra slutten av fjoråret, sier midtstopperen.

Brynjar Bjarnason (midten) på Vålerenga-trening i Marbella. Her med (f.v.) Seedy Jatta, Henrik Bjørdal, Vegar Eggen Hedenstad og Odin Thiago Holm. (Jørn H. Skjærpe)

Jonatan Tollås Nation har lagt opp, så det er en plass ledig ved siden av Strandberg. Den sikter Bjarnason naturlig nok mot, i kamp mot nykommeren Aaron Kiil Olsen.

– Konkurranse er bare sunt. Vi har et veldig godt forhold, og Aron har vært veldig bra de første ukene. Han har vært en forsterkning for Vålerenga. Jeg føler at jeg er i veldig god form, og at jeg spiller bra nå. Så fokuserer jeg på meg selv. Fortsetter utviklingen min, har jeg en god sjanse til å være i startelleveren. Men uansett hvilke to stoppere som spiller, vil de ha et godt samarbeid, forsikrer Bjarnason.

[ Finnen skal skremme vettet av VIF-rivalenes backer: – Malmö ville ha ham (+) ]

Skuffet over Malmö-tapet

– Hva er neste steg for deg?

– Jeg skal bevise at jeg er den spilleren Vålerenga kjøpte. Målet er å fortsette den gode trenden og utviklingen fra slutten av fjoråret. Jeg sikter mot solide forestillinger hver uke, sier Bjarnason.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo sier til Dagsavisen at han er fornøyd med Bjarnasons sesongoppkjøring så langt, og at Bjarnason leverte bra i treningskampen mot Malmö fredag.

Brynjar Bjarnason i aksjon for Vålerenga mot Malmö FF i Marbella. (Jørn H. Skjærpe)

Selv var Bjarnason naturlig nok skuffet etter 0-3-tapet mot svenskene.

– Baklengsmålene kom som følge av øyeblikk der vi manglet konsentrasjon. Vi må «skru på» mye raskere i fortsettelsen, for det første baklengsmålet mot Malmö kom altfor enkelt og altfor tidlig, sier islendingen.

[ Vålerenga-kapteinen etter Malmö-tapet: – Kan ikke gjøre samme feil gang på gang (+) ]

Trikkeligaen er en podkast fra Dagsavisen om oslofotball. Den kan høres på Apple Podcasts her, på Spotify her, eller der du vanligvis finner podkaster. I tillegg kan du høre den i spilleren under:

[ Pål Karstensen kommenterer: Dette lærte vi etter VIFs tap for Malmö (som vi egentlig alt visste) (+) ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

[ Eksperten tviler på Vålerenga-suksess: – De har mistet brikker det kan bli umulig å erstatte (+) ]