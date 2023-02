Bekymret Fagermo om Vålerenga: – Vi er ikke styrket

MARBELLA (Dagsavisen): Vålerenga har hentet inn Omar Bully (20), Aaron Kiil Olsen (21), Daniel Håkans (22), Jacob Storevik (26) og Mohamed Ofkir (26) til nå i sesongoppkjøringen.

– Jeg er litt bekymret for troppen generelt. Vi har veldig mye talent – jeg har aldri hatt en så talentfull gruppe før, med så mange spennende spillere. Men det er mye ungt. Og hvis vi skal opp på tabellen, så er vi per dato ikke styrket sammenlignet med fjoråret, sier en ærlig Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen.

Profiler har dratt fra Vålerenga

Det merkes at sentrale skikkelser fra 2022-sesongen har forlatt Valle.

– Vi har mistet rundt 100 eliteseriekamper fra i fjor, siden spillere som Tobias Christensen, Osame Sahraoui, Jonatan Tollås Nation og Amor Layouni ikke er her mer. Spillere som Aaron og Omar har ikke erfaring fra Eliteserien. Daniel Håkans har seks-sju kamper for Jerv. Så det er veldig lite erfaring igjen, sammenlignet med dem som har dratt, sier Fagermo, men legger til:

– Samtidig tror vi at talentet til de nye spillerne, samt personligheten i gruppa, gjør at vi kan bli bedre. Men summa summarum har vi ikke greid å forsterke oss ennå. Forhåpentligvis har vi greid å holde oss på det nivået vi var på før jul, da.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo på treningsfeltet i Marbella.

Trenger forsterkninger for å kjempe om medalje

Tross manglende erfaring, er det stort potensial i den troppen Vålerenga har per nå, gjentar treneren.

– Det som kan forsterke oss med dagens tropp nå, er at vi trener bra. Og at mange av de yngre spillerne som har spilt i Eliteserien tar større steg. Da tenker jeg på spillere som Jacob Dicko Eng, Magnus Sjøeng, Odin Thiago Holm, Magnus Bech Riisnæs, Brynjar Bjarnason. I tillegg kan vi få enda mer ut av Simen Juklerød, Torgeir Børven og Stefan Strandberg. Så der må vi håpe at det ligger en gevinst kontra i fjor, absolutt.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo vil ha enda mer ut av Stefan Strandberg (t.v.), Torgeir Børven og de andre bærebjelkene på laget. Her er Strandberg og Fagermo på treningsfeltet i Marbella.

– Uroer det deg at Vålerenga per nå ikke er styrket?

– Ja. Det blir veldig mange unge, og nivået på treningene blir litt dårligere. Situasjonen er bra for de unge, men ikke like bra for de beste. Det ville også ha vært bra for de yngre hvis man hadde hatt enda flere rollemodeller å strekke seg etter i treningsarbeidet. Og så henger det sammen med at vi ønsker å konkurrere (i tetstriden) på tabellen. Vi ønsker ikke å bli nummer seks eller sju. Vi vil slåss om medalje. Men der er vi foreløpig for «lette», etter min mening, svarer Vålerenga-treneren.

Fagermo, Jonsson og co. jobber med ytterligere forsterkninger

– Hvor realistisk er det at du ved sesongstart er fornøyd med troppen, og at man da faktisk framstår styrket?

– Vi har et scoutingapparat som jobber bra, med blant andre Joacim Jonsson (sportssjef) og Fredrik Wisur Hansen (speider). Så får vi håpe at vi kommer opp med noen som virkelig er noe. For det må være noen som løfter elleveren, det er ingen vits i å hente inn spillere som skal bli gode om tre år. Dem har vi mange av.

Fredrik Wisur Hansen og hans speiderteam ser etter nye VIF-forsterkninger.

Fagermo sier det i skrivende stund ikke er noen flere nye på vei inn.

– Dessverre. Ikke i det hele tatt, sier han.

Nå bruker han og Vålerenga-troppen energien på å få godt utbytte fra årets andre treningsleir i Spania. Laget reiser hjem til Oslo igjen lørdag 18. februar.

– Vi hadde håpet på en ren «kampleir», egentlig. Så har de ikke greid å skaffe det for oss her. Men vi har Malmö FF fredag, som er en veldig bra match. Så har vi valgt å trene godt mellom kampene. Vi avslutter mot Moss dagen før avreise. Så da blir det en slags blanding av kampleir og bra trening.

