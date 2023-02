Finnen skal skremme vettet av VIF-rivalenes backer: – Malmö ville ha ham

MARBELLA (Dagsavisen): Da Håkans ble hentet inn fra Jerv nylig, sa Vålerenga-sportssjef Joacim Jonsson at «ferdighetene Daniel har én mot én er det ingen som matcher i norsk eliteserie, så her har Klanen fått en ny publikumsfavoritt».

– He-he. Det er kult at han sier det, men jeg må vise det på banen også. Så vi får se, da, sier en glisende Håkans til Dagsavisen på treningsfeltet i spanske Marbella.

Håkans forventa bedre vær VIF-nykommer Daniel Håkans er ikke veldig bekymret over at han skal erstatte Osame Sahraoui, men er langt mer bekymret over det dårlige Marbella-været.

– Vålerenga er «jättebra»

Å ses på som en erstatter på kanten, nå som Sahraoui og Layouni har dratt, bruker han ingen energi på.

– Kjenner du på noe ekstra press?

– Nei. Det er ingenting jeg tenker på, forsikrer han.

– Det har vært «jättebra» å komme hit. Det er et steg som jeg har sett veldig fram mot. Jeg gleder meg til å spille i Eliteserien også i år. Vålerenga er en fin klubb, sier 22-åringen.

– Hvilke kvaliteter vil du tilføre dette VIF-laget?

– Framfor alt er jeg en spiller som liker å utfordre og gå forbi spillere. Jeg ønsker å skape farligheter og sjanser. Jeg vil bidra med både mål og målgivende, sier han.

Daniel Håkans merker forskjell på både tempo og fysikk i sin nye klubb, kontra i gamleklubben Jerv. (Jørn H. Skjærpe)

Ruskevær i Marbella

Håkans er glad for å starte Vålerenga-karrieren på treningsleir i Spania.

– Det er spesielt nyttig for meg å komme hit nå, siden jeg kommer inn i et nytt lag der jeg ikke kjenner noen fra før. Da blir jeg bedre kjent med laget, også ute på banen.

Fram til nå har det vært en litt regntung treningsbane.

– He-he, ja. Jeg forventet litt bedre vær. Banene kjenner regnet litt. Men det er kult å komme seg litt vekk. Så får vi spille litt kamper også, sier han.

Malmö neste for VIF

Første motstander er det svenske storlaget Malmö FF. Der kunne Håkans faktisk ha endt opp, skal man tro VIF-trener Dag-Eilev Fagermo.

– Vi var heldige som greide å hente inn Daniel Håkans. Både Elfsborg og Malmö FF var «på» der, så det var bra at vi rakk det før de kom på banen. Daniel trenger litt tid på å komme inn i systemet vårt, men det er heldigvis to måneder igjen seriestart, sier Fagermo, som tidligere har rost Håkans for rykket og farten, til Dagsavisen.

Apropos fart – Dagsavisen spør Håkans om han har merket nivåforskjellen fra Jerv til Vålerenga så langt:

– Det går raskere her enn i Jerv. Og det er mer fysisk. Men jeg liker det. Det er bra, sier finnen smilende.

