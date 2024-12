Får svar på tiltale fra byrådet

– I sitt alternative budsjett for 2025, vil Oslo SV bruke nesten en halv milliard kroner mer på bolig, enn hva byrådet legger opp til i sitt budsjett, sa Omar Samy Gamal til Dagsavisen onsdag.

Abdisert

Han mener at byrådet har abdisert i boligpolitikken, og byutviklingsbyråd James Stove Lorentzen (H) har som metode å sitte stille å se på.

– Det bygges nesten ingenting i Oslo, og byrådet gjør ingenting med det. Hadde Oslobolig hatt mer penger kunne de vært med på å sørge for at flere boliger blir realisert. De når heller ikke målene for antallet regulerte boliger eller studentboliger. For et mageplask, sa Omar Samy Gamal.

Byutviklingsbyråd James Stove Lorentzen (H), har som har ansvaret for boligpolitikken svarte at byrådet slettes ikke sitter stille i boligpolitikken.

Oslobolig

Når det gjelder Oslobolig, som SV-politikeren mener ikke gjør nok for å kjøpe boliger, for å selge dem videre til de som ikke får lån i vanlige banker, ligger under byrådsavdelingen for kultur og næring.

Og byråd Anita Leirvik North (H) minner SV på sin egen begrensning.

– Jeg må visst minne SV på at de i bystyresaken fra 2022 la til grunn at Oslobolig ikke skulle kjøpe mer enn 10 prosent av nyboligene på markedet. Det er en lur begrensning som hindrer at man presser opp boligprisene for øvrig, men som også gjør at vi er langt fra der at det er behov for mer kapital fra kommunen til dette formålet nå, sier byråd for Kultur og Næring, Anita Leirvik North til Dagsavisen.

I 2023 kjøpte Oslobolig 8,5 prosent av de nyboligene som ble solgt i Oslo.

– Oslobolig har enda ikke hatt behov for hele den første kapitalpotten på 200 millionene, så byrådet har ikke vurdert at det skulle være behov for å øke innskuddet på nåværende tidspunkt, sier byråden.

– Oslobolig melder at de på grunn av begrensningen i borettslagsloven som gjør at de kun kan gå inn i maks 20 prosent av et boligprosjekt, så har det ikke vært flere aktuelle boliger for dem å anskaffe på nåværende tidspunkt, det er primært her de møter begrensninger, ikke på tilgang til kapital.

Dersom SV får gjennomslag for sitt ønske om å kjøpe langt flere boliger gjennom Oslobolig , kan det bidra til å presse boligprisene ytterligere opp i et allerede anstrengt marked. — Anita Leirvik North (H), byråd

Hun mer at SVs forslag vil presse prisene opp.

– Dersom SV får gjennomslag for sitt ønske om å kjøpe langt flere boliger gjennom Oslobolig, kan det bidra til å presse boligprisene ytterligere opp i et allerede anstrengt marked, noe jeg vil tro er i strid med intensjonen bak opprettelsen av selskapet, sier Anita Leirvik North.

Feil tall

Omar Samy Gamal sier også at vil de bruke 235 millioner kroner til kjøp og bygging av boliger for vanskeligstilte.

– Det nytter ikke å regulere seg ut av boligkrisa. Det må handling til, sier SV-politikeren.

Her reagerer byråden på tallmaterialet SV-representanten bruker. Hun sier at når det gjelder boliger til vanskeligstilte, så opererer SV med feil tall. I byrådets budsjettforslag for 2025 er det foreslått 250 millioner til kjøp av boliger vanskeligstilte, ikke 115 millioner som SV påstår.

– Vi legger også på en ekstra økning på 131 millioner kroner i tilleggsinnstillingen for 2025, som finansieres med driftsmidler. Totalt foreslås altså 381 millioner kroner til boligkjøp i 2025. Byrådet vil også bevilge 140 millioner kroner årlig til boligkjøp i 2026 og 2027. Dette byrådet legger med andre ord opp til et langt større kjøpsbudsjett enn det daværende byrådet gjorde i 2023, sier hun.

– Byråd for sosiale tjenester og byråd for kultur- og næring som sammen har ansvar for anskaffelsene av kommunale boliger, var i høst ute i media med Oslo-SV for å kjempe for at stortingsflertallet skulle følge opp et flertallsvedtak de samme partiene hadde i vår, om gjeninnføring av husbanktilskudd til kjøp av kommunale boliger. Det kunne ha ført til at Oslos kapital strakk til 80 % flere boliganskaffelser til vanskeligstilte, men dette var dessverre ikke en del av SVs budsjettforlik i Stortinget. Jeg foreslår heller at SV snakker med sine partifeller på Stortinget om tilskuddet, enn å forsøke å snakke ned byrådets innsats, avslutter byråd for Kultur og næring, Anita Leirvik North.

