Kina lover økt støtte til Russland

Kinas president Xi Jinping møtte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Beijing tirsdag. Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova via AP / NTB.

Under møtet tirsdag sa Xi at de to landene bør «styrke den gjensidige støtten i multilaterale fora», melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Xi sa videre, ifølge Xinhua, at Beijing og Moskva bør arbeide for å «forene land i det globale sør og fremme utviklingen av den internasjonale orden i en mer rettferdig og fornuftig retning».

Det russiske utenriksdepartementet uttalte tidligere at «en rekke saker knyttet til bilaterale politiske kontakter på høyeste nivå ble diskutert».

Blant temaene var forberedelsene til president Putins besøk til Kina for å delta på et toppmøte i Shanghai-samarbeidsorganisasjonen (SCO) og markeringen av andre verdenskrig-jubileet.

Kina fordømte tirsdag det de kalte «tvang» fra USAs side, etter at president Donald Trump truet med svært strenge tollsatser mot Moskvas gjenværende handelspartnere hvis Russland ikke løser konflikten i Ukraina innen 50 dager.

– Kina er sterkt imot alle ulovlige ensidige sanksjoner og jurisdiksjon som strekker seg utover landegrensene. Det finnes ingen vinnere i en tollkrig, og tvang og press vil ikke løse problemer, sier talsperson Lin Jian i det kinesiske utenriksdepartementet.

Søndag møtte Lavrov sin kinesiske motpart Wang Yi i Shanghai for å drøfte Ukraina og forholdet til USA.

(NTB)