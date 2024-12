SV: Satser en halv milliard på bolig

– Byrådet har abdisert i boligpolitikken. Byutviklingsbyråd James Stove Lorentzen (H) har som metode å sitte stille å se på. Det bygges nesten ingenting i Oslo, og byrådet gjør ingenting med det, tordner SVs boligpolitiske talsperson, Omar Samy Gamal til Dagsavisen.

– Hadde Oslobolig hatt mer penger kunne de vært med på å sørge for at flere boliger blir realisert. De når heller ikke målene for antallet regulerte boliger eller studentboliger. For et mageplask, sier SVs fortsetter han.

SVs idé Oslobolig har ruller ut sine 120 første boliger. Et konsept som det har vært stor interesse rundt. Konseptet går ut på at personer som ikke har stor egenkapital, men råd til å betale lån hver måned, skal kunne kjøpe minst halvparten av en leilighet og betale leie til Oslobolig på resten. Så kan de over tid kjøpe resten av leiligheten slik at de til slutt eier hele.

Byrådet har abdisert i boligpolitikken. Byutviklingsbyråd James Stove Lorentzen (H) har som metode å sitte stille å se på. — Omar Samy Gamal (SV)

– Bolig er for viktig til å overlates til markedet, derfor setter SV av 435 millioner i vårt alternative Oslobudsjett, sier Omar Samy Gamal.

Byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen (H), er forelagt Omar Samy Gamals kritikk, og forklarer seg slik:

Byutviklingsbyråd James Stove Lorentzen (H). (Tom Vestreng)

– Gamal vet veldig godt at det er en rekke eksterne grunner til at boligbyggingen går tregt i hele landet. Høye byggekostnader, høye renter, generell usikkerhet om markedet gjør at kjøperne uteblir. Byråden sitter ikke stille, reguleringstakten er nå økende, men enda viktigere er at vi sørger for en mer markedsrettet tilnærming som skal gjøre det lettere å få fart på salget, skriver byråden i en e-post til Dagsavisen.

Oslobolig

Oslobolig ble etablert under det rødgrønne byrådet, hvor de fire eierne Oslo kommune, Bane NOR, OBOS og NREP (et nordisk eiendomsselskap) gikk inn med totalt 200 millioner kroner i egenkapital.

– For mange er dette den eneste realistiske veien inn på boligmarkedet. Men målet om 1.000 boliger innen 2027 henger i en tynn tråd fordi det ikke bygges nok i Oslo. Nå vil SV at flere skal få oppfylt boligdrømmen, sier Omar Samy Gamal.

– Vi setter derfor av 200 millioner mer til Oslobolig i vårt alternative budsjett. Det firedobbelte av det Oslo kommune gikk inn med i sin tid. Det vil også gi mange flere en reel mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Med mer kapital kan Oslobolig kjøpe seg inn i flere prosjekter og hjelpe til med å realisere bygg som ikke blir igangsatt på grunn av lav interesse i nyboligmarkedet.

– Det er boligkrise i Oslo, og håpet er at eierne kan gå inn med mer egenkapital, slik at vi totalt kommer opp mot en milliard kroner. Men dette er noe byrådet må forhandle med de andre eierne om, sier Omar Samy Gamal videre.

Omar Samy Gamal (SV) er bystyrerepresentant og sitter i byutviklingskomiteen for Oslo SV. (Noa Sæther)

Samtidig vil de bruke 235 millioner kroner til kjøp og bygging av boliger for vanskeligstilte.

– Det nytter ikke å regulere seg ut av boligkrisa. Det må handling til, sier SV-politikeren.

Les også: Ariel (26) fikk oppfylt leilighetsdrømmen: – Jeg ville klare meg selv

Tre ganger så mange

– Den andre delen av pakka vår går på boliger for vanskeligstilte. Det mangler i dag 2.500 kommunale utleieboliger i Oslo. Likevel ser vi at byrådet kun har bevilget 115 millioner til kommunale boliger i sitt budsjett, det tilsvarer 19 kommunale boliger. Med det tempoet vil det ta over 40 år før vi har tatt igjen etterslepet. Det er altfor dårlig, SV vil skaffe tre ganger så mange boliger i 2025, sier han.

– SV viser her at det både er mulig og nødvendig at kommunen tar større ansvar i boligpolitikken. Oslobolig funker og det gjør meg skikkelig stolt. Ryktene om den feilslåtte rødgrønne boligpolitikken er sterkt overdrevet, nå må vi skalere opp Oslobolig slik at flere vanlige folk kan få seg et hjem, sier Omar Samy Gamal.

Les også: Regjeringen: Slik skal vi få enda flere inn på boligmarkedet (+)

Les også: Beskylder regjeringen for boligbløff: – Jeg er jo fryktelig skuffet (+)