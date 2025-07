Russland sier Trumps uttalelser er alvorlige og at de trenger tid til å svare

– President Trumps uttalelser er veldig alvorlige. Vi trenger tid til å analysere det som ble sagt i Washington, sa talsperson Dmitrij Peskov i Kreml.

Den russiske talspersonen gikk også hardt ut mot Nato, som skal organisere nye våpenleveranser fra USA til Ukraina. Trump og Nato-sjef Mark Rutte kunngjorde våpenleveransene under et møte i Det hvite hus mandag.

Samtidig stilte Trump Russland et ultimatum om å sørge for fred i Ukraina innen 50 dager for å unngå nye sanksjoner fra USA.

Pressetalsperson i Kreml Dmitrij Peskov gikk hardt ut mot USA og Nato tirsdag. FOTO: Yury Kochetkov/Pool Photo via AP / NTB

– Russland er negativt innstilt til Natos koordinerende rolle i våpenleveranser til Ukraina, uttalte det russiske forsvarsdepartementet.

Annonse

Samtidig sa viseutenriksminister Sergej Rjabkov at Russland er klare for å forhandle med Ukraina og USA, men at de venter på å bli forelagt et ukrainsk forslag til tidspunkt for nye samtaler. Han sa også at Russland ikke aksepterer ultimatumer.