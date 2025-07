Deler bekymring for unge funksjonshemmede

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi deler bekymringen til generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmede fellesorganisasjon. (FFO). For unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom står det mye på spill i årets valg. Når Høyre lanserer kutt i uføreytelser som løsning, rettes søkelyset mot feil ende av problemet.

Det er ikke for enkelt å bli ufør. Tvert imot er det mange unge med diagnoser som autisme, PTSD og ME som i årevis kjemper for å bli trodd – og for å få hjelp. Problemet er ikke tryggheten, men fraværet av muligheter.

Vi trenger en politikk som åpner dører, ikke som låser dem igjen. Et godt sted å begynne er å gjøre det enklere for næringslivet å ansette personer med nedsatt funksjonsevne. Vi må øke bruken av varig lønnstilskudd og sikre at arbeidsgivere får reelle insentiver til å tilrettelegge.

Offentlig sektor må også ta ansvar. Vi foreslår et konkret mål: Minst fem prosent av alle nyansettelser i stat og kommune skal gå til personer med funksjonsnedsettelse.

Samtidig må ordninger som faktisk virker, styrkes. Modellen med individuell jobbstøtte (IPS) gir unge tett, målrettet oppfølging – og fungerer. Derfor bør minst 1000 flere få tilbud om dette.

Å kutte i ytelser til unge som ikke har fått sjansen til å komme inn i arbeidslivet, er ikke reform. Det er resignasjon. Vi trenger en inkluderingspolitikk som bygger broer – ikke murer.