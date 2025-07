EU-landene ennå ikke enige om nye Russland-sanksjoner

Etter møtet sa Kallas at det var trist at sanksjonspakken ikke ble godkjent.

Utenrikssjefen sier imidlertid at hun har et håp om at EU-landene blir enige om en ny sanksjonspakke mot Russland allerede i morgen.

Sanksjonspakken retter seg særlig mot Russlands finans- og energisektorer.

Det var Slovakia som tirsdag ba om en utsettelse av avstemningen om EUs 18. sanksjonspakke mot Russland.

Annonse

Frykter for energiforsyning

Ifølge statsminister Robert Fico gjenspeiler forespørselen om å utsette avstemningen standpunktene til politiske partier i Slovakia knyttet til EU-kommisjonens forslag til å hjelpe landet med å overvinne mulige problemer med gassforsyningen – etter et planlagt forbud mot import av russisk gass fra 2028.

Selv om et slikt forbud ikke er omfattet av den siste sanksjonspakken, ser Slovakia de to sakene i sammenheng.

I juni blokkerte Slovakia og Ungarn et forsøk på å vedta sanksjonspakken. Siden da har det pågått forhandlinger, blant annet for at Slovakia ikke skal bli skadelidende av å måtte stanse import av russisk gass innen 2028.

Annonse

Slovakia får i dag mesteparten av sitt gassbehov dekket av russisk gass gjennom en avtale som strekker seg fram til 2034.

Sanksjonerer russisk finans og energi

Sanksjonspakken inkluderer blant annet restriksjoner mot Nord Stream-gassledningene og å sette ned pristaket på russisk olje fra 60 dollar til 45 dollar fatet.

Den inneholder også tiltak mot enda flere skip som anses å inngå i «skyggeflåten», som Russland bruker for å omgå tidligere sanksjoner.

Annonse

Rundt 300 milliarder euro som Russland har satt i europeiske banker, ligger i «fryseboksen», og EU har tidligere vedtatt at avkastningen av midlene skal gå til Ukraina.

Kallas møtte unionens 27 utenriksministre i Brussel tirsdag og håpet i forkant at de skulle bli enige i løpet av dagen. Etter møtet sa hun at EUs utenriksministre skal drøfte russiske fryste midler på et uformelt møte i slutten av august.

Trump advarer Putin

Da Nato-sjef Mark Rutte var på besøk i Det hvite hus dagen før, kunngjorde han og USAs president Donald Trump en ny våpenleveranse til Ukraina.

Annonse

Avtalen går ut på å sende amerikanske våpen til Ukraina, og at dette skal koordineres av Nato.

Samtidig advarte Trump om at han vil innføre «veldig kraftfull toll» mot Russland dersom det ikke kommer på plass en avtale om en slutt på krigen i Ukraina innen 50 dager. Tollen skal ligge på 100 prosent, erklærte han.

Presidenten varslet også sekundære sanksjoner mot Russlands handelspartnere. En talsperson for Det hvite hus presiserte at dette gjelder land som kjøper russisk olje.

– Jeg følte at vi hadde en avtale på plass om Ukraina fire ganger. Vi burde hatt en avtale på plass, sa Trump og la til at han var veldig skuffet over Russlands president Vladimir Putin.

Annonse

Mandag kunngjorde Nato-sjef Rutte og Trump en nye våpenleveranser til Ukraina. Samtidig advarte Trump Putin om ny toll og sanksjoner dersom det ikke kommer på plass en avtale om fred med Ukraina. Evan Vucci / AP / NTB