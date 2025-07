– Jeg har alltid elsket å hjelpe folk som trenger det

– Det er morsommere å være to, sier Nicholas Heller, som bruker fritiden på å hjelpe barn som trenger en venn. Foto: Bjørn Heller

Hei, du! Hva fikk deg til å tenke: «Dette vil jeg faktisk gjøre – være storebror for noen»?

– Siden jeg var ni år har jeg vært «lånebror» for barn som har bodd hos oss i kortere perioder på grunn av mammas jobb. Jeg har også to egne brødre og vet hvor viktig det er å ha noen der. Jeg liker å hjelpe folk som er ensomme eller trenger støtte. På barneskolen fikk jeg mange positive tilbakemeldinger fra lærerne for å være inkluderende og god til å se dem som trengte en venn. Jeg er lett å snakke med og folk føler seg trygge rundt meg. Jeg har også vært med mamma og jobbet frivillig i en norsk barnehage i slummen i Bangkok, da vi bodde i Thailand i tre år på grunn av pappa sin jobb.

Fant du på ideen selv?