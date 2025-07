Helseministeren på sykehusturné: Viser fram de ferskeste ventetidene

Samlet for Helse vest er ventetiden for pasienter for juni på 56 dager. Det gjelder for påbegynt behandling. Tallene her viser at de ligger to dager under landsgjennomsnittet sammenlignet med tallene i juni i 2019, som er helseministerens mål.

– Vi satte i gang en snuoperasjon for ett år siden i ventetidsløftet. Folk har gjennom mange år ventet for lenge på helsehjelp, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap). Han forteller at alle på sykehusene har jobbet intenst, og at de har levert formidable resultater.

– Vi er ikke i mål

Helseministeren sier at tallene for pasienter som er helt ferdig behandlet av sykehuset, også går nedover.

Annonse

– Men det er fortsatt pasienter som venter for lenge. Så vi er ikke i mål. Ventetidsløftet er på ingen måte ferdig. Men vi ser at også de interne ventelistene utvikler seg i riktig retning, sier han.

Denne uka er det besøk til Helse vest og Helse Midt-Norge. I ukene framover besøker han også de andre regionale helseforetakene. Nesten alle kan vise til pene ventetall for såkalt påbegynt ventetid.

Størst ventetid er det fortsatt for pasienter som skal ha øye-behandling i Helse Midt-Norge og befolkningen i Helse nord som trenger å bli vurdert hos øre-nese-hals-behandling på sykehuset.

Prosjekt X

Annonse

Samtidig med at turneen for kortere ventetid er i gang, lanseres også regjeringens prosjekt X. Det handler om at sykehusene og kommunene må samarbeide bedre.

– Jeg tror at folk flest ikke bryr seg så mye om det er kommunen eller spesialisthelsetjenesten som yter helsehjelp, de vil ha god hjelp. Og de vil ikke bli kasteballer eller svingdørspasienter, sier helseministeren.

Så langt er det satt i gang samarbeid mellom kommunene Ulvik, Kvam, Eidfjord, Vaksdal og Voss og Helse Bergen. I Helse Førde er kommunene Stryn, Gloppen, Stad og Kinn i gang med samarbeid. I tillegg er kommunen Sandefjord allerede i gang. Til sammen skal det rulles ut ti–tolv forskjellige prosjekter i en rekke kommuner i løpet av de neste ukene.

(NTB)