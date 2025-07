Toget som kjørte forbi Göteborg

Det var korps og feiring på Oslo S tidlig mandag morgen. For første gang på over tjue år kjører toget direkte fra Oslo til Malmö. FOTO: Vy

RETNING MALMÖ (Dagsavisen): – Se, her pleide vi å måtte gå av!

Toget RE20 ruller inn på den solvarme Göteborg Centralstation fem minutter før ruteplanen. I over 20 år har nordmenn måttet bytte tog her for å komme seg videre sørover mot kontinentet.

Men denne dagen blir stoppet kort. I løpet av knappe 15 minutter er nye reisende om bord, dørene lukkes, og lokomotivet trekker vognene videre på en etterlengtet direkterute.