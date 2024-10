Ap: Må bygge mye for å dempe prisutviklingen

Igjen var det duket for politisk pub på Shamrock på Grünerløkka i Oslo, som er et samarbeid mellom Grünerløkka SV, Grünerløkka Ap, Gamle Oslo Ap, og Dagsavisen.

Denne gang var det boligmarkedet som sto på agendaen, med politikere, utbyggere og beboere i debattpanelet. Og som vanlig var det fullt hus og høy temperatur.

Riktig mål

Oslo lider av boligmangel, mange vil flytte til byen, men det bygges for lite, og byggetakten er for lav. I Oslo er det anslått at det trengs 3.000 nye boliger i året.

De 10 siste årene er det indre by som har dominert boligbyggingen i Oslo. I 2021 sto indre by for bare 47 prosent av boligbyggingen i Oslo. Av boligbyggingen i Oslo sto indre by øst for 33,1 pro­sent, mens indre by vest sto for 14,1. Det ble ikke bygget boliger i Sentrum i 2021. Ytre by vest, ytre by øst og ytre by sør sto for henholdsvis 19,5, 26,9 og 6,1 prosent av boligbyggingen i Oslo, ifølge Oslo kommune.

– 130.000 nye boliger innen 2030 er et riktig mål. Det er det vi må få til hvis vi skal klare å dempe boligprisutviklingen i de største byene, særlig i Oslo, sier Agnes Viljugrein til Dagsavisen.

Hun er vararepresentant til Stortinget for Ap og leder av bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo.

– I paneldebatten sa du blant annet at det må bygges høyere og styggere for å få dette til. Hva mener du med det?

– Det var en brannfakkel jeg slang ut. Det er mangel på tomter i Oslo, og vi må tenke annerledes. Jeg er for at vi kan bygge høyere for å få plass til flere boliger. Men det går en grense. Med styggere mener jeg hvor langt vi er villige til å gå for å få det til, sier hun.

– Dere satt åtte år i byråd. Også da var det boligmangel, og det ble snakket om å bygge mye. Men målene ble ikke nådd?

– Det er riktig at vi ikke nådd de målene vi satte oss. Men det ble regulert mange nye boliger, og det bygges med høy takt i Oslo. Men spørsmålet er om det bygges nok, sier Agnes Viljugrein, som er foreslått som Oslo Aps fjerdekandidat til neste års stortingsvalg.

– De siste ti årene har debattene gått på at vi bygger for lite. Men jeg tror ikke at bare det å bygge nok, er det endelig svaret. Vi må også ha liv mellom husene, sier hun.

– Du sa litt om at politikere må ta boligpolitikken tilbake. Hva mener du med det?

– Jeg mener at vi må se på boligpolitikken i to ender. Vi må se på både hvordan vi kan bygge mer, men også hvordan vi kan sørge for at det vi bygger blir tilgjengelig for vanlige folk og ikke for spekulanter. Det er en stor utfordring, sier Ap-representanten.

Veldig vanskelig

Konserndirektør Ingunn Andersen Randa i OBOS sier det er vanskelig å få til 130.000 nye boliger i landet fram til 2030.

– Reguleringstiden i kommunene er ofte et problem, at det går for sakte. Så det blir det ekstremt mye dyrere å bygge, ved at det har vært en kostnadseksplosjon i prisene for byggematerialer. Vi har en bransje i knestående, og det trengs virkemidler som vi ennå ikke har sett, sier hun til Dagsavisen.

Agnes Viljugrein og Ingunn Andersen Randa. (Tom Vestreng)

– Tenkes det for lite på infrastrukturen rundt boligene, som vi akkurat hørte Tobias Torrisen – leder av Beboeraksjonen Hasleveien/Sinsenveien påpeke? Han mente det ikke legges nok til rette for at folk også skal leve i området, ikke bare bo. Blir det litt glemt i iveren etter å bygge nye boliger?

– Når det bygges nytt, er det mange hensyn å ta. Men i hvert eneste prosjekt hvor vi både diskuterer miljø, det som ligger derfra før, forhold til naboene og alt. Vi må slåss for boligene, sier Ingunn Andersen Randa.

– Er det nok tomter i Oslo til å bygge de boligene man ønsker? I dag er de fleste prosjektene på østkanten. Hva med vest i Oslo?

– Vi bygger mer enn gjerne både i øst og i vest. Og vi har jobbet med å sikre oss nye tomter både på Frøen og ellers i området. Det er klart at areal er knapphet med i Oslo. Og vi må tørre å konvertere og ta det som i dag er grå areal og bygge grønt, sier hun.

– Mange protesterer når nye boliger skal bygges. Er folk redde for å få ødelagt nabolagene sine?

– Vi har mye både dialog og medvirkning fra nabolagene uansett hvor det er. Og vi har full forståelse for at man kan være usikker på hva som kommer i et nabolag Men det er klart vi vil aldri være i full enighet om et prosjekt. Det må vi bare innse. Selv ikke i Kirkenes, hvor mine foreldre bor, er det enighet om en boligblokk, fordi noen mister utsikten, sier OBOS-direktøren.

