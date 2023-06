Musikkfest Oslo: Dette er de familievennlige scenene

Musikkfest Oslo – tidligere kjent som Musikkens Dag, har fylt Oslo med musikk den første lørdagen i juni siden 1992. I pandemiårene 2020 og 2021, ble festivalen flyttet til slutten av sommeren.

I år er det over 50 scener rundt om i byen lørdag 3. juni. Arrangementet er gratis, og musikerne fra en rekke sjangere stiller opp uten betaling.

Men hvilke av scenene passer bra for en familie med barn?

– Dessverre er det vanligvis få dedikerte scener med musikk for barn, men flere scener er familievennlige, skriver arrangøren på nettsiden.

Bydel Grünerløkka

Av familievennlige scener, nevner de flere i bydel Grünerløkka:

1. Schous Kulturbryggeri

2. Birkelunden

3. Musikk for Alle i Kubaparken

Arrangøren understeker at scenene er gode alternativer for barnefamilier, selv om programmet ikke er direkte rettet mot barn.

De trekker også fram Dissimilisfestivalen på Rådhusplassen, Latinoscena i Torshovsalen, Passion for Ocean på Bygdøynes og Fyrhuset Musikkverksted som er scener som kan passe for barnefamilier.

På Sentralen i Oslo sentrum er det ifølge arrangøren et program som er rettet mot barn.

Beskyttelse av små ører

Men bør man som forelder passe på at barna ikke utsettes for høy lyd som kan være skadelig for hørselen?

Seniorforsker Bo Engdahl fra Folkehelseinstituttet viser til at Helsedirektoratet har laget en veileder for lydnivåer, som han tror de fleste større festivalarrangører i Norge forholder seg til.

– Konserter og festivaler kan allikevel ha et lydnivå som er forbundet med midlertidige hørselstap og økt risiko for øresus. Dersom man er på mange konserter over flere år kan man også få permanente hørselsskader, sier han til Dagsavisen.

Engdahl viser til at det er anbefalt med øreplugger som er tilpasset barn.

– Derfor bør man på konserter med høyt lydnivå være føre var og beskytte ørene med propper eller hørselsvern. Verdens helseorganisasjon anbefaler at øreplugger egnet for bruk av barn bør være tilgjengelige på arenaer og arrangementer rettet mot barn eller der barn antas å være publikum. Det vil altså si øreplugger av mindre størrelse tilpasset barn, sier han.

Seniorforskeren legger også til at bruk av hørselsvern også kan være lurt.

– Bruk av hørselsvern er selvsagt viktigst dersom barna oppholder seg lenge i områder med høyest lydnivå, nærmest scene, høyttaleranlegg eller i et spillelokale innendørs, sier han.

Familievennlig program

Med forbehold om endringer og avlysninger på et program som er i stadig utvikling: Her er programmet for de barnevennlige scenene:

1. Schous Kulturbryggeri:

Adresse: Trondheimsveien 2

Program:

12:00 Band/artister fra årets UKM

12:01 Kamatayon

12:25 Magenta

12:45 Solis

13:10 Klikk 9

13:30 4AM SZN

14:00 Kl 14-15: Østnorsk Jazzsenter presenterer unge jazztalenter

14:01 Ungdommens improorkester

14:20 Ung vokal

14:40 Akershus og Oslo ungdomsjazzorkester

15:00 Kl 15-19: BLS - 100 år!

19:00 Kl 19-23: Kveldsprogram på Schous Kulturbryggeri

19:30 Lotte Lee

20:15 Moshi Moshi & the Moist Boys

21:00 Hayeminol

21:45 Kitchen Shindig

22:30 Radiofire

2. Birkelunden

Adresse: Birkelunden park

Program:

13:00 Delayed Aggression

13:30 Aryaan

14:00 Haarun

14:30 Arachno

15:00 Mængo

15:30 Neptunes Garden

16:00 Ozias & AD

16: 454AM SZN

17:3 0EDEL

3. Musikk for Alle i Kubaparken

Adresse: Kubaparken v/Maridalsveien 20

Program:

13:30 Lady Moscow

14:00 Cumbia Kids

14:30 Karo

14:45 Signos

15:00 GONZO

15:30 Rebelle DJ Collective

16:00 Antonia de Oslo

16:30 Atlas Band

17:00 Sunhome Sessions

17:30 Aowafy Orchestra

18:00 Ldubz

18:15 Wrecobah

18:30 King George VIII

19:00 Freddy Marx

19:30 Xavier Valverde

20:00 The Bandage

20:30 Alejandra Tabita

20:45 Kristian Fabrizio

21:00 Kent Ortiz El Noruego

21:30 Dj El Mistico & The Cuban Train

22:00 La Real De Oslo

22:30 Latin Touch

4. Dissimilisfestivalen på Rådhusplassen

Adresse: Rådhusplassen

Program:

11.00: Emil

11:05 Sjiraffen

11:40 Dissimiliskoret

12:00 Kor i Huleste

12:15 Flyvende Sirkus

12:20 The Jokers

12:40 Rockefår

13:00 Pilter

13:20 Pjolter

13:40 Blanda Drops

14:00 Superkidza

14:20 Kulturgruppefestivalen

14:40 Break Out

15:00 Blackout

15:20 Dino Gass

15:40 Steinar og Runar

15:45 RS-duo

15:55 Dissis It

16:15 Fredagsklubben

16:35 Alle Tiders band

16:55 In Our Souls

17:15 Kom og Syng Koret

17:45 Regina

17:50 Eva Marthe

17:55 Ea og Linn

18:05 Nikolay

18:10 Vitaly

5. Latinoscena i Torshovsalen

Adresse: Torshovdalen

Program:

12:00 AlejoConejo

13:00 Cristian Ruiz

13:30 Barataria Norge

14:10 Sandra Reyes

14:30 Cofochilex Norge

14:40 Cristian Ruiz

15:05 Tadzio Gonzales

15:30 Cattleya Colombiansk Dansegruppe

16:10 Sandra Reyes

6. Passion for Ocean på Bygdøynes

Adresse: Bygdøynes

Program:

12:00 Lisa-Maria (fra MGPjr 2022)

13:00 Lei En Biolog - Disseksjon

15:00 Tonje Undstad

16:15 Bryggeprat - panelsamtale

7. Fyrhuset Musikkverksted

Adresse: Gårdsveien 1-3, 0952 Oslo

Program:

13:00 Fyrhuset Musikkverksted Elever

13:30 Jenny Augusta

14:00 Åsa Ree

14:30 Orangekake

15:00 Tova Karina

15:30 Bydelskvartetten

16:00 De Psykt Gode Vennene16:30Ståpels

8. Sentralen

Adresse: Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo.

Program:

12:00 TOGET

14:00 TOGET

