– Filmbransjen er menns arena, der kvinner «trenger seg på»

Som Dagsavisen kunne melde tirsdag, trekker filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen seg fra juryen for årets Amanda-prisutdeling i protest mot kjønnsinndelte skuespillerpriser.

Tirsdag møttes for første gang juryen som skal bestemme hvem som skal få årets Amandapriser. Møtet endte med at Rolfsen altså trakk seg fra juryen i protest.

Filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen, her avbildet i 2015. (Heiko Junge/NTB)

– Jeg tok opp en diskusjon om hvorvidt det er utdatert at vi gir kjønnsbaserte skuespillerpriser, eller om vi kan redefinere prisene på en annen måte. Jeg mener det er et veldig kunstig skille. I juryen hadde vi en ganske interessant diskusjon om det, og vi virket ganske enige, men de som styrer Amandafestivalen sa at det kunne vi diskutere og ta opp igjen neste år, men nå kan vi ikke gjøre noe med det. Da sa jeg at jeg ikke ville være med i juryen, forteller Rolfsen til Dagsavisen.

Han er regissør, produsent og manusforfatter, og står bak en lang rekke film- og TV-suksesser de siste årene.

Vibeke Løkkeberg: Menns arena

Rolfsen understreker at det ikke er noen protest mot skuespillerne.

– Det handler ikke om at jeg ikke mener at det er verdige kvinnelige og mannlige skuespillere, men at man skal skille skuespillerne på kjønn. I år handler det også om at noen av skuespillerne transcenderer kjønn i det de spiller. Da blir det veldig kunstig for meg å snakke om kjønn, sier Rolfsen.

Filmregissør Vibeke Løkkeberg mener imidlertid at kjønnsinndelingen i skuespillerprisene bør beholdes. Hun mener det er stor sannsynlighet for at det er lettere for menn enn kvinner å vinne prisene dersom disse kategoriene blir slått sammen.

– Filmbransjen er en veldig mannsdominert bransje, det er menns arena, der kvinner «trenger seg på». Mange filmer som lages av menn handler om temaer som gjør at det er menn som også er i hovedrollene, og gjerne i helteroller, enten det gjelder krigsfilmer eller menn som går over Grønland, sier Løkkeberg til Dagsavisen.

– Så lenge vi har en maskulint styrt filmbransje, vil mennene alltid finne veien til seg selv. Det er ikke likeverdighet i filmbransjen. Vi har ikke fått det i regibransjen, og heller ikke blant skuespillere. Vi har kjempet for at vi har en viss fordeling, så hvorfor ta det bort, sier hun om oppdelingen i priskategorien til skuespillerne.

Rolfsens begrunnelse om at det blir kunstig å skille på kjønn, ønsker Løkkeberg imidlertid ikke å gå inn i.

– Jeg vil ikke trekke inn den parallellen der, sier hun.

Løkkeberg fikk mye oppmerksomhet etter Amanda-utdelingen i fjor, da hun sammen med regissør Erik Poppe skulle dele ut Amanda-prisen for «årets beste kinofilm». På scenen gikk hun bort fra manuset hun var tildelt, og sa i stedet: «Hvorfor er det flest mannlige filmregissører som får æren av å bli nominert? Menn kupper norsk filmbransje».

– Jeg sto der og tenkte: Det er ingen kvinnelig makt i dette rommet her, sa Løkkeberg til Aftenposten etterpå.

Skuespillerforbundet: – Har ikke tatt stilling

Norsk Skuespillerforbund har ikke tatt stilling til kjønnsdelte priser, skriver nestleder Anne Kokkinn, i en epost til Dagsavisen

– Her er det Amandakomiteen som tar stilling til hvilke kategorier juryen skal fordele innenfor. På generelt grunnlag er det fint med mange priser som gjenspeiler mangfoldet blant skuespillere. Det er flott med engasjement rundt debatten, skriver Kokkinn.

– Sterke virkemidler

Ulrik Imtiaz Rolfsen mener det ikke bør være et argument for å beholde kjønnsdelte kategorier at man skal sikre at det ikke bare er menn som stikker av med prisene.

– Norsk filminstitutt har satt i gang ganske sterke virkemidler for å sikre kjønnsbalansen i norske filmer, inkludert hovedroller. Det burde ikke være opp til Amanda-komiteen å sikre kjønnsbalanse. Kjønnsbalansen i norsk film er ivaretatt av Norsk filminstitutts retningslinjer, mener jeg, sier Rolfsen til Dagsavisen.

Festival- og programsjef for Haugesund internasjonale filmfestival og leder av Amandakomiteen, Tonje Hardersen, sier det kom brått på for dem at Rolfsen trakk seg fra juryen.

– Ulrik har visst at han skal være med i Amandajuryen siden oktober, og det er synd at han ventet til ut i første jurymøte med å si at han var uenig i kategoriene, sier hun.

Hun presiserer at det ikke er juryen, men Amanda-komiteen, som fastsetter reglementet for Amanda-prisen og de ulike priskategoriene, mens juryen nominerer innenfor hver kategori.

---

Amandaprisen

Den nasjonale filmprisen Amanda deles ut i 22 ulike kategorier lørdag 19. august på Festiviteten i Haugesund. Amanda er en del av Den norske filmfestivalen som finner sted 19.–25. august 2023.

Amanda deles ut i følgende kategorier:

Beste norske kinofilm

Beste regi

Beste kvinnelige skuespiller

Beste mannlige skuespiller

Beste kvinnelige birolle

Beste mannlige birolle

Beste barnefilm

Beste dokumentarfilm

Beste manus

Beste kortfilm

Beste foto

Beste lyddesign

Beste musikk

Beste visuelle effekter

Beste klipp

Beste produksjonsdesign

Beste utenlandske film

Folkets Amanda

Gullklapper

Æres-Amanda

---

