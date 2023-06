«The Idol»: Kontroversiell HBO-serie lenge før premieren

«The Idol» kan skilte med den canadiske megastjernen The Weeknd på rollelista og er full av heftige sexscener, men det er ikke dette som først og fremst er grunn til at serien har fått mye oppmerksomhet det siste året. HBO-satsingen som skal være det neste store etter at «Succession» har takket for seg, har vært preget av kontroverser, kreative konflikter og mye uro foran og bak kamera, og grunnen skal ifølge medieoppslagene hovedsak være The Weeknd selv.

Lily Rose-Depp har hovedrollen som den unge megastjernen Jocelyn i «The Idol». At hun er datteren til Vanessa Paradis og Johnny Depp har bidratt til at HBO-serien har fått mye oppmerksomhet i mediene, lenge før en eneste scene fra serien var filmet. (HBO)

Serien handler om mye om musikk- og underholdningsbransjen av i dag, og gir ikke et veldig flatterende bilde. Dette er en fullstendig kynisk verden, hvor det gjelder å spille på kvinnelig nakenhet og sex, uansett hva det koster. I fokus er megastjernen Jocelyn, spilt av Lily-Rose Depp, en artist à la Britney Spears, som sliter med forventningspresset og den heftige livsstilen som følger denne bransjen, hun bryter sammen og blir et enkelt offer for den karismatiske sektlederen Tedros – The Weeknd/Abel Tesfaye i hans første rolle som skuespiller.

Mislikte seriens kvinnelige perspektiv

The Weeknd er også medskaper på serien, og det var han som ifølge oppslag i bransjeblader som Deadline og Rolling Stone ha vært så misfornøyd med retningen serien hans hadde fått at han krevde omfattende endringer da serien var nær ferdig innspilt i fjor vinter. Han mislikte historiens kvinnelige perspektiv, rapporterer mediene. Uenighetene som fulgte skal ha fått regissør Amy Seimetz prosjektet.

Inn kom Sam Levinson, mannen bak den kritikerroste sjokk- og skandale-serien og Zendayas gjennombrudd «Euphoria». Levinson forkasta de ferdige episodene, skrev om manus og spilte inn hele serien på nytt. Resultatet er blitt en helt annen TV-serie, sier en kilde i Rolling Stones store reportasje om HBO-serien i mars i år. I Sam Levinsons regi er «The Idol» blitt akkurat det serien skulle være en satire om i utgangspunktet, hevdes det. Bladet har fått 13 kilder fra settet av «The Idol» i tale. Noen av dem karakteriserer serien som en «maskulin voldtektsfantasi» og «syk torturporno».

Lily Rose-Depp er popartisten Jocelyn, en megapopstjerne a la Britney Spears, som lar alt skli ut i party, rus og sex med gode og dårlige venner når verden blir for krevende. Hun bryter sammen, og finner støtte i folk som ikke nødvendigvis vil hennes eget beste. (HBO )

Reaksjonen på saken fra The Weeknd kom i form av en tweet som inneholdt en scene fra serien der hans rollefigur kaller Rolling Stone et irrelevant magasin, fulgt av spørsmålet «Fornærmet vi dere?». Rolling Stone repliserte med å påminne artisten om at han forsøkte å lansere seg som skuespiller den gang han stilte for Rolling Stone-forsida selv.

Skikkelig kontrovers

Avsløringene i Rolling Stone vakte stor oppsikt, all den tid lekkasjer fra lukkede sett og innspillinger fra store produksjoner med velrenommerte TV-selskap i ryggen forekommer ekstremt sjelden. Saken fikk HBO til å rykke ut med en uttalelse som konstaterte at skaperne og produsentene har jobbet hardt for å skape en av HBOs mest spennende og provoserende serier.

Moses Sumney er en av flere musikere som har roller i «The Idol». (HBO)

At det måtte skrives nytt manus og gjøres nye opptak skyldtes at det første resultatet ikke innfridde etter HBOs høye standarder, heter det. TV-selskapet presiserte også at de gjorde alt for å skape et trygt, samarbeidende og gjensidig respektfullt arbeidsmiljø på settet, og at de kreative endringene som ble gjort våren 2022 var for produksjonen, skuespillerne og crewets skyld. I ettertid har skuespillerne Jane Adams og Hank Azaria uttalt at innspillingen med Levinson var veldig kreativ og det minste kaotiske sett de hadde jobbet på.

Skuespiller Lily-Rose Depp slapp også en uttalelse som serieskaper Sam Levinson, og konstaterte at hun aldri har følt seg så støttet, respektert og satt pris på som under arbeidet med «The Idol». Skuespilleren kjenner seg heller ikke igjen i medieoppslagene, og at hun er skuffet over at noen snakker usant om noe hun bryr seg om.

Serieskaper Sam Levinson og hovedrolleinnehaver Lily-Rose Depp stilte til rød løper-premiere på «The Idol» under filmfestivalen i Cannes. Serien fikk en tøff dom fra kritikerstanden. Sam Levinson er kjent for «Euphoria», HBO-serien som skildrer en generasjon desillusjonerte unge amerikanere som tyr til sex og dop for å takle livet. (LOIC VENANCE/AFP)

Skandaleoppslag som har fulgt serien er likevel ikke av den sorten et TV-selskap setter veldig stor pris på, noe som igjen kan være forklaringen til at serien fikk en uventet førpremiere ved filmfestivalen i Cannes. Det var her serieskaper Sam Levinson kommenterte Rolling Stone-saken, poserende sammen med skuespillerne på rød løper.

– Dette føltes fullstendig fremmed for meg. Min lille skuffelse går på at de med vilje har unnlatt å ta med det som ikke passet i deres narrativ. Vi har sett mye av sånt i det siste. Når kona mi leste saken for meg, så jeg på henne og sa, «jeg tror vi har sommerens største serie på gang». Vi er klar over at vi har laget en serie som er provoserende, uttalte Levinson. I pressekonferansen før visning forsvarte Levinson også den sex-fikserte framstillingen av hovedpersonen Jocelyn.

Dan Levy, kjent fra «Schitt's Creek», i rollen som en av Jocelyns medarbeidere i managmentet som mener artisten skal spille mer på sex for å fremme karrieren. (HBO)

– vi lever i en svært seksualisert verden. Pornoens innflytelse er veldig sterk når det gjelder unge amerikaneres psyke. Det ser vi i popmusikken og det blir reflektert på nettet, sa Levinson. Hun spiller på sex for å nå sitt publikum, la han til.

The Weeknd uttalte at serien er inspirert av hans egne erfaringer som artist, og at hovedpersonen Jocelyn kunne vært ham, hvis han hadde tatt feil valg i livet. Seriens er hans ambisjon om å lage et mørkt og forskrudd eventyr om musikkbransjen. Den er også en historie om en artist ambisjoner.

Dommen i Cannes: Usmakelig, vulgær, skamløs porno

Reaksjonene lot ikke vente på seg fra europeiske og amerikanske kritikere som hadde fått se to episoder i kinosalen i Cannes. «Det sexy er fraværende i «The Idol», på tross av en herlig Depp. I stedet føles dette som «sleaze» og »torturporno», skrev London Evening Standard. «Manuset virker kalkulert, og skal lure publikum til å tro at de får se hvordan Hollywood fungerer, når så mye av det bare er slitte klisjeer, konstaterte Vanity Fair.

Karakteristikker som porno, sexistisk, motbydelig, usmakelig og vulgær, var karakteristikker som gikk igjen, mens Rolling Stone fastslo at serien framstår verre enn man skulle tro. Hollywood Reporter var overrasket over at en serie med så mange sjokk-grep kunne ende opp som så tam og kjedelig.

Serien fikk positive omtaler også. Vogue kaller serien et vakkert utseende horror show, som vil falle i smak hos «Euphoria»-fansen, og en modig serie som vil oppnå det den ønsker: bli snakket om. Vanity Fairs kritiker synes også at «The Idol» rommer nok til å innfri seriens tematiske ambisjoner i skildringen av underholdningsbransjen.

Samme dystre verden som «Euphoria»

Den harde dommen fra førpremieren var kanskje som forventet, men vurderingene er også de eneste som TV-seere vil ha å forholde seg til før serien har premiere her hjemme på HBO Max den 5. juni. Innen den tid er bare trailerne som kan hinte om hva «The Idol» vil by på: En historie hva det koster å holde seg på toppen i underholdningsbransjen, skildret i en kjent Sam Levinson-skapt «Euphoria»-aktig virkelighet av desillusjonerte unge som tyr til enkle, desperate løsninger for å holde det vonde på avstand – med sex, rus, orgier og endeløse fester. Alt sentrert rundt en ung semi-naken kvinne som er hovedattraksjonen og jobben er å lage en neste nummer 1-hit. Og for å nå målet, skal hun lage showet som «knuller hele Amerika».

Popstjernen Jocelyn er idolet som faller for sektlederen Tedros når hun trenger hjelp som verst i «The Idol», HBO-serien som The Weeknd har en av hovedrollene i og har vært med å skrive og produsere. (HBO)

Utenfor scenen sliter denne Jocelyn, som har gått hele veien fra trailerparken til luksuspalasset, men som ikke ser meningen i mye. Hun finner støtte i denne sektlederen Tedros, enda en kontrollerende type hun burde holde seg unna. Det teaserne fra serien ikke gir svar på, er om Abel Tesfaye er en like god skuespiller som han er poplåtsnekker.

Det virker uansett ikke som om han har planer om å gi seg med musikken - selv om han skal være i gang med å forlate artistnavnet sitt i en pågående bli ny-prosess. Enn så lenge kan han oppleves som The Weeknd, som på Telenor Arena den 20. juni, et av mange stopp på verdensturneen han starter samme uke som «The Idol» har premiere.

