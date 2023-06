Skal du på Musikkfest Oslo? Her er våre tips og anbefalinger

Musikkfest Oslo er sommerens første store musikkeventyr med gratis inngang over alt. Mange av oss går fortsatt rundt og kaller det Musikkens Dag av svært gammel vane, og en festdag er det virkelig med over 50 scener i sving fra tidlig formiddag. Her er alle mulige sjangre representert, fra world i Kubaparken til Aye Aye Club som også i år har metalscene, mens Botsparken vil syde av reggae.

På Schous Kulturbryggeri blir det ungt i alle sjangre, mens Morradi GSF Gamlebyen blir den største og viktigste scenen for hip hop og beslektet musikk ved siden av Tee Prod i Torggata. Korsang vil høres på St. Hanshaugen, rockere bør finne veien til Rock In, mens rockabilly- og bluesfans kan ta veien til Olav Ryes plass. I Prindsens hage og Storgata 26 vil DJ-ene holde hoff. Finleser man programmet er det scener for både støy og introvert electronica, og noen som blander litt av alt. Svært mange puber, klubber og kafeer samt bydeler som Holmlia og Lindeberg har egne scener, og på Rådhusplassen er Dissimilis-festivalen en tradisjonsrik del av Musikkfest Oslo.

Noen av artistene som stiller opp på programmet er etablerte. Gatas Parlament eller Jan Eggum trenger knapt nærmere beskrivelse. Men Musikkfest er først og fremst band og artister på vei opp og fram. De kan ha ti år bak seg, eller de kan ha blitt dannet så sent som i april i år. Ut fra det har Dagsavisens plukket ut et knippe anbefalinger til konserter som vi vet blir bra, som vi tror blir bra, eller – for å være helt ærlig – håper vil skille seg ut på en dag da absolutt hele byen skal syde av musikk i absolutt alle sjangre og på alle nivåer.





Tips til band, artister og konserter på Musikkfest Oslo 2023:

Med forbehold om endringer og avlysninger på et program som er i stadig utvikling. For fullt program og sceneoversikt, se https://musikkfest.no/

Thea Aasgaard

Spiller på Salt 13.30

Allerede med EP-en «Be My Guest» fra et par år tilbake framsto Thea Aasgaard som en unik stemme et sted mellom alle sjangerbrudd, men kanskje med en forkjærlighet for jazzen, og for instrumenter som fant sammen på nye måter. Både Aasgaard og bandmedlemmene fullfører i vår bachelorgrad i populærmusikk på høgskolen Kristiania, og låtene hennes har et potensial til å nå langt. Kan bli et av høydepunktene under Musikkfest.





Broskis

Spiller på Morradi, GSF Gamlebyen 14.40

Denne duoen er av 2006-årgang og har lagd musikk sammen i om lag et år. Og allerede har de flere låter ute enn mange svært mye eldre artister kan drømme om etter et halvt liv. De flekser «gå på samme hva vi støter på»-rap med tydelig inspirasjon fra amerikanske kilder, også Oslo-helter som det være seg Karpe til Rambow. Stilsikre, uredde og uten sperrer kan dette bli et første møte med framtida.

Hylr

Spiller på Aye Aye Club 15.00

Dette kan bli hva som helst, men garantert ikke kjedelig. En upolert metaltrio som skal ha møttes i kjelleren i Operaen i 2018 uten at noen av dem kunne spille et instrument, som holdt sin første konsert for trekvart år siden og som har gitt ut to låter offisielt. Den ene, «Heksehylr», kombinert med undergrunnsstemplet og trioformatet, kan lede tankene til Witch Club Satan, men dette er et annet slags mørkt faenskap. Tror vi.





Van Dan

Spiller på Holmliascenen 15.30

Ung rapper fra Holmlia som har noe bra på gang. Fått oppmerksomhet for måten han har flagget hvordan det er å vokse opp i en stigmatisert bydel, om viktigheten av å snakke om mental helse og følelser, særlig om man er gutt. «Hvis man ville bli definert som en ekte gangster, kunne man ikke snakke om mental helse eller følelser», skrev han i en kronikk på NRK. Sjekk den lovende singelen «Vår tid» og skjønn at han kan mer enn bare å skrive.





Punkbandet The Oxydants med Tore Aurstad (vokal og gitar), Harald Berge (bass) og Thor Amor (trommer) er klare for Musikkfest Oslo. (Fucking North pole )

The Oxydants

Spiller på Rock In 15.30

Punkrockens utspring i New York har åpenbart påvirket dette Oslobandet på positivt vis. Arven etter Ramones og Johnny Thunders er lokalt ivaretatt av en trio med veteranblod i årene etter fartstid i band som Pink Dirt, The Pumps og Muzzlewhite. Legg til en forkjærlighet for punkrock med store refrenger og sig i knærne, og sjekk ut gromlåter som «The Valley Of Doom» fra fjorårsalbumet «Dog Star». Dette kan bli riktig så morsomt.





Tordivel

NB! To konserter. Spiller på Salt 15.30 og Vesper bar 19.00

Naivismen når nye høyder med Tordivel, en skranglete og psykedelisk Oslo-kvartett som høres litt ut som om Jonathan Richman skulle blitt med i The Smiths og skapt snurrige Kaja Gunnufsen-tekster med skarpt samfunnsengasjement. Fikk en smule oppmerksomhet med låten «Du er fin, men jeg hater at du stemmer Høyre», og er straks klar med debut-EP før albumet «Norge går over» kommer til høsten.

Krapyl

Spiller på Aye Aye Club 15.45

Svartmetallens framtid ligger ikke overraskende i Telemark. De yngste medlemmene i denne kvartetten er knapt gamle nok til å komme inn på klubbene de spiller vanligvis, men EP-debuten «Før alt» viser at alder er ingen hindring. Dette er blodsugen og mørk jævelskap ikledd solide spilleferdigheter, sterke låter og fin harmoni mellom det stemningsfulle og den mørnende og dronende veggen av svart lyd. Blir ofte sammenlignet med Emperor, men er en smule mer melodisk.





Julie Henrikke (Braveheart)

Julie Henrikke

Spiller på Ingensteds 16.00

Julie Henrikke er opprinnelig fra Lørenskog, og fjorårets vinner av Norsk Viseforums artiststipend. Hun omtales som et frisk pust innen norsk visepop. Nylig ga hun ut «Tulipanene på Sorgenfri» på labelen Braveheart (etablert Mikhael Paskalev, Jonas Alaska og Billie Van). Uttrykket er blitt sikrere og mer originalt, og «Tulipanene på Sorgenfri» en besnærende lyrisk vise som tenderer mot popmusikken slik Phoebe Bridgers tolker den, het det her i Dagsavisen. En artist å se opp for også på Musikkfest.

Robin T

Spiller på Morradi, GSF Gamlebyen 16.05

Robin T fra Hamar har hatt over 1,2 millioner runder bare på Spotify av låten «Rundt» fra albumet «Følelser». Det har vært stille fra den nest mest kjente rapperen fra Hamar et par år, men nå i slutten av mai kom singelen «2317», et ikke helt overraskende postnummer fra den kanten. En kontant og hard hyllest til hjembyen, og litt lenger unna Unge Ferrari/Stig Brenner enn han tidvis har vært.

Charlie X LVLID

Spiller på Morradi, GSF Gamlebyen 16.45

Charlie Hansen og Kristoffer Lalid alias Charlie X LVLID springer ut av det seks mann store MVNISK, av avisa iTromsø kalt «Tromsøs første hip hop-kollektiv». Siden har de to det her gjelder etablert seg i Oslo. De har «Mer å gi» og viser det gjennom en håndfull singler. Den nyeste «Mer eller mindre», sammen med Foad Noor, er lydeffektmettet old school rap ispedd rocka elementer og flere sjangerbrudd, rett i fleisen, breialt, tøft og groovy. Album neste år.





Lotte Lee

Spiller på Brygg 17.15 og Schous Kulturbryggeri 19.00

Melodisk pop ispedd klassisk skurrerock, gladpunk og episke refrenger preger Lotte Lee (Kristi Charlotte Lee), som med Stavanger-miljøet som utgangspunkt skaper et lydbilde som er langt større og mer potent enn det hennes relativt korte fartstid skulle tilsi. «Just Don’t Have It In Me» synger hun på sin ferske singel fra i vår, men jo da, det har hun. Let også fram den litt mer pyntelige fjorårs-EP-en «Horizon» som gikk under radaren for de fleste, og man hører en låtskriver og artist på vei mot noe større.





The MallRats

Spiller på Roots-Rock’n’Roll – Olaf Ryes plass 17.30

Hva får du hvis du parer The Cramps med gammel Status Quo? Kanskje noe i nærheten av The MallRats, et rotterace av et band som spiller rett fram og småfuzza rock ‘n’ roll uten å legge inn lengre pauser enn det tar å jekke ølen. Med fjorårets album «Rat Race» friskt i minne kan dette bli fett og slett på mer enn et vis. For selvsagt er de fra Halden.





TwoMinutesHate er Oslo-bandet som forvalter gladpopunk med frisk vri låten «SMR». (Justin Bellucci)

TwoMinutesHate

NB! To konserter. Spiller på AKKSept RadiOrakel 17.30 og Uhørt 21.00

Oslobandet TwoMinutesHate ble lokalberyktet etter antijulesangen «fuXmas» og filmlåten «Cock Blocked By Tights». Nå har poppunk-kvartetten gitt ut sommerlåten «SMR», en fjollete og uhøytidelig punkpille som på ingen måte er anti. Snarere tvert imot er dette sol, sommer, lunka øl, skateboard og generell avkobling, skrev vi da vi anmeldte låten sist uke. Vil bli en perfekt konsert for den som er svak for skranglete allsangpunk, store doser glimt i øyet og kilevinkene fra band som NOFX og Blink 182.





Tilla

Spiller på Ingensteds 18.00

Tilla er både produsent, artist og en synlig DJ på Oslos klubbscene, blant annet som en del av konseptet Acid Equinox. Deltok på Bylarm i fjor som DJ Tilla, men til Musikkfest kommer hun alene og i «sivil» bak pianoet. Sjekk poetiske og elektroniske popunderfundigheter som «Doomed» og «Trails», og man aner at dette kan bli en fin akustisk opplevelse på «festen».





Tidstyv

Spiller på Uhørt 19.00

Norsk punkinspirert metal med nynorsk kvinnelig stemme på topp er dessverre ikke hverdagskost, men kan fort bli det. Tidstyv er et band som vinner stadig større terreng, i hvert fall live. Bare sjekk ut den nye singelen (og videoen) «Til vi dør», med vokalist Hanne Rye Hanssen kjærlighetstekst i fengende kontrast til den poppa punkmetallen som spilles drivende tett av resten av bandet.





Xavier Valverde

Kubaparken 19.00

Med «Arde Oslo», eller «Oslo brenner», satte den bolivianske poeten og artisten Xavier Valverde lyrisk fyr på sin nye hjemby Oslo i 2020. Debuten bygget på en tidligere utgitt diktsamling, og hans dype bolivianske viseverden bygges ut med kvartett når han spiller i Kubaparken. Dette er musikk å lytte til, og grunntonen i tekster og musikk er høyst forståelig selv for den som ikke forstår spansk.





Synne Sørgjerd er klar med ny låt. (Emma Sukalic )

Synne Sørgjerd

Spiller på Brygg 19.45

Synne Sørgjerd har lenge vært en aspirerende låtskriver med drømmestipend og et eget håndlag når det kommer til å skape tekster med store og gode bilder. Ga nylig ut den smarte singelen «Det alle har», en låt med tekstlinjer som «De elsker så enkelt på TV, men jeg tror at vi to er bedre». Tenk en blanding av Kaja Gunnufsen og No. 4, bare med litt mer fandenivoldsk Ida Maria-trøkk i musikken.





Ocean Daze

Spiller på Dunk, Torggata 20.00

Ocean Daze, eller Kamilla Santiago Neeraas som artisten egentlig heter, ga i 2022 ut «Mercury (hits Me)» som en fin liten påminnelse om hva støypopens foregangsband holdt på med for noen år tilbake. Dette skurrende, sfæriske og vakkert formede uttrykket skaper hun sin moderne variant av. Den nye singelen «Kill The Nostalgia» lover godt for det som kommer, og for konserten under Musikkfest.





Bonnie And The Jets med Caroline Bonnet i spissen. (Hjalmar_Hansen)

Bonnie & The Jets

Spiller på Roots-Rock’n’Roll – Olaf Ryes plass 20.30

Soulrock i klassisk tapning preger dette bandet som har tatt navn etter Caroline Bonnet på vokal. Med bakgrunn fra grenlandsområdet spiller de tett og rufsete kraftsoul med mye nydelig gitarspill og en solid grunnstamme. Selvtitulert debutalbum i fjor, med låten «Endless Summer» som de vant en britisk låtskriverkonkurranse for. Slapp singelen «Regatta» uka før Musikkfest, det råeste fra bandet hittil, medrivende vinyltung rock ‘n’ roll som får en 70-tallstidløs og rå finish av Bonnets vokal.





Larsiveli

Spiller på Tee Prod X Lokk 20.15

En av norsk hip hops store profiler, Lars Reiersen fra Horten, er tilbake på scenen i kjølvannet av at han utgir ny musikk igjen etter å ga vært borte en stund. Med låten «Judas» slår han tyngre enn noen gang tidligere og tar et knallhardt oppgjør med fortidens slanger. En offensiv start på det som blir spennende å følge gjennom resten av året.





Rambow, eller Simon Tedros Negash, bragte Furuset til Slottsfjell i fjor. Nå tar han bydelen sin ut til alle gjennom albumet «Mager men metter mager». (Mode Steinkjer)

Rambow

Spiller på Tee Prod X Lokk 20.45

Furuset-rapperen som nylig ga ut albumet «Mager men metter mager» til svært gode kritikker, også her i Dagsavisen. Et av de største talentene innen norskspråklig hip hop akkurat nå med tekster som er dypt forankret i bydelen og Groruddalen. Og har man sett han live vet man at det blir både fest og knallhard moro.

Eir Vatn Strøm

Spiller på Pakkhuset, Nedre Slottsgate 20.50

Vinneren av årets GRAMO-stipend i 2022 og kåret til årets unge folkemusiker. Eir vatn Strøm har Bachelorgrad i norsk folkemusikk fra Norges musikkhøgskole, og spiller blant annet i bandet Ævestaden som opptrådte på Bylarm i fjor. Går nye veier med folkemusikken både hva gjelder inspirasjon, arrangementer og instrumenter. Solo opptrer hun gjerne med kraviklyre og live-elektronikk i tillegg til vokal.





Way Down The Rainbow

Spiller på Dunk, Torggata 21.00

Kongsberg er mye mer enn jazz. Way Down The Rainbow representerer den hardere enden av skalaen og har holdt det gående siden 2016. Lager refrengsterk rock som bærer preg av en gjeng gutter som kom sammen i 16-årsalderen og har vokst opp med mange stilarter, fra psychedelica til Mars Volta til nærmest Rage Against The Machine-trøkk på låter som «No Es» fra albumet «Yes One, One Life». Akkurat nå er singelen «Heppy» er noe av det beste og mest lekne innen alternativ norsk rock, vel å merke ispedd solide doser kunstrock ala Bloc Party. Forvent utflytende gitarer og mye energi.





Kent Ortiz El Noruego

Kubaparken 21.00

Det blir både silkemykt og latinskinspirert, og rytmisk hardtslående reggaeton og rap når Kent Ortiz inntar Kubaparken. Artisten fra Sandefjord legger til El Noruego i artistnavnet, og vokste da også opp i en stor spansknorsk familie som skal ha gitt han nok å synge og rappe om. Ga for noen år siden ut «Stillheten» på stort selskap, men har nå gått i en mer spanskspråklig retning, lenger bort fra rappen.





Blokk til Blokk med Fela, Don Martin og Castro

Spiller på Tee Prod X Lokk 21.30

Navnet sier sitt om hvem, men kanskje ikke akkurat hva selv om teaterforestillingen til Don Martin, Fela og Castro sikkert ligger til grunn for dette evenementet. Den opprinnelige scenefortellingen om hip hop-scenen i Oslo, om en delt by og om tilhørighet spesielt i Groruddalen var en suksess. Kan man håpe på et lite utdrag?





The Cult Of Destiny

Spiller på Olaf Ryes plass 22.00

Det blir mer mer retrometal enn rockabilly når tidligere The Carburetors og Chrome Division-vokalist Eddie Guz setter utfor med sitt nye band The Cult Of Destiny, dannet i 2020 og supplert med folk fra blant annet Virus. Mye punkt og metalcore i årene, men dette er også poseringsshow, og tross to album og en del singler allerede står blant annet en coverversjon av Kiss-låten «I Was Made For Lovin’ You». fram som et live-høydepunkt.