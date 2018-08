Oslo

Tidligere denne måneden varslet helseminister Bent Høie at han vurderer å kutte kraftig i dagens støtteordning til tannregulering.

Deler av det som kalles kategori C, barn med et «klart behov» for tannregulering, får i dag dekket 40 prosent av utgiftene av staten.

Men en del av disse barna risikerer kutt når statsbudsjettet kommer i oktober.

Mange fattige

Dette er ikke OK for Ap. Og dermed tok nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, med seg helsebyråd Tone Tellevik Dahl på den kommunale tannklinikken på Tøyen-senteret i Oslo i går.

De to protesterer nokså kraftig på Høies forslag.

– Seks av ti barn på Tøyen bor i familier under fattigdomsgrensa, sier byråd Tone Tellevik Dahl.

Hun frykter at kuttet kan føre til at mange av ungene på Tøyen ikke får tannregulering selv om de trenger det.

– Vi har mange barn i Oslo i dag som har dårlig tannhelse allerede med dagens ordning, raser byråden.

– Å ta vare på denne ordninga koster 100 millioner kroner. I stedet har regjeringa prioritert å kutte 25 milliarder i skatter, sier nestleder Hadia Tajik.

Behandles ikke

Tøyen er et av områdene i Oslo hvor fattigdom er mest utbredt. En undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet viser at 64 prosent av barna på nedre Tøyen vokser opp under fattigdomsgrensen.

Semira Wiik Aram, som er overtannlege på tannklinikken på Tøyen forteller at de opplever at langt i fra alle som får tilbud om det faktisk får regulering.

– Vi har opplevd å måtte trekke fortenner fordi barn ikke har fått regulering tidsnok, fordi foreldrene ikke har hatt råd. sier hun.

– Er det mange som ikke får behandling?

– Det er noen. Vi har ikke noen mulighet til å pålegge behandling, vi kan bare henvise videre når det kommer til regulering, sier Wiik Aram.

40.000 kroner

Tannregulering koster forskjellige summer for forskjellige barn, ut ifra hvor omfattende operasjon som må gjøres, men en normal regulering i kategori C kan fort koste rundt 40.000 kroner. I dag vil familien måtte betale 24.000 kroner av det.

Hvis kuttet til Høie går igjennom, vil altså familiene måtte betale alle 40.000 selv.

Dette kan for eksempel gjelde barn med overbitt på mellom seks og ni millimeter.

Bare kosmetisk

– Vi ønsker selvfølgelig ikke å fjerne støtten til de som har behov for regulering. Det er kun der hvor det rent kosmetiske er årsaken vi vurderer å kutte, sier Maria Jahrmann Bjerke, som er statssekretær under Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hun presiserer at de ikke har konkludert ennå, men at de har fått et forslag fra Helsedirektoratet som de vurderer.

– Vi vet at det er en del av gruppe C som kun får stønad i kosmetisk behov, hvor det ikke er begrunnet i tannhelse, sier hun.

Bjerke sammenlikner regulering i disse tilfellene med andre kosmetiske operasjoner.

– Hvis barnet ditt hadde litt skjev nese ville du ikke gjort noe med det. Men nå sier vi indirekte som stat at denne behandlingen er noe foreldre bør gjøre for barna sine, sier hun.

– Blir ikke forskjellene større mellom øst og vest, hvis dere kutter støtten?

– Dagens ordning er usosial. Vi tror signaleffekten ved å fjerne støtten kan bidra til at færre føler press til å gjennomføre denne typen kosmetiske operasjoner, sier hun.