– Jeg tror ikke på «worst case»-scenarioet om Trump

– Et uttrykk vi kan bruke er «forvent det verste, men håp på det beste» innleder en smilende polske Tomasz Smura til Dagsavisen.

Han er ekspert på internasjonal sikkerhetspolitikk, og jobber for den ledende polske tankesmia Casimir Pulaski Foundation.

Flere eksperter og politikere har uttrykt bekymring for konsekvensene om Donald Trump vinner USA-valget i november og igjen blir landets president, også i utenrikspolitikken. Trump har blant annet truet med å trekke amerikanerne helt ut av Nato.

– Personlig tror jeg ikke at en ny Trump-periode blir så ille som det mange forventer. USA har fortsatt et sterkt system for «checks and balances», påpeker Tomasz Smura, med henvisning til det amerikanske systemet for maktfordeling.

Tomasz Smura fra den ledende polske tenketanken Casimir Pulaski Foundation gjestet Oslo og Nupi forrige uke. Han følger internasjonal politikk tett. (Jørn H. Skjærpe)

Dagsavisen omtalte nylig et utspill fra den norske statsviteren Tore Wig, som mener risikoen er «nesten 50/50» for at Donald Trump vil gjøre uopprettelig skade på USAs demokrati hvis han igjen blir president. Og flere deler denne uroen.

– Vinner Donald Trump, er det slutten for reelt demokrati i USA, har forfatter, UXA-programleder og musiker Thomas Seltzer tidligere sagt til Dagsavisen.

Ber resten av Nato være forberedt

Den polske eksperten Smura er ikke like urolig. Han understreker dog at resten av Nato må være forberedt, skulle USA under Trump – hvis han vinner – velge å begrense sin interesse for europeisk sikkerhet.

– Vi må være klare for å ha en beredskap der vi kan ta vare på vår egen sikkerhet i Europa. Det er en grunn til at Polen sterkt ruster opp sine egne væpnede styrker og kapasiteter. Det er for å ikke være helt avhengig av andre allierte, inkludert USA, sier Smura og fortsetter:

– Det handler ikke bare om hva Trump selv tenker, men også om at USA kanskje ikke alltid kan støtte Europa når det kommer til sikkerhet og forsvar – på grunn av eksterne faktorer. Husk at USA har mange interesser å ivareta, for eksempel i Midtøsten, i Øst-Asia, og så videre. I framtiden kan det potensielt ta enda mer av USAs oppmerksomhet.

Smura gjentar viktigheten av samarbeid internt i Europa.

– I Polen forsøker vi kontinuerlig å utvikle våre relasjoner med viktige land, som for eksempel Frankrike og Storbritannia. Men også de regionale formatene, som samarbeidet med Baltikum, Romania og skandinaviske land, tas veldig på alvor av polske myndigheter.

– Hvis Trump vinner 5. november – hva tror du for eksempel den polske regjeringen vil gjøre da? Kommer det fra polsk side bli tatt noen initiativer for å understreke viktigheten av Nato overfor Trump?

– Jeg tror det. Fra vårt ståsted må vi holde sterke forbindelser med USA så lenge det lar seg gjøre, svarer eksperten.

Ekspresident Donald Trump satt ved makten i USA i perioden 2016-2020. Nå sikter han igjen mot Det hvite hus. (Rick Scuteri/AP)

Deler Obama-syn om Trump

Han påpeker i tillegg at presidenten i Polen, den konservative Andrzej Duda, har et personlig vennskap med den amerikanske ekspresidenten. Duda besøkte Trump i New York nylig, blant annet med tanke på å opprettholde et godt forhold mellom Polen og USA.

– Jeg tror Polen vil bruke alle verktøyene vi har i verktøykassa for å beholde et godt forhold til USA, og for å overbevise Donald Trump om at det er i amerikanernes interesse å fortsatt støtte Nato og sine europeiske allierte, sier Smura.

– Et verstefallsscenario der USA totalt forlater sine europeiske allierte, har jeg ganske vanskelig å se for meg, tilføyer han.

Forsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt følger europeisk politikk, Nato og Russlands krig i Ukraina tett.

– Det jeg først og fremst frykter med Trump er uforutsigbarheten rundt ham, med bakgrunn i hans første presidentperiode, sier Godzimirski til Dagsavisen.

Tomasz Smura (t.h.) fra den polske tenketanken Casimir Pulaski Foundation gjestet Oslo og Nupi fredag. Her flankert av statsviter og Nupi-forsker Jakub M. Godzimirski. (Jørn H. Skjærpe)

Nupi-forskeren peker på det som kan ligge bak Trump-relaterte utfordringer og uroen rundt disse.

– Etter mitt syn er Donald Trump bare et symptom på en sykdom som USA sliter med. Det handler om den politiske polariseringen. Trump utnytter bare en situasjon som har oppstått i USA og Det republikanske partiet. Det er en situasjon som også har oppstått i andre land, og som andre populister utnytter, sier Godzimirski.

Det samme poenget har flere trukket fram tidligere. Trumps president-forgjenger, Demokratenes Barack Obama, hadde samme budskap i 2018.

– Donald Trump er et symptom, ikke en årsak, til polariseringen i USA. Trump utnytter bare en harme og en urettferdighetsfølelse som har vokst i mange år, sa Obama den gang, ifølge nyhetsbyrået AP.

Demokratenes Barack Obama var USAs president i perioden 2008-2016, før han ble etterfulgt av Republikanernes Donald Trump. (Brynn Anderson/AP)

– Det er bekymringsfullt. Det er en slags strukturell faktor som kommer til å påvirke politikk både i USA og i mange europeiske land i mange år framover, sier Jakub M. Godzimirski.

– Kan EU bli Trump-sikret?

Han mener polarisering i amerikansk og europeisk politikk kan bidra til å svekke samholdet, og sier det kan bidra til økt splittelse.

– De samarbeidsformene som har fungert mer eller mindre bra i Europa, har bidratt til at Europa ikke har opplevd en stor krig på mange tiår.

– Trump har truet med å trekke USA helt ut av Nato. Hva tror du han realistisk sett kommer til å gjøre hvis han vinner valget?

– Det store spørsmålet er for det første om han vinner, for det er fortsatt ganske jevnt mellom ham og sittende president Joe Biden. Det andre spørsmålet er om Trump – hvis han vinner – kun kommer til å ha folk rundt seg som deler hans oppfatninger, og vil hjelpe ham med å gjennomføre de mest omdiskuterte politiske skrittene, sier Nupi-forskeren.

Britiske Fiona Hill jobbet under presidenter som George W. Bush, Barack Obama og Donald Trump i sin tid i Det hvite hus. (Manuel Balce Ceneta/AP)

Britiske Fiona Hill, Russland-ekspert og tidligere Trump-rådgiver i Det hvite hus, uttalte i høst at Nato-landene i Europa bør «fokusere mye på egen sikkerhet og på kvaliteten i egne demokratiske institusjoner» i påvente av en mulig Trump-seier i USA-valget 5. november.

Og Hill er ikke alene.

– Kan EU bli «Trump-sikret»? Det gjenstår å se, men det er viktig å tenke nøye gjennom dette spørsmålet, har Carl Bildt, tidligere statsminister i Sverige, skrevet på X/Twitter.

