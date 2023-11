Seltzer med Trump-advarsel: – Det blir enda verre denne gangen

– Trump kaller motstanderne sine for skadedyr og avskum. Det er jo Goebbels-tendenser, sier Seltzer til Dagsavisen, med henvisning til Nazi-Tysklands propagandaminister under 2. verdenskrig.

TV-personligheten Seltzer har blant annet hatt stor suksess med dokumentarserien UXA på NRK. Der har 54-åringen, som selv har amerikanske røtter, forsøkt å gi svar på hvordan Trump kunne bli president i 2016, og på hva som egentlig har skjedd med den amerikanske drømmen.

– Og vi lager en ny sesong med UXA før 2024-valget i USA, røper Seltzer.

Tror Trump er klok av skade

Søndag skrev Dagsavisen om tidligere Russland-rådgiver Fiona Hill og Nupi-forsker Karsten Friis, som begge ser mørkt på en eventuell Trump-retur i maktens korridorer i Washington.

– Jeg er veldig bekymret. Hvis du kjenner noen amerikanere, bør du riste dem litt og få dem til å forstå hva som faktisk foregår, sa Hill til The News Agents Podcast.

Thomas Seltzer kommer med ny sesong av den populære dokumentarserien UXA. (Ole Berg-Rusten/NPK)

Seltzer deler bekymringen.

– Hva vil skje hvis Trump vinner presidentvalget?

– Ting vil bli enda verre hvis han vinner i 2024. Forrige gang hadde man disse generalene som ikke ville gjøre som Trump sa, og ledere fra justisdepartementet som nektet å følge ordrene hans. Det kommer ikke til å skje igjen, for Trump er klok av skade nå. Han kommer til å erstatte store deler av embetsverket, tror jeg.

– Republikanerne er en antidemokratisk bevegelse

– Sikkerhetspolitikken i Trumps første presidentperiode ble hele tiden styrt av tradisjonalister, ofte kalt «the elders in the room», som ikke fulgte Trumps impulser. Slik vil det ikke bli neste gang, sa Karsten Friis til Dagsavisen søndag.

Som Seltzer tror Nupi-forskeren at Trump vil sørge for at dét ikke skjer på nytt. Og da vil det ikke lenger «være noen voksne igjen i rommet».

– Sist fikk de plass i administrasjonen fordi Trump ikke var forberedt på å bli president. Denne gangen er han det, og vil trolig sette inn lojale folk i alle nøkkelstillinger, sa Friis.

Donald Trump ligger godt an på meningsmålingene før 2024-valget. (Charlie Neibergall/AP)

Thomas Seltzer maler et dystert bilde av konsekvensene hvis Trump vinner over sittende president Joe Biden.

– Vinner Donald Trump, er det slutten for reelt demokrati i USA. Republikanerne er ikke lenger et normalt konservativt parti, de er mer en antidemokratisk bevegelse. Det må folk innse. Republikanerne har vært i mindretall i flere generasjoner, og nå er de lei av det. Dette er sjansen deres til å ta rotta på demokratiet i USA en gang for alle, advarer Seltzer.

Ekspresidentens egen plan

Dersom Donald Trump blir president igjen, vil han sparke tusenvis av statsansatte, deportere millioner av innvandrere og få en rask slutt på Ukraina-krigen – blant annet.

Han har ligget suverent best an på meningsmålingene blant de republikanske kandidatene, til tross for de mange rettssakene han for tiden er involvert i.

Her er noen av løftene han har kommet med i oppkjøringen til valget, ifølge Trumps egen valgkamp og amerikanske medier.

