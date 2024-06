Professor om mulig Trump-seier: – Større fare for de verste scenarioene

Idet sommeren nærmer seg, er det knappe fem måneder igjen til presidentvalget i USA.

Så langt ligger president Joe Biden og Donald Trump jevnt på meningsmålingene. Spenningen kan dermed blir stor utover høsten når USAs velgerne må ta stilling til to vidt forskjellige visjoner for landets framtid.

– Vi lover dere at vi vil rykke opp kommunistene, marxistene, fascistene og de radikale venstreside-bøllene som lever som skadedyr innenfor vårt lands grenser, sa Trump på et folkemøte i fjor.

– Trusselen kommer fra innsiden, la han til.

Biden: – Nazi-retorikk

Angrepet på Trumps politiske motstandere minnet om retorikk i Nazi-Tyskland på 1930-tallet, hevdet Joe Biden. Presidenten har flere ganger kalt Trump en trussel mot demokratiet i USA.

Tore Wig, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, er enig. Blir Trump igjen president, tror Wig at trusselen vil være større enn første gang han styrte landet.

– Risikoen for de verste scenarioene er nok høyere nå, sett i et demokratiperspektiv, sier Wig til NTB.

En av grunnene er at Trump, ifølge Wig, retter tydeligere angrep mot institusjoner som spiller helt avgjørende roller i landets styresett. Trump hevder både valg og rettsvesen er manipulert og rigget – uten å bevise påstandene.

Krav om straff

I tillegg viser Wig til Trumps angrep på mediene og planer om å fylle byråkratiet og statsapparatet med lojale folk.

Ifølge professoren anser Trump sine politiske motstandere som 100 prosent illegitime.

– De skal forfølges og kastes i fengsel. Dette er noe du typisk hører i klassiske diktaturer.

Mens Trump allerede i 2016 sa at Hillary Clinton burde bures inne, fikk han selv i fjor til sammen fire tiltaler mot seg. To av dem dreier seg om forsøk på å omgjøre valgresultatet i USA i 2020.

Nylig ble Trump kjent skyldig i en rekke tilfeller av regnskapsjuks i den såkalte hysjpengesaken. Dermed ble han den første ekspresidenten i USA som er kjent skyldig i en straffesak.

Uten dokumentasjon påstår Trump at hele saken var styrt og manipulert av Biden og hans folk. Motivet var angivelig å hindre at Trump igjen blir president.

Wig har tvert imot inntrykk av at rettsprosessene mot Trump har gått ryddig for seg. Han sier problemet snarere er at Republikanerne satser på en presidentkandidat med flere tiltaler mot seg.

Advarte i 2016

Allerede i 2016, da Trump ble valgt til president, uttalte Wig at eiendomsmogulen og TV-kjendisen kunne undergrave USAs demokrati.

I et intervju med NTB før valget i 2020 advarte Wig om et mulig «autoritært utfall» der Trump ville nekte å gå av hvis det ble strid om valgresultatet i rettsvesenet.

Drøye to måneder senere stormet rasende Trump-tilhengere Kongressen i Washington D.C. Den avtroppende presidenten hevdet at han var frastjålet en valgseier.

Selv om Trump svært motvillig måtte forlate Det hvite hus, mener Wig at han traff ganske godt med sin spådom.

– Det er veldig vanskelig å forutsi utfallet av denne typen kuppforsøk – kanskje man kan kalle det dét.

Selv har Trump benektet at han forsøkte seg på statskupp da Kongressen ble stormet.

Trump: – Er ingen trussel

I årene Trump har dominert høyresiden i amerikansk politikk, har forskere flere ganger prøvd å anslå risikoen for «demokratisk sammenbrudd» i USA.

Wig har gradvis hevet sitt anslag fra 5 til 10 og nå om lag 25 prosents risiko.

Han antar det er rundt 50 prosents sannsynlighet for at Trump vinner valget. Hvis han vinner, anslår Wig at det er nesten 50 prosents sannsynlighet for at demokratiet i USA påføres uopprettelig skade.

Mens ekspertene er svært bekymret, avviser Trump fullstendig at han utgjør noen fare for demokratiet.

– Nei, jeg er ingen trussel. Jeg vil redde demokratiet. Trusselen er skurken Joe Biden, sa han i desember i fjor.

Ifølge Trump er det Biden som er en fare for det amerikanske demokratiet. Begrunnelsen er at Biden angivelig er inkompetent og korrupt.

Tror på Trump

Meningsmålinger tyder på at mange republikanere er enig med Trump. I en måling i vinter svarte 82 prosent av republikanerne at gjenvalg av Biden vil svekke demokratiet.

Samtidig svarte 87 prosent av demokratene at det amerikanske demokratiet vil bli svekket hvis Trump gjøre comeback som president.

Et flertall av republikanske velgere tror fortsatt ikke at Biden ble rettmessig valgt til president. Svært mange tror på Trumps anklage om at «hysjpengesaken» i New York var et politisk motivert forsøk på å hindre at han vinner valget til høsten.

Ifølge Tore Wig er både Det republikanske partiet og Trumps velgere blitt mer radikalisert.

– Dette er nok en risikofaktor. Partiet begrenser ham ikke i samme grad som i 2016. Det er blitt en slags personkult, det er 100 prosent Trumps parti.

– Utrygghet for Norge

Mens mange republikanere er redd Biden og Demokratene skal bruke udemokratiske metoder, mener Wig at situasjonen i de to partiene overhodet ikke er sammenlignbar.

Han sier det er bred enighet blant forskere om at Republikanerne og Trump-bevegelsen utgjør den største faren for USAs demokrati.

I tillegg til mange andre risikofaktorer peker Wig på den usikre situasjonen internasjonalt. Han frykter at en ny krise kan utnyttes til å innføre et mer autoritært styresett i USA hvis Trump sitter med makten.

Hva slags utenrikspolitikk Trump vil føre, er det vanskelig å si. Men Wig tror både Ukraina og Nato-land kan få mindre amerikansk støtte.

– Situasjonen skaper stor utrygghet for Norge og de andre demokratiene i Europa, understreker han.

Professoren mener det er åpenbart at Norge og andre europeiske land må styrke samarbeidet seg imellom – også om forsvar.

Ifølge Wig er dette eneste mulighet for å begrense risikoen for et «veldig dårlig utfall» for oss dersom Trump blir president og tar USA i en mer autoritær retning.

