Hvem er egentlig ekspresident Donald Trump når kameralinsene ikke er på ham? Tidligere Trump-rådgiver i Det hvite hus, Fiona Hill, gir svar.

– Donald Trump kommer til å være på jakt etter hevn hvis han blir president igjen etter valget 5. november. Han er ute å ta enhver som har våget å trosse ham. Det var en virkelig sterk gjennomgangsmelodi da jeg var en del av Trump-administrasjonen. Han ønsker å ramme alle som har sagt ham imot, sier Fiona Hill til Dagsavisen.

Dagsavisen møter henne på hotellet Holmenkollen Park, i anledning Oslo Energy Forum (OEF) 2024. Jetlag-effekten har meldt seg.

– Jeg har flydd inn fra USA, og skal videre til en sikkerhetskonferanse i München. Jeg må stå underveis i foredragene her, så jeg holder meg våken, spøker hun.

Britisk-amerikanske Hill anses for å være en av verdens ledende eksperter på sikkerhetspolitikk og Russland. 58-åringen er forskningsleder ved den anerkjente tenketanken Brookings Institution i USA.

Hill har tidligere vært sikkerhetsrådgiver for både George W. Bush og Barack Obama i Det hvite hus i USA, og i Donald Trumps presidentperiode (2016-2020, red.anm.) var hun Det hvite hus’ Russland-ekspert i presidentens nasjonale sikkerhetsråd i perioden 2017–2019.

Fiona Hill gjestet Norge og Oslo denne uka. Før hun reiste videre til Den internasjonale sikkerhetskonferansen i tyske München, satte hun seg ned for en prat med Dagsavisen. Foto: Daniel Tengs (TENGSPHOTO)

Tidligere presidentkandidat John Kerry – en annen av OEFs høyprofilerte gjestetalere – og teamet hans passerer oss i mylderet av mennesker før vi finner to stoler. En av arrangørens ansatte bryter inn idet vi setter oss ned:

«Fiona Hill? Har du mulighet nå?»

– Jeg har lovet ham (Dagsavisen, journ. anm.) en prat. Så det må vente litt, svarer hun unnskyldende.

– De skal lage en profil på meg av noe slag. Jeg visste ikke engang om det, sier en lett oppgitt, men smilende Hill.

TV-Trump

– Hvordan er den «virkelige» Donald Trump? Er det en annen side ved ham enn den man ser på TV, for eksempel?

– Nei. Han er som den personen du ser på skjermen, svarer Hill uten å nøle.

– Det kan selvfølgelig hende at det fins en litt annen side av ham, da på et dypt og personlig nivå som han kun viser sine aller nærmeste, men alt jeg har sett tyder på at hans offentlige og private personlighet er den samme.

Før Donald Trump ble president, var han blant annet kjent for sin rolle som programleder i reality-TV-serien The Apprentice, med det kjente sitatet «You're Fired!». (Carrie Antlfinger/AP)

I et intervju i 2021 understreket Hill imidlertid at Trump ikke er en «ren tegneseriefigur», slik noen har beskrevet ham, skriver amerikanske NPR.

– Trump viste at han har noe empati. Han hatet å se folk lide, for eksempel kvinner og barn i Syria. Lidelsene han fikk se derfra bidro til at han beordret et angrep mot syriske flybaser. Trump ble også dypt berørt av å se skadde amerikanske soldater. Man må huske på at det var han som brått ville trekke alle USAs styrker ut av Afghanistan, for eksempel. Så det var noen små glimt av en annen under alt det andre. Men det var dypt skjult under alle lagene av overfladiskhet, sa Hill den gang.

Putin, Erdogan og Orban – og Trump?

Forholdet mellom ekspresidenten og Hill har mildt sagt surnet etter at hun forlot Trump-administrasjonen. Hill var den første fra Det hvite hus som vitnet i riksrettsgranskingen mot Trump i Kongressen i USA i 2019, ifølge NTB.

Fiona Hill ble kalt inn som vitne i riksrettsprosessen mot Donald Trump i 2019. Trump ble frikjent i saken. (Susan Walsh/AP)

Russland-eksperten har tidligere uttalt til blant andre The New York Times at Trump beundret og lot seg inspirere av autokrater som Russlands president Vladimir Putin, Ungarns statsminister Viktor Orban og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

– Fiona Hill aner ikke hva hun snakker om. Hadde hun ikke hatt den britiske aksenten sin, så hadde hun ikke vært noe som helst, har Trump svart på dette, ifølge The Independent.

Også andre eksperter enn Hill, som professor og USA-ekspert Hilmar Mjelde, har vært inne på samme poeng.

– For Donald Trump selv er Viktor Orbans autoritære trekk det som appellerer. Trump beundrer såkalte «sterkmenn» som styrer etter eget forgodtbefinnende, sa Mjelde til Dagsavisen nylig.

Ungarns statsminister Viktor Orban på besøk hos Donald Trump i Washington i 2019. De to har et godt forhold. (MARK WILSON/AFP)

Reality-Trump

Russland-eksperten Fiona Hill sier til Dagsavisen at Trump alltid «lever stort» – som man ser på TV.

– Jeg pleide å spøke med kollegaer om at Trump bare eksisterte som en TV-personlighet. Så det du ser, er det du får, sier hun smilende.

Men smilet blir raskt til et mer alvorstungt uttrykk.

– Alt han gjorde da jeg var der, var å vise til hans eget syn på ting. Med Trump er det nesten som om ingenting eksisterer med mindre det kan bli sett i offentligheten og på TV. Så etter mitt syn er reality-TV-personligheten den ekte Trump, beretter hun.

– Bør det skremme oss?

– Vel, ja, for Trump fokuserer alltid på kameraene. Han spiller alltid for et publikum, sier Fiona Hill.

Det hvite hus og Trump 2.0

Flere politikere og eksperter har uttrykt bekymring over konsekvensene for det amerikanske demokratiet hvis Trump blir Republikanernes kandidat og slår sittende president Joe Biden i valget i november.

– Noen eksperter har påstått at «det ikke vil være noen voksne igjen i rommet» hvis Trump blir president for andre gang. Er du enig i det? Vil det være noen igjen i Washington som har evne til å holde ham tilbake?

– Trump vil fortsatt ha noen «klassiske» utenrikspolitiske folk i administrasjonen, som for eksempel USAs tidligere handelsrepresentant Robert Lighthizer. Så det vil være voksne der, men de vil bevege seg i Trumps retning i større grad enn forrige gang, svarer Hill.

– Og spesielt når det gjelder utenrikspolitikken, vil vi ha en uforutsigbar tid i vente hvis Trump blir president igjen. Vi vil få se en lunefull Trump. Han er drevet av personligheter, og drevet av hvordan han ser verden, fortsetter hun.

Demokratenes sittende president Joe Biden forbereder seg på en ny kamp mot Donald Trump. I valgkampen har Biden advart amerikanerne mot at det vil være «et mareritt» å la Trump komme til makten igjen. Trump-leiren har slått tilbake med at Biden «har vært et mareritt for USA de siste tre årene». (Evan Vucci/AP)

Alt drives av Trumps «innenlandsperspektiv», forklarer britisk-amerikaneren.

– Han er veldig «rett fram» om hva han ser, men det er ikke et sammenhengende verdenssyn der. Det er noe veldig særegent. Og Trump er veldig drevet av hvordan han ser på folk, i form av om han ser på dem som venner eller fiender. «Fiende-listen» hans er veldig lang.

– Trumps oppførsel drives av om noe er til hans fordel eller ikke, og hvor tett forhold han har til det eller dem, tilføyer Hill.

Fiona Hill på scenen under Oslo Energy Forum tidligere denne uka. (DANIEL TENGS)

---

Fakta om Donald Trump

Donald John Trump, født 14. juni 1946 i Queens i New York.

Gift med Melania Trump. Fem barn fra tre ekteskap.

Studerte økonomi ved Wharton School of the University of Pennsylvania.

Startet i selskapet til faren, eiendomsmagnaten Fred Trump. Etablerte sin egen eiendomsvirksomhet og overtok etter hvert også farens. Kjøpte opp flyselskaper og kasinoer, og ble etter hvert svært rik.

Selskapene hans måtte refinansieres etter økonomiske problemer tidlig på 1990-tallet.

Uttrykte i 1987 interesse for å gå inn i politikken. I 1999 forsøkte han å bli nominert som presidentkandidat for Reformpartiet, men trakk seg. Han vurderte å stille som presidentkandidat i 2004 og 2012.

Trump var programleder for reality-TV-programmet «The Apprentice» i fjorten sesonger.

I 2015 kastet han seg inn i den republikanske nominasjonskampen. Til manges overraskelse vant han valget i november 2016.

Tiltrådte 20. januar 2017 som USAs 45. president. Tapte valget i 2020 mot Joe Biden, og har siden hevdet at valget ble «stjålet» fra ham.

Forsøker å bli president på nytt og ventes å bli Republikanernes kandidat.

(Kilde: NTB)

Donald Trump. (Shannon Stapleton/AP)

---