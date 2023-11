Ekspert frykter Trump-gjenvalg i USA: – Putin stirrer på klokka

– Jeg er veldig bekymret, og du som hører på bør også være bekymret. Hvis du kjenner noen amerikanere, bør du riste dem litt og få dem til å forstå hva som faktisk foregår.

Det sier Fiona Hill, som tidligere var den fremste Russland-eksperten i Det hvite hus, til The News Agents Podcast. Hun var rådgiver for intet mindre enn tre presidenter i sin tid i Washington – deriblant ekspresident Donald Trump.

Tidligere Russland- og Ukraina-rådgiver i Det hvite hus, britiske Fiona Hill. (Susan Walsh/AP)

Trumps rettssaker

Hill var den første fra Det hvite hus som vitnet i riksrettsgranskingen mot Trump i Kongressen i USA i 2019, ifølge NTB.

De mange rettssakene mot Trump får tilsynelatende ikke folk til å tenke seg om, med tanke på om han bør være presidentkandidat. I stedet ser mange på rettsprosessene som et «bevis» for at Trump blir urettferdig forfulgt. Så det ser ut til å styrke ham, heller enn å svekke ham, mener Hill.

Briten tror, som flere andre eksperter, at Russlands president Vladimir Putin håper på Trump-seier i 2024-valget i USA. Vinner Trump, vil Natos støtte til Ukraina kunne påvirkes negativt.

– Selvfølgelig sitter Putin og stirrer på klokka nå. Det er også en grunn til at vi ikke burde gjøre det, sier Hill.

Ber Europa ta ansvar

Hun appellerer til at Storbritannia og resten av de europeiske Nato-landene bør forberede seg på en mulig Trump-seier og konsekvensene av dem.

– Ingen vil virke som en krigshisser, men man bør tenke veldig grundig på egen sikkerhetspolitikk. Hvis vi i Storbritannia bryr oss, så må vi si fra. Ikke la alt stå og falle med det amerikanske valget. Ta ansvar selv, sier hun.

Ekspresident Donald Trump har blikket mot Det hvite hus i USA igjen. (Timothy A. Clary/AP)

Hill legger imidlertid til at det ikke er gitt at Trump vil «gi» Ukraina til Putin dersom han vinner valget. Hvis det ser ut til å gå dårlig for Vesten og Ukraina, mener Hill at Trump vil gjøre det lettere for Putin. Men hvis det går dårlig for Russland i Ukraina, kan det hende Trump vil fortsette støtten.

Alt handler nemlig om hva Trump mener vil stille ham i et best mulig lys på det tidspunktet, forklarer Russland-eksperten.

– Trump sa jo aldri noe kritisk om eller til Putin

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) er forelagt Hills uttalelser.

– Hill ser som alltid ut til å ha gode analyser, innleder Friis til Dagsavisen.

Hans forskningsområder er sikkerhets- og forsvarspolitikk i Europa, med vekt på NATO.

– Om Donald Trump vinner i 2024, antar jeg at Vladimir Putin vil skru opp intensiteten i krigen mot Ukraina fordi han får fornyet tro på seier. Han vil nok regne med at Trump ikke motsetter seg dette. Trump sa aldri noe kritisk om eller til Putin sist han var president, fortsetter Nupi-forskeren.

Russlands president Vladimir Putin har ikke fått det som han ønsket i krigen i Ukraina så langt. (Mikhail Klimentyev /AP)

Dette vil i så fall bli svært krevende for Ukraina og Europa, og EU vil nok måtte innta en enda tydeligere rolle som motvekt til Trump og støttespiller til Ukraina, mener Friis.

Tror støtten til Ukraina vil opphøre

Han spår dramatiske endringer i USAs forhold til Ukraina ved en eventuell Trump-seier.

– Om Trump vinner, tror jeg all amerikansk støtte til Ukraina – både militær og økonomisk – vil opphøre. Trump vil selvsagt ikke kunne avslutte krigen på 24 timer, slik han selv har hevdet, men uten amerikansk støtte blir det vanskelig, sier Friis.

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). (Christopher Olssøn)

Og de som peker på at det tross alt ikke gikk så galt for Nato sist han regjerte, glemmer at det var på tross av Trump, ikke på grunn av ham, forklarer Nupi-forskeren.

– Sikkerhetspolitikken ble hele tiden styrt av tradisjonalister, ofte kalt «the elders in the room», som ikke fulgte Trumps impulser. Slik vil det ikke bli neste gang, mener Friis. Det samme er Hill inne på hos The News Agents.

– Hvorfor blir det annerledes denne gangen?

– Sist fikk de plass i administrasjonen fordi Trump ikke var forberedt på å bli president. Denne gangen er han det, og vil trolig sette inn lojale folk i alle nøkkelstillinger, svarer Karsten Friis.

Tror USA vil se mot Asia

Friis er på linje med Hills anbefaling til Europa.

– Europa bør gjøre langt mer for å skape egen sikkerhet - også om Donald Trump ikke blir valgt. USA vil fokusere mer på Asia i tiden framover, uansett hvem som blir president, sier han.

USAs president Joe Biden og Kinas leder Xi Jinping på eiendommen Filoli utenfor San Francisco i den amerikanske delstaten California onsdag. Dette var første gang de to møttes ansikt til ansikt på over ett år. (Doug Mills/AP)

Imidlertid er dette en langsiktig prosess. Det tar mange år å bygge forsvarsevne, så det er begrenset hva man kan gjøre på kort sikt i forbindelse med et eventuelt nytt Trump-presidentskap, forklarer Nupi-forskeren.

– Men uansett er det lurt av europeere å se hvor de er mest avhengige av USA og forsøke å bygge seg opp der i fellesskap. Et forsvarsindustrielt samarbeid er viktig for å få til det, sier Friis.

