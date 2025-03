Trump utfordrer grensene for presidentens makt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Donald Trump har benådet de som angrep kongressbygningen for å reversere valgtapet i 2020. Han har plassert lojale støttespillere i FBI og militæret. Han har rensket i justisdepartementet som nå dropper saker mot Trumps venner.

Ifølge nyhetsbyrået AP har han også tatt kontroll over den føderale valgkommisjonen. Mediehus som rapporterer ting han ikke liker, har blitt straffet. Flere hevder at han også trosser rettsordrer.

I talen om rikets tilstand tirsdag understreket Trump at han hadde endret retning på landets økonomi, innvandringspolitikk, utenrikspolitikk og handelspolitikk gjennom å innføre toll på varer fra en rekke land.

I talen gjentok han også at han fortsatt er innstilt på å ta kontroll over Grønland «på den ene eller andre måten», og ta tilbake Panamakanalen.

– Nesten pinlig grovt

Det var mange som advarte om at USAs demokrati kunne bli truet under en ny presidentperiode med Trump. De seks første ukene med Trump i stolen har ikke dempet disse bekymringene.

– Trump bruker den klassiske oppskriften for valgt autoritært styre. Det er nesten pinlig hvor grovt det er, sier Brendan Nyhan fra Dartmouth College til AP.

Mange markerer motstand mot det de oppfatter som et autokratisk kupp fra Donald Trump. (Jake May | MLive.com/AP)

Han er en av over 800 statsvitere som har signert et brev hvor de advarer om at Trump undergraver rettsstaten og den grunnleggende konstitusjonelle maktfordelingen.

Ifølge Nyhan minner noen av grepene Trump har tatt om andre autoritære ledere som vant demokratiske valg for så å samle makten. Han nevner Ungarns Viktor Orban som et eksempel.

Journalisten Maria Ressa ble tildelt Nobels fredspris i 2021 etter å ha blitt forfulgt av den tidligere filippinske presidenten Rodrigo Duterte. Hun mener Trumps grep utgjør en trussel mot demokratiet.

– Jeg føler det som om jeg lever gjennom dette to ganger, sier Ressa til AP.

Velgerne ønsker sterk president

Trump dyrker bildet av seg selv som en sterk mann, og skrev følgende på sitt eget sosiale nettverk, Truth Social:

– Den som redder sitt land, bryter ingen lov, et sitat som ofte er tilskrevet Napoléon Bonaparte.

Trumps tilhengere hevder at han faktisk prøver å bevare det amerikanske demokratiet ved å gi velgerne det de ønsker – en sterk president.

Det er likevel usikkert hvor sterk han kan bli. Flere av hans presidentordrer er stoppet av domstolene. Han stilte til valg med løfte om å rive ned det han mente var et korrupt statlig byråkrati.

Kommentar: Putin kan le hele veien til Kyiv (+)

Ikke ubegrenset makt

Milliardæren Elon Musk er utpekt til å lede kutt i den føderale regjeringen. Under en pressekonferanse i Det ovale kontor hevdet Musk at han er den som forsøker å gjenopprette demokratiet.

– Folket stemte for en storstilt regjeringsreform, og det er akkurat det folket skal få. Det er dette demokratiet handler om, sa Musk.

Men mange som følger med på demokratiet, advarer om at Musks forståelse er ufullstendig.

– Makt man oppnår gjennom stemmeboksen, er ikke ubegrenset. Det er kjernen i et liberalt demokrati, sier Kevin Casas-Zamora, som er generalsekretær i den Stockholm-baserte pro-demokratiorganisasjonen International IDEA.

Kommentar: Trump er i gang. En 20 år gammel film blir sannspådd (+)

Begeistring og skrekk

Internasjonalt har Trump skapt bekymring om USA fortsatt vil forplikte seg i Nato. Sist fredag irettesatte Trump Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Det ovale kontor. Tirsdag stanset han den amerikanske hjelpen til Ukraina. Russiske tjenestemenn og mange av Trumps støttespillere uttrykte begeistring, mens europeiske land reagerte med skrekk.

Den demokratiske senatoren Bernie Sanders mener at de nære båndene mellom Trump og Russlands president Vladimir Putin utgjør en eksistensiell trussel.

– Denne alliansen mellom Putin og Trump betyr at vi forlater våre allierte, støtter autoritære regimer og undergraver våre demokratiske tradisjoner, skrev Sanders i et innlegg i sosiale medier.

I talen om rikets tilstand fortalte Trump at han hadde fått et brev fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etter seansen i Det hvite hus. Han sa at Zelenskyj er klar til å forhandle om fred og undertegne en omstridt avtale om sjeldne jordarter og sikkerhetsgarantier. Trump mente avtalen ville være fantastisk.

Hilde Restad: Trump tar oss tilbake til kolonitiden (+)

Må lære av historien

Trump har eskalert angrepene på mediehus som publiserer ting han ikke liker. Han har kastet dem ut av Pentagon, nektet dem adgang til Det ovale kontor og Air Force One.

Nå er det presidenten som selv håndplukker hvem som skal få dekke arrangementene hans.

Fremtredende demokrater har brukt sterke sammenligninger i sine advarsler om Trumps handlinger. Den demokratiske guvernøren JB Pritzker oppfordret nylig kongressrepresentantene til huske hva som førte til nazismen i Tyskland for nesten et århundre siden.

– Hvis vi ikke ønsker å gjenta historien må vi for Guds skyld i dette øyeblikket være sterke nok til å lære av den, sa Pritzker som selv er jøde.

Les også: USA-kjenner: – Dette er Demokratenes evige drøm

Kommentar: Så enkelt kan ikke Trumps norske venner få slippe unna (+)

Les også: Senator: – Dette er handlingene til en wannabe-diktator