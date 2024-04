USA-ekspert: – Han trekker stemmer på navnet sitt

– Både sittende president Biden og Donald Trump retter nå skyts mot Kennedy Jr. Det viser at begge frykter de kan tape avgjørende stemmer til ham, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde til Dagsavisen.

Mange av velgerne kjenner lite spenning i den geriatriske omkampen mellom Demokratenes Joe Biden og Republikanernes Donald Trump i årets presidentrace i USA.

Noen av dem lar seg derfor begeistre av den uavhengige kandidaten Robert F. Kennedy Jr., også kjent ved kallenavnet «RFK Jr.» etter sine initialer. 70-åringen stiller som uavhengig kandidat etter å ha mislyktes i å bli nominert som presidentkandidat for Demokratene.

– Tredjekandidater fokuserer mer på generell misnøye. De setter ignorerte temaer på dagsorden. Kennedy Jr. trekker stemmer både på vaksineskepsisen i USA og på etternavnet sitt, forklarer Hilmar Mjelde, som er professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet.

USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde, følger amerikansk politikk svært tett. (Høgskolen på Vestlandet)

Kennedy-dynastiet

70-åringen Robert F. Kennedy Jr. kommer nemlig fra USAs mest kjente politiske dynasti. Hans onkel var president John F. Kennedy. Faren Robert, populært kalt Bobby, var senator og forsøkte å bli nominert til demokratenes presidentkandidat da han i likhet med broren ble skutt og drept.

Tidligere president John F. Kennedy har en høy stjerne hos mange amerikanere. JFK var USAs 35. president fra januar 1961 til sin død i november 1963. Den karismatiske Kennedy ble skutt og drept i Dallas, Texas, 22. november 1963. (HO/AFP)

Men RFK Jr. har ikke fått familiestøtten man kanskje kunne tenke seg i drømmen om å bli amerikansk president. I høst sendte fire av søsknene hans ut en erklæring der de fordømte hans kandidatur og beklagde beslutningen hans om jakten på Det ovale kontor.

– Beslutningen til vår bror om å stille som kandidat for et tredje parti mot Joe Biden er farlig for landet. Det kan så være at han har samme navn som vår far, men han deler ikke verdiene, visjonen eller dømmekraften, het det i uttalelsen, ifølge NTB.

RFK Jr. framstiller seg selv som en sannhetssøker som kjemper middelklassens sak mot mektige interesser. (Richard Vogel/AP)

Konspirasjonsteorier fra RFK Jr.

En Superbowl-reklame som spilte på familiebåndet mellom RFK Jr. og onkelen John F. Kennedy falt ikke i god jord hos mange i Kennedy-familien, ifølge The New York Times.

– Faren Robert og onkelen Teddy (Kennedy, tidligere senator) gjorde et poeng av å ikke utnytte John F. Kennedys minne og død politisk. Han (RFK Jr., journ.anm.) har derimot gjort det gjentatte ganger. Jeg falt nesten av stolen da jeg så reklamen, sier mangeårig rådgiver til Kennedy-familien, Robert Shrum, til avisen.

Robert Kennedy Jr. avbildet med sin onkel og president John F. Kennedy Jr. i Det ovale kontor i Washington D.C. i 1961, to år før JFKs død. (AP Photo / NTB/Ap)

Å vinne valgmenn nok til å bli president er et langskudd fra Kennedy Jr., for å si det mildt. Men valgmøtene han holder, tiltrekker seg mange. Tilhengerne er interessert i hans budskap, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Jeg kan reparere dette landet. Jeg har saksøkt alle institusjonene som undertrykker normale politikere, sa Kennedy på et valgmøte i Las Vegas nylig.

RFK Jr. har bygd seg opp som aktivist, forfatter og en advokat som har kjempet for miljøsaker som rent vann. I det siste har aktivismen imidlertid gått i retning konspirasjonsteorier og til å bekjempe vitenskapelige sannheter, spesielt om vaksiner, ifølge NTB.

Udatert fotografi av en ung Robert F. Kennedy, far til RFK Jr. Kennedy ble skutt og drept i juni 1968. (AP Photo / NTB/Ap)

– Joe Biden har mindre lojale tilhengere enn Donald Trump

I sum er det president Biden som har mest å frykte når det gjelder Kennedy Jr., tror Hilmar Mjelde.

– Årets tredjekandidater kommer alle fra venstresiden, og Joe Biden har langt mindre lojale velgere enn Donald Trump, sier professoren, som følger amerikansk politikk tett.

Ekspresident Donald Trump vil tilbake til maktens korridorer i Washington D.C. (Mike Roemer/AP)

– Såkalte tredjekandidater tar stemmer fra kandidaten de står politisk nærmest. Men RFK Jr. er et vrient tilfelle, fordi han er en eksdemokrat som snakker som en republikaner, fortsetter Mjelde.

George Bush i 1992, Al Gore i 2000 og Hillary Clinton i 2016 tapte sannsynligvis – i alle fall delvis – på grunn av tredjekandidater som trakk stemmer fra dem, mener professoren.

Vippestatene avgjør i USA

Ross Perot var den siste uavhengige kandidaten som fikk en tosifret prosentandel i et amerikansk presidentvalg. I 1992 fikk han hele 19 prosent av stemmene, skriver NTB. Det var imidlertid ikke nok til at Perot fikk en eneste valgmannsstemme i et valgsystem som favoriserer vinnerne i hver stat, men han kan ha tatt nok stemmer fra George Bush til at han tapte for Bill Clinton.

Texaneren Ross Perot avbildet i 1992. (AP Photo / NTB/AP)

– Høstens valg vil bli avgjort i seks delstater, og trolig av bare noen titusener stemmer totalt. I en slik situasjon kan tredjekandidater avgjøre valget, påpeker Hilmar Mjelde, og viser til de såkalte vippestatene som ofte blir avgjørende i amerikanske presidentvalg – blant dem stater som Pennsylvania, Arizona og Michigan.

Kennedy Jr. har for øvrig valgt den 38 år gamle advokaten Nicole Shanahan som sin visepresidentkandidat. Ifølge nettstedet The Hill vaker RFK Jr. på rundt ti prosent på flere målinger, noe som gjør ham til den mest populære tredjekandidaten siden Perot.

– Det er imidlertid viktig å merke seg at tredjekandidater ligger ofte høyere på målingene enn den faktiske valgoppslutningen de ender opp med, poengterer USA-ekspert Mjelde.

Hevder Demokratene gjør seg klare til «krig»

Også NTB skriver at Kennedy Jr. har gjort det bra i noen nasjonale målinger, men nyhetsbyrået peker på at det samme var tilfellet med libertarianeren Gary Johnson i 2016. Men i selve valget fikk ikke Johnson mer enn 3 prosent.

Og de to etablerte partiene, Demokratene og Republikanerne, tyr til motstrategier i kampen mot outsidere som Perot, Johnson og RFK Jr.

– Partiene bruker valglovverk til å diskvalifisere tredjekandidatene på teknisk grunnlag, og de bombarderer dem med negativ politisk reklame, forklarer professoren.

Sittende president Joe Biden vil ha en ny periode ved makten i Washington D.C. (CHIP SOMODEVILLA/AFP)

I mars skrev NBC News at Demokratene «gjør seg klar til krig» i kampen mot tredjekandidater.

– Den såkalte kartelltesen fra partiforskningen går nettopp ut på at de store partiene rigger lovverk mot tredjepartier. USA er et godt eksempel på dette, sier Hilmar Mjelde.

Da Kennedy Jr. forsøkte å bli kandidat for Det demokratiske partiet, svarte 20 prosent av tilhengerne at de støttet ham på grunn av etternavnet og familieforbindelser. 12 prosent ville støtte ham på grunn av politikken, ifølge NTB.

Hvem er Robert F. Kennedy Jr.?

Født Robert Francis Kennedy Jr., 17. januar i 1954 i Washington D.C.

Sønn av Robert F. Kennedy, som ble skutt og drept i juni 1968 mens han kjempet om Demokratenes nominasjon til presidentvalget samme år.

Stiller som uavhengig i 2024-valget, etter å ha mislyktes i å bli nominert som presidentkandidat for Demokratene.

RFK Jr. har bygd seg opp som aktivist, forfatter og en advokat som har kjempet for miljøsaker som rent vann. I det siste har aktivismen imidlertid gått i retning konspirasjonsteorier og til å bekjempe vitenskapelige sannheter, spesielt om vaksiner.

Kennedy Jr. har grunnlagt to stiftelser: Waterkeeper Alliance arbeider for å sikre rent vann, og antivaksinegruppen Children´s Health Defense som vokste raskt under koronapandemien.

RFK Jr. har en lavmælt, men anstrengt stemme som følge av den nevrologiske sykdommen spasmodisk dysfoni.

Framstiller seg selv som en sannhetssøker som kjemper middelklassens sak mot mektige interesser. Som advokat har han vunnet flere saker mot mektige selskaper.

Kennedy Jr. har markert seg som kritiker av amerikansk støtte til Ukraina. Han har også støttet Israels krig mot Hamas i Gaza.

Kennedy går inn for å redusere militærutgiftene og bekjempe eiendomskostnadene slik at unge har en sjanse på boligmarkedet.

Demokratene og Republikanerne frykter begge at RFK Jr. skal ta velgere fra dem og dermed påvirke valget i vippestater. Men det er ikke klart hvilket parti som taper eller tjener mest på hans kandidatur.

(Kilde: NTB / Store norske leksikon)

Robert F. Kennedy Jr. (Mike Blake/Reuters)

