Spår Trump-nederlag: – Biden vet nøyaktig hva han gjør

– Joe Biden er en mann som vet nøyaktig hva han gjør. Han er en av verdens mest erfarne politikere, sier Olaf Scholz, ifølge Politico.

Uttalelsene kommer i et intervju i forbindelse med G7-toppmøtet i Italia. Tyske Scholz mener Biden «kan bidra med kritisk lederskap når globale ledere står overfor et komplekst nett av problemer» i verden, for eksempel når det gjelder ulike valg, klimakrisen og krig.

Sittende president Joe Biden fra Demokratene og Republikanernes Donald Trump skal kappes om velgerne i USA i år. Valgdagen er 5. november. (JIM BOURG/AFP)

Donald Trump og Nato

En rekke eksperter og politikere har uttrykt bekymring rundt hva som kan skje med Nato-samarbeidet hvis Donald Trump vinner presidentvalget i USA i november. Ekspresidenten har nemlig truet med å trekke amerikanerne helt ut av alliansen.

Olaf Scholz ble statsminister i 2021. Da hadde Angela Merkel sittet ved makten i Tyskland i 16 år. (Denis Balibouse/Reuters)

Dette, og at Donald Trump har hatt medvind på meningsmålingene, virker imidlertid ikke å uroe Olaf Scholz.

– Disse spekulasjonene er litt merkelige, for jeg ser det som svært sannsynlig at USAs nåværende president (Joe Biden, journ.anm.) kan vinne valget, sier Tysklands statsminister.

USA-eksperter tror også på Biden-sjanse

Scholz støttes av den norske USA-eksperten Hans Olav Lahlum i at Biden kan slå Trump.

– Spør du meg nå om Joe Biden kommer til å få flest antall stemmer totalt i 2024-valget, er jeg ganske trygg på at svaret er ja. Republikanerne har bare fått flertall av stemmene på landsbasis én gang siden 1980, og det var i 2004. Men med valgsystemet i USA er det antall valgmenn som gjelder. Og spør du meg i dag om Biden får flest valgmenn, er jeg langt mer usikker. Men jeg har Biden som knepen favoritt fortsatt, uttalte Lahlum til Dagsavisen tidligere i juni.

Forfatter, sjakkentusiast og USA-ekspert Hans Olav Lahlum. (Carina Johansen/NTB)

Professor og historiker Allan Lichtman er en ledende autoritet på amerikanske presidentvalg. Også han tror Biden kan slå Trump, som han gjorde i 2020-valget.

– Foreløpig har jeg sagt at mye skal gå galt for at Joe Biden taper valget, sa Lichtman til Dagsavisen nylig.

Fakta om Joe Biden

Joseph Robinette Biden Jr. ble født i Scranton i Pennsylvania 20. november 1942.

Vokste opp i en katolsk middelklassefamilie, moren var av irsk opphav. Familien flyttet til Delaware da han var elleve år gammel.

Hans første ektefelle og deres ett år gamle datter omkom i en bilulykke i 1972. Biden var alenefar for sønnene Beau og Hunter i fem år.

Giftet seg i 1977 med Jill Jacobs, som han fire år senere fikk datteren Ashley sammen med.

Sønnen Beau døde av hjernekreft i mai 2015.

Ble valgt som senator for Demokratene fra Delaware i 1972, 29 år gammel. Ble gjenvalgt seks ganger, sist i 2008.

Forsøkte å bli Demokratenes presidentkandidat i 1998 og 2008, men uten å lykkes. Ble visepresident under president Barack Obama fra 2009 til 2017.

Ble Demokratenes kandidat til presidentvalget i 2020. Vant da et presidentvalg med rekordhøy valgdeltakelse og svært jevne resultater i flere såkalte vippestater.

Donald Trump tapte 2020-valget mot Joe Biden. (Andrew Harnik/AP)

Biden ble innsatt som amerikanernes 46. president i en seremoni 20. januar 2021.

Kunngjorde 25. april at han stiller til gjenvalg som Demokratenes kandidat i presidentvalget i november 2024. Motkandidaten er Republikanernes Donald Trump, som Biden slo i 2020.

Dersom han vinner, vil han være 82 år gammel når presidentperioden begynner og 86 år når den utløper.

(Kilde: NTB)

USAs president Joe Biden har svært lang fartstid i amerikansk politikk. (TIZIANA FABI/AFP)

