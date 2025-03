Vi skal holde landet trygt, utredning for utredning

Det var alvor da statsminister Jonas Gahr Støre redegjorde om den sikkerhetspolitiske situasjonen i Stortinget torsdag morgen. Støre omtalte, presist og deprimerende nok, situasjonen vi står overfor som den mest alvorlige siden andre verdenskrig. Han snakket om «et hardt møte» med den nye administrasjonen i USA, som ordlegger og ter seg på måter vi ikke er vant til at verdens eneste supermakt og garantisten for norsk sikkerhet, gjør.

Støre lovet en justering av kursen i møte med den nye, vanskelige virkeligheten. Vi skal få maksimalt ut av det forsvaret vi har, men også styrke alle våpengrener. Blant annet vil det før sommeren komme endringer i langtidsplanen for Forsvaret, som trådte i kraft for bare to måneder siden, og produktivitetskapasiteten i forsvarsindustrien skal økes.

Ja, Listhaug, det er mye og mangt som må voktes og tas hensyn til. Slik er det i et demokrati som vårt.

Det vil også være helt nødvendig å bidra med mer til ukrainernes forsvarskamp. Allerede torsdag ettermiddag skal de parlamentariske lederne samles på Stortinget for å drøfte hvor mye rammene i Nansenplanen til Ukraina skal økes.

Alt dette er og mye mer til er nødvendig. Støre har også rett når han sier at vi må handle så raskt og effektivt som mulig. Det er likevel verdt å stanse opp og feire andre elementer i det Støre sa til stortingsrepresentantene denne marsmorgenen.

Støre viste nemlig til at regjeringen skal legge fram en stortingsmelding med vurderinger av hva som må gjøres, og når og hvordan, for å styrke forsvarsevnen. Det skal skje før sommeren. Det kan man jo gjøre seg lystig over, som jeg gjør i ingressen til denne teksten. Men det er faktisk verdifullt, på samme vis som Støres insistering på å ha med hele Stortinget på forsvarsforliket er det.

Det går raskt i gal retning nå, og vi må fatte en rekke dypt alvorlige avgjørelser i langt raskere takt enn vi har vent oss til i den trygge og bedagelige virkeligheten vi har levd i. Koronapandemien viste oss hvor galt det kan gå når man haster gjennom avgjørelser som i ytterste konsekvens kan handle om liv og død. Erna Solbergs regjering har fått kritikk for flere av tiltakene under pandemien.

Norge er et demokrati, og skal være det også lenge etter at denne krisen er over. Da er det ikke bare fortjenestefullt, men også viktig, at statsministeren, regjeringen og Stortinget forholder seg til parlamentariske prinsipper og normal saksgang også når krisen banker på døra.

Det er mulig å skjønne Fremskrittsparti-leder Sylvi Listhaugs utålmodighet med å komme i gang med utvidelsen av Nammos våpenfabrikk, oppbygging av skytefelt for Forsvaret og etableringen av en sprengstoffabrikk i Hurum. Kanskje også når hun slår fast at rikets sikkerhet og Forsvaret nå «må gå foran det aller meste». Når Listhaug latterliggjør andre hensyn, bærer det likevel galt av sted. «Det er artsmangfold, det er gammel skog og andre ting. Ærlig talt», sa Listhaug etter Støres tale til nasjonalforsamlingen.

Ja, Listhaug, det er mye og mangt som må voktes og tas hensyn til. Slik er det i et demokrati som vårt. Det er dette vi nå ruster oss for å forsvare. Det er verdt å kjempe for.

Norge er landet som møter en farligere verden med en stortingsmelding. Det er en veldig fin ting.

