Kaos, fiender og hevn. Slik kan en ny Trump-periode se ut

– Det er en reell mulighet for at en kandidat fra ytre høyre igjen kan bli USAs president. Trump-spørsmålet er et blinkende rødt lys. Jeg tror vi må ta det veldig alvorlig. Og jeg tror for eksempel det bør gjøre tilhengere av Ukraina svært urolige, sier Gerard Toal til Dagsavisen.

Han er professor ved Virginia Tech School of Public and International Affairs, og følger blant annet amerikansk utenrikspolitikk, Nato og krigen i Ukraina tett.

Irske Gerard Toal er professor ved amerikanske Virginia Tech. Her avbildet i fjor, da han gjestet Russland-konferansen til Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). (Jørn H. Skjærpe)

Nå ser Toal og andre eksperter med spenning fram til valgdagen i USA 5. november.

Joe Biden, Donald Trump og vippestatene i USA

– Er Trump favoritt til å vinne, slik du ser det?

– Jeg kan bare si hva vi ser av meningsmålingene her borte (i USA) for tiden. Det er at Trump ligger foran Biden i de såkalte vippestatene, og at det foreløpig er en betydelig mangel på motivasjon blant unge mennesker til å stemme på Biden.

For det er vippestatene, ikke majoriteten av stemmene, som igjen kommer til å avgjøre, poengterer professoren.

Valgmenn i vippestatene i USA

Under presidentvalget velger amerikanere til sammen 538 valgmenn, som igjen velger president og visepresident. Hvert politisk parti nominerer valgmenn i hver delstat, men ikke alle er pålagt å stemme i samsvar med valgresultatet. For å bli valgt til president må man vinne minst 270 av de 538 valgmennene som blir valgt i delstatene.

En vippestat er en delstat der ingen av kandidatene kan regne med et sikkert flertall i presidentvalget. Utfallet i disse blir som oftest avgjørende. Her følger oversikt over antall valgmenn i hver av statene som kan regnes som vippestater i 2024.

Pennsylvania: 19

Georgia: 16

Michigan: 15

Arizona: 11

Wisconsin: 10

Nevada: 6

Kilde: Ballotpedia/NTB

– Donald Trump har momentumet nå, konstaterer Gerard Toal.

Hvis ekspresidenten fra Republikanerne slår Demokratenes sittende president Joe Biden i november, tror Toal det kan få betydelige konsekvenser i USAs utenrikspolitikk. Trump har blant annet selv truet med å trekke landet ut av Nato.

– Han er en kaoskandidat. Trump har ikke så mye en geopolitisk visjon som han har geopolitiske følelser og nag. Det er en refleksjon av hans egen narsissisme, sier professor Toal.

Donald Trump og Joe Biden kjemper om valgseier i USA i november. (Reuters/Reuters)

Ukraina-støtten i fare?

Flere eksperter og politikere frykter at USAs støtte til Ukraina vil svinne hen hvis Trump vender tilbake til maktens korridorer i Washington D.C. Toal er blant dem.

– Vinner Trump, tror jeg han vil prøve å «trekke ut proppen» av Ukraina-støtten. Det handler om hvordan Trump trodde at Ukraina egentlig konspirerte mot ham, sier professoren.

– Det er et betydelig ønske fra Trumps side om å gå imot dem han ser på som sine fiender, legger Toal til.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og USAs daværende president Donald Trump avbildet under et møte i 2019. (Evan Vucci/AP)

– Fra flere eksperter har det vært snakk om dette med «Trump-sikring» av Europa. At Nato-landene i Europa bør tenke mer på egen sikkerhet hvis Trump blir president igjen.

– Ja, det har det. Og jeg tror det er helt rasjonelt og rimelig, sier Gerard Toal.

– Kan EU bli «Trump-sikret»? Det gjenstår å se, men det er viktig å tenke nøye gjennom dette spørsmålet, har for eksempel Carl Bildt, tidligere statsminister i Sverige, spurt sine følgere om på X/Twitter.

– Måten USAs nyligste bistand til Ukraina ble holdt tilbake så lenge på, var skandaløs. Men det (USA-støtte) er veldig tynt å bygge en vestlig strategi på, og det er derfor jeg tror Frankrikes president Emmanuel Macron og andre nå begynner å innse at Europa kanskje må ta opp denne kampen selv, sier Gerard Toal om europeisk sikkerhet.

Den britiske eksperten Mark Galeotti deler Toals Ukraina-bekymring.

– Blir dette den siste Ukraina-støttepakken fra USA?

– Hvis Donald Trump vinner presidentvalget i november, er svaret antakelig ja, sa Galeotti til Dagsavisen nylig da den nye, amerikanske Ukraina-støtten verdt over 60 milliarder dollar var i boks.

Mark Galeotti, ekspert på sikkerhetspolitikk, møtte Dagsavisen i Oslo nylig. (Jørn H. Skjærpe)

– Donald Trump hater Ukraina

Politico skrev i april saken «Hvorfor Donald Trump ‘hater Ukraina’». Nettstedet trekker blant annet fram den mye omtalte telefonsamtalen Trump hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i 2019, som førte til den første riksrettstiltalen mot Trump, der han til slutt ble frikjent.

Trump hadde en telefonsamtale med Zelenskyj 25. juli 2019. Trump besluttet kort tid før samtalen å holde tilbake en sum tilsvarende 2,3 milliarder kroner i lovet militærhjelp til Ukraina, og han ba under samtalen Zelenskyj om å innlede korrupsjonsgransking av USAs nåværende president Joe Biden og sønnen hans Hunter.

– Trump hater Ukraina. Han og folk rundt ham mener Ukraina var grunnen til alle problemene hans, sa den ukrainsk-amerikanske forretningsmannen Lev Parnas til Politico i april.

Parnas er tidligere forretningspartner av tidligere New York-ordfører Rudy Giuliani, som tidligere var tett på Donald Trump, blant annet som ekspresidentens personlige advokat.

Lev Parnas mener Trump hater Ukraina. (Jose Luis Magana/AP)

Tidligere Trump-ansatte om hevnjakt

Trump-poenget om hevn og fiender er Gerard Toal slett ikke alene om å trekke fram.

– Donald Trump kommer til å være på jakt etter hevn hvis han blir president igjen etter valget 5. november. Han er ute å ta enhver som har våget å trosse ham. Det var en virkelig sterk gjennomgangsmelodi da jeg var en del av Trump-administrasjonen. Han ønsker å ramme alle som har sagt ham imot, har Fiona Hill uttalt til Dagsavisen.

Fiona Hill regnes som en av verdens ledende eksperter på sikkerhetspolitikk. (Julio Cortez/AP)

Hill har tidligere vært sikkerhetsrådgiver for både George W. Bush og Barack Obama i Det hvite hus i USA, og i Donald Trumps presidentperiode (2016-2020, red.anm.) var hun Det hvite hus’ Russland-ekspert i presidentens nasjonale sikkerhetsråd i perioden 2017–2019.

– Hvis Donald Trump vinner presidentvalget, kan vi vente oss en periode med konstant kaos der Trump først og fremst vil hevne seg på folk som i hans øyne har gjort ham urett, har John Bolton uttalt.

Han var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver i USA mellom 2018 og 2019.

Trumps forhold til både Hill og Bolton har surnet etter deres tid sammen i Det hvite hus, og ekspresidenten har siden gått hardt ut mot begge i mediene.

Fakta om Donald Trump

Donald John Trump (77), født 14. juni 1946 i Queens i New York.

Gift med Melania Trump. Fem barn fra tre ekteskap.

Studerte økonomi ved Wharton School of the University of Pennsylvania.

Startet i selskapet til faren, eiendomsmagnaten Fred Trump. Etablerte sin egen eiendomsvirksomhet og overtok etter hvert også farens. Kjøpte opp flyselskaper og kasinoer, og ble etter hvert svært rik.

Selskapene hans måtte refinansieres etter økonomiske problemer tidlig på 1990-tallet.

Uttrykte i 1987 interesse for å gå inn i politikken. I 1999 forsøkte han å bli nominert som presidentkandidat for Reformpartiet, men trakk seg. Han vurderte å stille som presidentkandidat i 2004 og 2012.

I 2015 kastet han seg inn i den republikanske nominasjonskampen. Til manges overraskelse vant han valget i november 2016.

Tiltrådte 20. januar 2017 som USAs 45. president. Tapte valget i 2020 mot Joe Biden, og har siden hevdet at valget ble «stjålet» fra ham.

Forsøker å bli president på nytt som Republikanernes kandidat.

(Kilde: NTB)

Donald Trump. (Carolyn Kaster/AP)

