Orbans «farlige» utfordring: – Et forstyrrende element

Advokaten Peter Magyar (43) har nylig dannet en politisk bevegelse som har som vil utfordre Viktor Orban og hans nasjonalkonservative regjeringsparti Fidesz. 43-åringen Magyar, som er en av Orbans sterkeste kritikere, har anklaget den politiske ledelsen i landet for å være gjennomkorrupt.

– Magyar er blitt et forstyrrende element for Orban. I starten ble han ignorert (av Orban og Fidesz, journ.anm.), men nå tar de i bruk alle midler mot ham – deriblant propaganda fra Fidesz-vennlige medier, sier Márta Pardavi til Dagsavisen.

Pardavi leder den ungarske Helsingforskomiteen, som er en menneskerettighetsorganisasjon i hovedstaden Budapest. Hun er utdannet jurist, og har arbeidet med trusler mot rettsstaten og sivilsamfunn i Ungarn og i EU.

Márta Pardavi, leder for den ungarske Helsingforskomiteen, gjestet Oslo og Nupis Ungarn-seminar tirsdag. Her med ordstyrer og Nupi-forsker Cristophe Hillion. (Jørn H. Skjærpe)

Peter Magyar var tidligere gift med en av Orbans nære allierte, Judit Varga. Hun gikk av som justisminister i februar etter en politisk skandale som også involverte ekspresident Katalin Novak.

Magyar mangler politisk erfaring, men var med på mange uformelle møter i Fidesz’ indre sirkel da ekskona var minister. Han har uttalt at han skjønner hvordan makten fungerer, og han kjenner systemet i Ungarn innenfra.

Tidligere har han gitt uttrykk for at han ikke ønsker å være politiker, men ettersom tiden har gått har han endret mening. Han mener det trengs noe nytt i landet. Selv lover 42-åringen å danne «en politisk bevegelse for alle velmenende ungarere som ønsker å jobbe for landets beste», ifølge NTB. I starten av april ledet 43-åringen en massedemonstrasjon i sentrum av Budapest. Demonstrantene marsjerte mot parlamentsbygningen mens de ropte slagord som «Vi er ikke redde» og «Viktor Orban, gå av!».

Peter Magyar har mobilisert mange i sin kritikk mot den sittende regjeringen i Ungarn. (Denes Erdos/AP)

Orban og Magyar – hva nå?

Tirsdag gjestet Márta Pardavi Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), i forbindelse med Nupis Ungarn-seminar i Oslo sentrum. På seminaret ble det blant annet diskutert hvordan Ungarns demokratiske tilbakegang utfordrer Europa og EU. Pardavi gikk også inn på hvordan Magyars inntog har sprøytet inn ny energi i ungarsk politikk.

Analytiker og statsviter Gábor Török deler Pardavis oppfatning rundt Orban og Magyar. For nå har utfordreren blitt en trussel for statsministeren og regjeringspartiet.

– Fidesz har bestemt seg for å slutte å ignorere Peter Magyar og heller ta opp hansken. De er nødt til å diskreditere ham, fordi det han har startet er veldig farlig (for Fidesz og Orban, journ.anm.), sier Török til den politiske kanalen Partizán.

For noen er Peter Magyar nærmest en Messias-lignende skikkelse, ifølge ekspert. (Marton Monus/Reuters)

Magyar er blitt en plagsom faktor for Orban. I en meningsmåling utført av det ungarske Median-instituttet i mars, svarte 13 prosent av de spurte at de trolig vil støtte Magyars parti. 46 prosent svarte da at de ville støtte Fidesz. I en enda ferskere meningsmåling, utført av Republikon-instituttet, hadde Fidesz-støtten falt til 34 prosent mens mellom 11 og 15 prosent svarte at de trolig vil støtte Magyar.

Les også: Opptak skal bevise korrupsjon i Ungarn

Ungarsk Messias?

Gábor Törok mener Magyars popularitet viser at flere i den ungarske befolkningen venter på en Messias-lignende skikkelse. Eva Sarfi, førstelektor i Øst-Europa-studier ved Universitetet i Oslo (UiO), var nylig inne på det samme.

– Det er et veldig sterkt behov for en alternativ kraft i Ungarn nå, etter min mening. Og veldig mange som hørte på Magyars første tale i Budapest, følte at «dette er fantastisk». Magyar selv virket sjokkert over hvor mange som møtte opp. Han prøvde å få fram at han ikke er noen Messias, men det ble nesten hallelujastemning. Det er slett ikke sikkert at Magyar vil lykkes i å skape en alternativ politisk kraft, men stemningen under talen hans viser at veldig mange mennesker lengter etter noe nytt, sa Ungarn-eksperten Sarfi til Dagsavisen.

Eva Sarfi ved Universitetet i Oslo (UiO) følger Ungarn og østeuropeisk politikk tett. (Pressefoto / UiO)

– Dette er en interessant tid i ungarsk politikk. Saken med Novak og Varga var et veldig hardt slag for Fidesz. To ambisiøse, internasjonalt anerkjente fjes hos Fidesz-maskineriet er nå ute av bildet. Og Peter Magyar representerer noe Orban ikke er vant til, nemlig en ny og energisk utfordrer, påpeker Márta Pardavi.

Les også: Orban fikk tale på høyrekonservativ konferanse i Brussel

– Fidesz er i krisemodus

Tirsdag skrev anerkjente Financial Times at Ungarns statsminister Orban gjør det han kan for å «stenge ned» sin ferske politiske rival. Forrige uke innledet Ungarns ferske Sovereignty Protection Office (SPO) – en enhet som «skal hindre utenlandsk innflytelse i ungarsk politikk», men som kritikere mener kan misbrukes av myndighetene – formelle undersøkelser mot nettopp Magyar. Årsaken er at han angivelig kan ha mottatt økonomisk støtte fra utlandet.

– Det understreker bare at SPO er et propagandaverktøy, og et verktøy som dessuten har tilgang til etterretningstjenestene. Det kan brukes av myndighetene mot politiske motstandere, advarer Márta Pardavi.

– Fidesz er i krisemodus. De prøver å beholde kjernen, men vet at de kan miste hundretusener av velgere, sier Róbert Laszló i tankesmia Political Capital, ifølge Financial Times.

Orbans og Ungarns transportminister János Lázár sier til det uavhengige nyhetsnettstedet 444 at Magyar er en politisk kraft «som ikke bør overvurderes, men heller ikke undervurderes». Ágoston Mráz i den Fidesz-vennlige tankesmia Nézőpon avfeier imidlertid trusselen fra Magyar, og sier deres undersøkelser viser at velgerbasen ikke er svekket, skriver avisen.

Les også: Orban-kritiker samlet titusener i Budapest

Fire grunner til Orbans dominans

Når man snakker om hvorfor 60 år gamle Viktor Orban og Fidesz står så sterkt i Ungarn, og har fått sitte ved makten sammenhengende siden 2010, kan man peke på fire grunner, forklarte Øst-Europa-ekspert Eva Sarfi til Dagsavisen nylig:

– Den ene er svak og upopulær opposisjon, det andre er at Orban og de konservative verdiene som Fidesz står for appellerer til befolkningen på landsbygda. Det tredje er at statsministerens krets har bygget opp et stort korrupsjonsnettverk og «klientnettverk» som er veldig avhengig av det eksisterende systemet. Et eksempel er at byer og kommuner ikke får tildelt penger hvis de ikke har et Fidesz-lojalt styresett. Og den fjerde grunnen til at Fidesz beholder makten er at de har et velsmurt propagandaapparat som brukes effektivt til å skremme befolkningen til å stemme på dem.

Peter Magyar har hos mange ungarere vekket til live den politiske interessen. (Marton Monus/Reuters)

Ungarns statsminister er omstridt i europeisk politikk. Dagsavisen har tidligere omtalt at Viktor Orban «hestehandler» med Russlands president Vladimir Putin og driver dobbeltspill mellom russerne, Nato og EU. Orban har ofte tatt rollen som den som spolerer EUs utenrikspolitiske planer.

På hjemmebane har det politiske landskapet vært preget av apati blant velgerne.

– Mange ungarere har meldt seg helt ut når det gjelder politikk. Jeg har mange venner som konsumerer medieinnhold og politiske nyheter daglig, men når det gjelder nyheter om ungarsk politikk har de helt sluttet å lese det. Det har blitt for giftig. Flere har sagt til meg at de trenger en «detox» fra det, sier Márta Pardavi, som gjentar at Peter Magyar derfor er et friskt pust for mange.

– Han har klart å vekke interessen for å følge politikk igjen. Og den politiske skandalen med Novak og Varga har hjulpet ham i så måte. Den var så utrolig at folk tok til gatene, sier Pardavi.

Márta Pardavi følger utviklingen i Ungarn tett. Hun leder den ungarske Helsingforskomiteen, men også programmet Recharging Advocacy for Rights in Europe (RARE), som bistår menneskerettighetsforkjempere i å bygge sterkere organisasjoner og allianser for felles handling rettet mot styrking av sivilsamfunnet og rettsstaten. (Jørn H. Skjærpe)

Den nevnte skandalen i Ungarn ble utløst av at daværende president Novak i april 2023 benådet en person som var dømt for å dekke over overgrep mot barn på et statlig barnehjem. Novak gikk av som følge av skandalen, og det samme gjorde justisminister Judit Varga, som også hadde undertegnet benådningen.

Les også: Tysk forsvarstopp: – Da kan Putin angripe Nato

Les også: USA-ekspert om Trumps hyllest av Orban: – Han beundrer «sterkmenn»

Les også: Nå truer Orban med å «okkupere» Brussel

---

Hvem er Viktor Orban?

Ungarsk politiker (60). Statsminister fra 1998 til 2002 og siden 2010. Gjenvalgt for sin fjerde periode i 2022.

Utdannet jurist ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest.

Født 31. mai 1963. Gift, fem barn.

Startet sin politiske karriere som studentleder i de antikommunistiske demonstrasjonene i 1989.

Grunnla det høyrepopulistiske og nasjonalkonservative partiet Fidesz i 1988 og har ledet partiet siden.

Ved valget i 2010 fikk Fidesz to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, noe som ga partiet makt til å gjennomføre grunnlovsendringer.

Opposisjonen har anklaget Orban for å undergrave demokratiet gjennom en rekke kontroversielle lovendringer.

Orbans regjering har også ofte vært i konflikt med EU.

(Kilde: Store norske leksikon / NTB)

Viktor Orban. (STEPHANIE LECOCQ/AFP)

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen