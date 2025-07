Palestina-aktivister pågrepet i London

Ifølge politiet er 41 demonstranter pågrepet de siste to dagene for å ha vist støtte til en forbudt organisasjon.

Video viser politi som griper inn mot en gruppe demonstranter med bannere til støtte for Palestine Action ved Gandhi-statuen på Parliament Square.

En talsperson for gruppa Defend Our Juries, som varslet protester over hele landet til støtte for Palestine Action, sier at folk ble pågrepet for å protestere mot folkemord og støtte organisasjonen.

Politiet har gjort det klart at siden Palestine Action ble forbudt 12. juli, er det kriminelt å uttrykke støtte til organisasjonen.

Parlamentet godkjente et forslag om forbud mot gruppa i begynnelsen av juli med grunnlag i antiterrorlover etter at medlemmer av gruppa sa de sto bak et innbrudd på en luftforsvarsbase i Sør-England, der to fly ble sprayet med rødmaling. Fire personer som er siktet for innbruddet, sitter fortsatt i varetekt.



(NTB)