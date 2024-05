Orbans utfordrer samlet tusenvis: – Ingen kan stoppe dette

Rundt 10.000 personer samlet seg søndag i landets nest største by, Debrecen, for å høre 43 år gamle Peter Magyar snakke.

43-åringen har vært knallhard i sin kritikk av statsminister Viktor Orban, som han har anklaget for populisme og korrupsjon. Budskapet går rett hjem hos mange ungarere som er misfornøyde og ønsker endring etter 14 år med Orban ved makten.

– Forandring kan bli stanset i noen få dager eller uker, men ingen har noensinne gjennom historien greid å stoppe det – og det kan heller ikke de gjøre, sa Magyar til folkemassene.

Med seg hadde han en av landets mest kjente skuespillere, Ervin Nagy, som trekkplaster og alliert.

Ungarns statsminister Viktor Orban har til nå hatt et jerngrep om makten i landet. (Szilard Koszticsak/AP)

Orban tar alle midler i bruk

– Peter Magyar er blitt et forstyrrende element for Orban. I starten ble han ignorert (av Orban og Fidesz, journ.anm.), men nå tar de i bruk alle midler mot ham – deriblant propaganda fra Fidesz-vennlige medier, sa Márta Pardavi til Dagsavisen nylig.

Pardavi leder den ungarske Helsingforskomiteen, som er en menneskerettighetsorganisasjon i hovedstaden Budapest. Hun er utdannet jurist, og har arbeidet med trusler mot rettsstaten og sivilsamfunn i Ungarn og i EU.

Márta Pardavi følger utviklingen i Ungarn tett. Hun leder den ungarske Helsingforskomiteen, men også programmet Recharging Advocacy for Rights in Europe (RARE), som bistår menneskerettighetsforkjempere i å bygge sterkere organisasjoner og allianser for felles handling rettet mot styrking av sivilsamfunnet og rettsstaten. (Jørn H. Skjærpe)

Peter Magyar var tidligere gift med en av Orbans nære allierte, Judit Varga. Hun gikk av som justisminister i februar etter en politisk skandale som også involverte ekspresident Katalin Novak.

Magyar mangler politisk erfaring, men var med på mange uformelle møter i Fidesz’ indre sirkel da ekskona var minister. Han har uttalt at han skjønner hvordan makten fungerer, og han kjenner systemet i Ungarn innenfra.

Peter Magyar taler til massene søndag. (Denes Erdos/AP)

– Vil diskreditere Magyar

Analytiker og statsviter Gábor Török deler Pardavis oppfatning rundt Orban og Magyar. For nå har utfordreren blitt en trussel for statsministeren og regjeringspartiet.

– Fidesz har bestemt seg for å slutte å ignorere Peter Magyar og heller ta opp hansken. De er nødt til å diskreditere ham, fordi det han har startet er veldig farlig (for Fidesz og Orban, journ.anm.), har Török sagt til den politiske kanalen Partizán.

Peter Magyar hadde opprinnelig ingen planer om å bli politiker, men ombestemte seg. (Denes Erdos/AP)

Magyar er blitt en plagsom faktor for Orban. I en meningsmåling utført av det ungarske Median-instituttet i mars, svarte 13 prosent av de spurte at de trolig vil støtte Magyars parti. 46 prosent svarte da at de ville støtte Fidesz. I en enda ferskere meningsmåling, utført av Republikon-instituttet, hadde Fidesz-støtten falt til 34 prosent mens mellom 11 og 15 prosent svarte at de trolig vil støtte Magyar.

– Hardt slag for Orbans parti

Gábor Törok mener Magyars popularitet viser at flere i den ungarske befolkningen venter på en Messias-lignende skikkelse. Eva Sarfi, førstelektor i Øst-Europa-studier ved Universitetet i Oslo (UiO), var nylig inne på det samme.

– Det er et veldig sterkt behov for en alternativ kraft i Ungarn nå, etter min mening. Og veldig mange som hørte på Magyars første tale i Budapest, følte at «dette er fantastisk». Magyar selv virket sjokkert over hvor mange som møtte opp. Han prøvde å få fram at han ikke er noen Messias, men det ble nesten hallelujastemning. Det er slett ikke sikkert at Magyar vil lykkes i å skape en alternativ politisk kraft, men stemningen under talen hans viser at veldig mange mennesker lengter etter noe nytt, sa Ungarn-eksperten Sarfi til Dagsavisen.

Eva Sarfi ved Universitetet i Oslo (UiO) følger Ungarn og østeuropeisk politikk tett. (Pressefoto / UiO)

– Dette er en interessant tid i ungarsk politikk. Saken med Novak og Varga var et veldig hardt slag for Fidesz. To ambisiøse, internasjonalt anerkjente fjes hos Fidesz-maskineriet er nå ute av bildet. Og Peter Magyar representerer noe Orban ikke er vant til, nemlig en ny og energisk utfordrer, påpekte Márta Pardavi.

Hvem er Viktor Orban?

Ungarsk politiker (60). Statsminister fra 1998 til 2002 og siden 2010. Gjenvalgt for sin fjerde periode i 2022.

Utdannet jurist ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest.

Født 31. mai 1963. Gift, fem barn.

Startet sin politiske karriere som studentleder i de antikommunistiske demonstrasjonene i 1989.

Grunnla det høyrepopulistiske og nasjonalkonservative partiet Fidesz i 1988 og har ledet partiet siden.

Ved valget i 2010 fikk Fidesz to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, noe som ga partiet makt til å gjennomføre grunnlovsendringer.

Opposisjonen har anklaget Orban for å undergrave demokratiet gjennom en rekke kontroversielle lovendringer.

Orbans regjering har også ofte vært i konflikt med EU.

(Kilde: Store norske leksikon / NTB)

