USA-ekspert om Trumps hyllest av Orban: – Han beundrer «sterkmenn»

– Ungarns statsminister Viktor Orban er en stor mann. Han er en stor leder i Europa. Han er en veldig sterk mann, sa Donald Trump under et valgmøte i Manchester, New Hampshire lørdag, ifølge medier som Washington Post og MSNBC.

Uttalelsen kom i forbindelse med Republikanernes nominasjonskamp i New Hampshire.

– Noen liker ham ikke fordi han er for sterk, men det er fint å ha en sterk mann til å lede landet, la Trump til.

USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde, forklarer hva som kan ligge bak rosen.

– For Trump selv er Orbans autoritære trekk det som appellerer. Trump beundrer såkalte «sterkmenn» som styrer etter eget forgodtbefinnende, sier Mjelde til Dagsavisen.

Ungarns statsminister Viktor Orban (t.v.) på besøk hos USAs daværende president Donald Trump i Washington D.C. i mai 2019. (MARK WILSON/AFP)

– Trump kan redde Vesten

Professoren peker på likhetstrekk mellom de to.

– Både Trump og Orban er typiske høyreradikalere. Begge er populister, har autoritære tilbøyeligheter og står for en ekskluderende nasjonalisme, forklarer han.

Professor i statsvitenskap, Hilmar Mjelde. (Privat)

Også tidligere har den amerikanske ekspresidenten rost den omstridte ungarske statsministeren, blant annet før parlamentsvalget i Ungarn i 2022.

– Orban har gjort en fantastisk jobb med å beskytte Ungarn, stoppe ulovlig innvandring og skape arbeidsplasser. Han har vist seg som handlekraftig, og bør få lov til å fortsette med dette etter valget. Han er en sterk leder og respektert av alle, skrev Trump den gang.

Orban har på sin side kvittert med ros av Trump.

«Trump er den eneste mannen som kan redde den vestlige verden», sa Orban i et intervju med den tidligere ankermannen i Fox News, Tucker Carlson, publisert på X/Twitter i høst.

– Større forbilde enn Ronald Reagan

Ungarns statsminister har blitt et forbilde og en foregangsfigur, fordi han har innført den type styresett de mer intellektuelle Trump-tilhengerne ønsker seg i USA, forklarer Hilmar Mjelde.

– Viktor Orban er et større forbilde for trumpistene enn Ronald Reagan (tidligere president i USA, red.anm.). De drar på konferanse i Budapest, og Orban taler på den konservative CPAC-konferansen i USA, sier USA-eksperten.

Ronald Reagan ble USAs 40. president. Han styrte i perioden 1981–1989.

Orban og EU-landet Ungarn har gang på gang skapt trøbbel for unionens støttepakke til Ukraina. EUs plan A er å få til en enighet på det ekstraordinære EU-toppmøtet 1. februar om å bevilge 50 milliarder euro i bistand og lån til krigsherjede Ukraina over fire år. Orban, som er regnet som Russlands beste venn i EU, har foreløpig sagt nei til dette.

Hilmar Mjelde trekker også en Trump-parallell til Orban i så måte.

– Trump liker verken EU eller Ukraina. Han naturlige sympati ligger hos Russlands president Vladimir Putin. Jeg tror ikke Trump vil videreføre støtten til Ukraina dersom han tar over, spår professoren.

«Samme ulla» som Obama og Biden

– Hvorfor liker ikke Trump EU og Ukraina?

– For Trump er EU en gjeng med venstreliberale globalister, og «samme ulla» som tidligere president Barack Obama og sittende president Joe Biden, sier Mjelde og fortsetter:

– Trumps hat mot Ukraina skriver seg fra den første riksrettssaken mot ham, som ble utløst av den famøse telefonsamtalen med Zelenskyj sommeren 2019.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (MANDEL NGAN/AFP)

Sentralt da Trump ble stilt for riksrett i 2020, var en telefonsamtale han hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli.

I løpet av denne samtalen skal Trump hele åtte ganger ha forsøkt å overtale Zelenskyj til å etterforske Joe Biden og hans sønn Hunter Biden, ifølge NTB.

Trump ble frifunnet av det republikanske flertallet både i 2020 og på nytt i 2022, da han ble stilt for riksrett på nytt etter kongresstormingen i januar 2021.

---

Fakta om Viktor Orban

Ungarsk politiker (60). Statsminister fra 1998 til 2002 og siden 2010. Gjenvalgt for sin fjerde periode i 2022.

Utdannet jurist ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest.

Født 31. mai 1963. Gift, fem barn.

Startet sin politiske karriere som studentleder i de antikommunistiske demonstrasjonene i 1989.

Grunnla det høyrepopulistiske og nasjonalkonservative partiet Fidesz i 1988 og har ledet partiet siden.

Ved valget i 2010 fikk Fidesz to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, noe som ga partiet makt til å gjennomføre grunnlovsendringer.

Opposisjonen har anklaget Orban for å undergrave demokratiet gjennom en rekke kontroversielle lovendringer.

Orbans regjering har også ofte vært i konflikt med EU.

(Kilde: NTB)

---

